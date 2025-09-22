Calendario laboral de Barcelona 2025: qué días son festivos y qué puentes hay
Ya puedes agendar el calendario laboral de Barcelona 2025
Todavía quedan determinados días en los que es fiesta en Barcelona. Pasadas las vacaciones de agosto, hay muchas personas que necesitan agendar el calendario laboral de Barcelona 2025, porque quedan algunos meses para finalizar el año. ¿Hay más días festivos, qué puentes hay? Descubre cuáles para ver si puedes hacer alguna escapada y bien vivir directamente el turismo en la ciudad.
Debemos tener en cuenta que cada ciudad tiene fiesta local, que es la propia de cada localidad. También estan los festivos nacionales y los autonómicos que también varían en función de cada comunidad. Según el Ayuntamiento de Barcelona, durante este 2025 hay un total de 15 festivos, entre los que se incluyen el 9 de junio y el 24 de setiembre, los dos días añadidos por el Ayuntamiento de Barcelona como festivos en la ciudad. Ya más adentrados en el año que viene, durante 2026, veremos que hay un día festivo menos, en total 14 días de fiesta. En este caso se incluyen el 25 de mayo y el 24 de setiembre como festivos locales.
¿Cuál es el calendario laboral de Barcelona 2025?
Fiesta nacional
Contamos con los días de fiesta nacional, es decir, el 1 de enero Año Nuevo, el 6 de enero Reyes, además del 18 de abril Viernes Santo, que es cuando empieza la semana santa. A su vez, está el 1 de mayo Fiesta del Trabajo.
Para verano viene el 15 de agosto La Asunción, junto a los que deben venir todavía en este año: 1 de noviembre Todos los Santos, el 6 de diciembre Día de la Constitución y el 8 de diciembre La Inmaculada, que cae en lunes siendo festivo en toda España.
Posteriormente como días festivos de Navidad, encontramos el 25 de diciembre Navidad que es el día de Navidad fiesta general.
Fiestas autonómica en Barcelona
Además están las fiestas pertenecientes a la comunidad, como son el 21 de abril Lunes de Pascua Florida dentro de la semana santa. También está el 24 de junio, día de San Juan donde se suele celebrar la verbena el día anterior, la noche del 23 o noche de San Juan.
A su vez, tenemos el 11 de septiembre Diada Nacional de Cataluña y el 26 de diciembre San Esteban, que coincide con las fiestas de Navidad, tras el 25 de diciembre. Es un día tradicional en el que se comen los canalones.
Fiestas locales del Calendario laboral de Barcelona 2025
Encontramos el día 9 de junio Lunes de Pascua Granada, o también llamada segunda pascua. Otra fiesta local es la del 24 de septiembre Mare de Déu de la Mercè, patrona de la ciudad de Barcelona, unas festividades importantes, puesto que durante toda la semana se realizan variedad de actos por toda la ciudad.
¿Qué fiestas habrá durante el calendario laboral de Barcelona 2026?
Aún sin acabar el año, ya hay los días festivos del calendario laboral de Barcelona 2026.
- 1 de enero Año Nuevo: es fiesta nacional y por tanto se celebra en toda España
- 6 de enero Reyes: todavía son fiestas de Navidad, el dia en el que se entregan los regalos de los Reyes que vienen a visitarnos.
- 3 de abril Viernes Santo: es otra fiesta nacional de inicio de la semana santa.
- 6 de abril Lunes de Pascua Florida: es una fiesta autónoma, día de Pascua, en el que se comen las tradicionales monas de chocolate.
- 1 de mayo Fiesta del Trabajo: es la fiesta nacional del dia del trabajador.
- 25 de mayo Lunes de Pascua Granada: no se trabaja porque es la segunda pascua.
- 24 de junio San Juan: como fiesta nacional, se celebra el dia de San Juan, de igual forma que en otras comunidades autónomas.
- 15 de agosto La Asunción: fiesta nacional que suele ser en verano, para muchos en plenas vacaciones.
- 11 de septiembre Diada Nacional de Cataluña: fiesta autonómica.
- 24 de septiembre Mare de Déu de la Mercè: fiesta local de la patrona de la ciudad con sus actividades. Durante 2026 se va a celebrar en jueves, por lo que es posible que algunos barceloneses hagan entonces puente.
- 12 de octubre Dia Nacional de España: es la fiesta nacional.
- 8 de diciembre La Inmaculada: también es fiesta en toda España.
- 25 de diciembre Navidad: una de las mas señaladas del calendario, puesto que además los niños no tienen colegio.
- 26 de diciembre San Esteban: va después del día de Navidad y se suele celebrar una comida con canelones y un segundo plato a base de carne, pato u otros.
