Pere Aragonés quiere acelerar los acuerdos con el Gobierno en el marco de la mesa de negociación. Que el Ejecutivo le dé «la amnistía o la celebración de un referéndum, este mismo año». Esquerra Republicana y el PSOE, cuando alcanzaron el pacto por el cual los separatistas votaban a favor de la investidura de Pedro Sánchez a cambio de una negociación entre administraciones, habían acordado que la mesa de diálogo viera sus frutos a finales de 2023.

La alta probabilidad de que Cataluña vuelva a las urnas antes de acabar el año, como consecuencia de la mala relación que existe entre los dos socios que forman parte del Govern y el procesamiento de Laura Borrás, hace que ahora Aragonés le exija a Sánchez «acelerar los gestos» con Cataluña.

Si el presidente del Gobierno no atiende sus peticiones, apuntan en ERC, «a Aragonés no le quedará otra que escenificar la ruptura». Este martes, durante el Debate del Estado de la Nación, Gabriel Rufián ya dio pistas de que las relaciones no pasan por su mejor momento.

Por eso, según fuentes cercanas al presidente catalán, el coordinador nacional de Esquerra reclamará al presidente del Gobierno que apriete el acelerador de aquí a finales de año. En resumidas cuentas, obligar a Sánchez a pasar ya por caja, para devolver a ERC el haber apoyado su investidura en el año 2020.

Las posiciones, de momento, están muy alejadas entre los dos Gobiernos. Pero desde la Generalitat recuerdan que «sin nosotros no tiene Presupuestos, ni más recorrido esta legislatura ni posibilidades de volver a gobernar». «Es ceder o romper las relaciones», aseguran en la Plaza Sant Jaume -sede de la presidencia catalana-. Por eso ERC ahora se ve fuerte para exprimir al jefe del Ejecutivo.

Aragonés lo hará este viernes, en el Palacio de La Moncloa, en el encuentro que mantendrán ambos mandatarios. Espera salir del complejo presidencial con alguna contrapartida bajo el brazo que le permita poner en valor, ante sus socios, su estrategia con los socialistas.

El presidente catalán, según fuentes de la Generalitat, «imprimirá urgencia» a Pedro Sánchez para avanzar en la Ley de Amnistía o en la negociación de un referéndum que permita a su partido vender algún logro de forma inmediata. Ambos temas los han tratado en dos reuniones de trabajo previas, en Madrid y en Barcelona, el ministro Félix Bolaños y la consellera Laura Vilagrà. En el Govern consideran que «hay una parte del trabajo ya hecho».

Desde el Ejecutivo, sin embargo, son mucho más prudentes. «No hay nada avanzado y mucho menos cerrado», apuntan en el entorno de Bolaños, que circunscriben todas las negociaciones al «marco constitucional». Para Sánchez, que reconoció ante la dirección del Partido Socialista que gobernar con sus socios separatistas era «un lastre» electoral, ceder al chantaje y exigencias de Esquerra Republicana a menos de un año vista de las próximas elecciones municipales y autonómicas puede ser letal. En Ferraz lo ven «muy difícil» ya que «los barones no lo van a poner fácil».

En autonomías como Aragón, Navarra, la Comunidad Valenciana, Baleares o La Rioja los actuales presidentes socialistas no tienen garantizada su reelección. Y otro acercamiento al separatismo, en contra de los intereses del Estado, podría noquearles por completo.