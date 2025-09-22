Calendario laboral de Barcelona 2025: qué días son festivos y qué puentes hay

Todavía quedan determinados días en los que es fiesta en Barcelona. Pasadas las vacaciones de agosto, hay muchas personas que necesitan agendar el calendario laboral de Barcelona 2025, porque quedan algunos meses para finalizar el año. ¿Hay más días festivos, qué puentes hay? Descubre cuáles para ver si puedes hacer alguna escapada y bien vivir directamente el turismo en la ciudad.

Debemos tener en cuenta que cada ciudad tiene fiesta local, que es la propia de cada localidad. También estan los festivos nacionales y los autonómicos que también varían en función de cada comunidad. Según el Ayuntamiento de Barcelona, durante este 2025 hay un total de 15 festivos, entre los que se incluyen el 9 de junio y el 24 de setiembre, los dos días añadidos por el Ayuntamiento de Barcelona como festivos en la ciudad. Ya más adentrados en el año que viene, durante 2026, veremos que hay un día festivo menos, en total 14 días de fiesta. En este caso se incluyen el 25 de mayo y el 24 de setiembre como festivos locales.

¿Cuál es el calendario laboral de Barcelona 2025?

Fiesta nacional

Contamos con los días de fiesta nacional, es decir, el 1 de enero Año Nuevo, el 6 de enero Reyes, además del 18 de abril Viernes Santo, que es cuando empieza la semana santa. A su vez, está el 1 de mayo Fiesta del Trabajo.

Para verano viene el 15 de agosto La Asunción, junto a los que deben venir todavía en este año: 1 de noviembre Todos los Santos, el 6 de diciembre Día de la Constitución y el 8 de diciembre La Inmaculada, que cae en lunes siendo festivo en toda España.

Posteriormente como días festivos de Navidad, encontramos el 25 de diciembre Navidad que es el día de Navidad fiesta general.

Fiestas autonómica en Barcelona

Además están las fiestas pertenecientes a la comunidad, como son el 21 de abril Lunes de Pascua Florida dentro de la semana santa. También está el 24 de junio, día de San Juan donde se suele celebrar la verbena el día anterior, la noche del 23 o noche de San Juan.

A su vez, tenemos el 11 de septiembre Diada Nacional de Cataluña y el 26 de diciembre San Esteban, que coincide con las fiestas de Navidad, tras el 25 de diciembre. Es un día tradicional en el que se comen los canalones.

Fiestas locales del Calendario laboral de Barcelona 2025

Encontramos el día 9 de junio Lunes de Pascua Granada, o también llamada segunda pascua. Otra fiesta local es la del 24 de septiembre Mare de Déu de la Mercè, patrona de la ciudad de Barcelona, unas festividades importantes, puesto que durante toda la semana se realizan variedad de actos por toda la ciudad.

¿Qué fiestas habrá durante el calendario laboral de Barcelona 2026?

Aún sin acabar el año, ya hay los días festivos del calendario laboral de Barcelona 2026.