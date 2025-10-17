Concierto de Lady Gaga 2026 en Barcelona: fecha, cómo comprar entradas y precios

Después de siete años sin actuar en España, Lady Gaga volverá a Barcelona con una serie de conciertos muy esperados. La artista neoyorquina, reconocida por su capacidad de reinventarse y su enfoque escénico teatral, ha marcado una huella profunda en el mundo de la música pop desde el lanzamiento de The Fame hasta sus más recientes producciones. ¿Cómo será el concierto de Lady Gaga 2026 en Barcelona?

Durante su trayectoria ha explorado géneros diversos y ha protagonizado residencias, colaboraciones sorprendentes y shows masivos. Su regreso a Barcelona despierta gran emoción, deseosos de revivir la energía y la espectacularidad que caracterizan sus giras. Con The MAYTHEM Ball, Gaga ofrecerá tres noches en el Palau Sant Jordi: los días 28, 29 y 31 de octubre de 2025, prometiendo un espectáculo inolvidable. La artista, cuyo nombre real es Stefani Joanne Angelina Germanotta, es una de las más influyentes del pop contemporáneo. Desde sus inicios en Nueva York, trabajando en pequeños clubes y desarrollando un estilo único, hasta convertirse en una superestrella global con álbumes icónicos como The Fame, Born This Way, Artpop, Chromatica y su más reciente Mayhem, Gaga ha demostrado versatilidad, compromiso artístico y espectacularidad en escena.

Tras múltiples premios Grammy, giras multitudinarias y residencias espectaculares, regresa a Barcelona. Las noches programadas serán la única parada de The MAYHEM Ball en España, tras sus conciertos como cabeza de cartel en Coachella 2025, sus residencias en estadios en Ciudad de México y Singapur, y su histórico concierto gratuito en la playa de Copacabana, Río de Janeiro. Gaga comenzó esta gira el 16 de julio en Las Vegas, en el T-Mobile Arena.

El Palau Sant Jordi: escenario ideal para una superestrella

Situado en la montaña de Montjuïc, es uno de los recintos más emblemáticos de Barcelona. Diseñado por el arquitecto Arata Isozaki para los Juegos Olímpicos de 1992, este espacio combina una arquitectura moderna con capacidades técnicas de primer nivel. En eventos musicales puede albergar decenas de miles de espectadores.

Sus instalaciones contemplan buenos accesos, visibilidad desde múltiples ángulos y una acústica idónea para shows con producción compleja.

Gracias a su trayectoria, el Palau Sant Jordi ha recibido grandes estrellas internacionales y ha demostrado ser capaz de adaptarse tanto a conciertos íntimos como a producciones grandiosas. Para Lady Gaga, este recinto ofrece el balance perfecto entre escala, humanidad y tecnicidad, permitiendo que el espectáculo mantenga un nivel enorme sin perder cercanía con el público.

Entradas y precios del concierto de Lady Gaga 2026 en Barcelona

La preventa exclusiva para algunos clientes comenzó el 31 de marzo a las 12 horas, y la venta general de entradas arrancó el 3 de abril a las 12 horas en plataformas oficiales como Live Nation y Ticketmaster.

Precios y categorías:

PL1 GOLDEN 181,00 € + 24,00 € gastos

PL2 GRADA 151,00 € + 20,00 € gastos

PL3 PISTA 121,00 € + 16,00 € gastos

PL3 GRADA 121,00 € + 16,00 € gastos

PL4 GRADA 96,00 € + 13,00 € gastos

PL5 GRADA 76,00 € + 10,00 € gastos

PL6 GRADA 56,00 € + 7,50 € gastos

VIP 1 HOSPITALITY PACKAGE 631,00 € + 84,00 € gastos

VIP 2 GOLD VIP PACKAGE 406,00 € + 54,00 € gastos

VIP 3 SILVER VIP PACKAGE 281,00 € + 37,50 € gastos

VIP 4 EARLY ENTRY VIP PACKAGE 436,00 € + 58,00 € gastos

La entrada VIP Hospitality Package incluye:

– Asiento numerado de primera categoría

– Acceso al VIP Hospitality Lounge antes del show con:

-Selección de snacks calientes y fríos y bebidas (2 consumiciones de cortesía incluidas para cerveza, vino o refresco)

– Fotomatón, música y más!

– Regalo de merchandising edición limitada de Lady Gaga creado exclusivamente para compradores VIP

– Oportunidad de compra de merchandising antes del show (donde disponible)

– Acreditación coleccionable

– Oportunidad de hacerte fotografías frente al Photocall VIP para conmemorar la noche*

– Punto de check-in designado

– Staff y anfitrión VIP en el recinto

*La artista NO participa

La entrada Gold VIP Package incluye:

– Asiento numerado de primera categoría

– Regalo de merchandising edición limitada de Lady Gaga creado exclusivamente para compradores VIP

– Acreditación coleccionable

– Punto de check-in designado

Staff y anfitrión VIP en el recinto

La entrada Silver VIP Package incluye:

– Asiento numerado

– Regalo de merchandising edición limitada de Lady Gaga creado exclusivamente para compradores VIP

– Acreditación coleccionable

– Punto de check-in designado

– Staff y anfitrión VIP en el recinto

La entrada Early Entry VIP Package incluye:

– Entrada de pie en el área Golden de pista

– Acceso Early Entry: accede al Golden antes que el público con entrada general

– Regalo de merchandising edición limitada de Lady Gaga creado exclusivamente para compradores VIP

– Oportunidad de compra de merchandising antes del show (donde disponible)

– Acreditación coleccionable

– Punto de check-in designado

– Staff y anfitrión VIP en el recinto

En cuanto a disponibilidad, las entradas estándar se agotaron muy rápidamente tras la apertura general de venta, dada la enorme demanda.