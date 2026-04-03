Hoy, 3 de abril de 2026, el cielo se presenta mayormente poco nuboso o despejado en toda la provincia de Barcelona, con temperaturas mínimas estables y máximas en ascenso. El viento soplará de forma floja a moderada, aportando un toque de frescura. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 3 de abril

Barcelona: cielo nublado y ambiente cálido

El cielo se despereza lento en Barcelona, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 21 grados y la sensación térmica podría alcanzar los 20, haciendo que el ambiente se sienta cálido al mediodía. A primera hora, el viento soplará suavemente desde el noreste, con una velocidad de 5 km/h, ideal para disfrutar de un paseo matutino.

Ya por la tarde, el sol se asomará con más fuerza, iluminando la ciudad hasta su ocaso a las 20:18. La humedad, que alcanzará su punto máximo en un ambiente algo cargado, se mantendrá entre el 30 y el 80%. Sin embargo, no hay riesgo de lluvias, lo que permitirá que los barceloneses disfruten de un día sin preocupaciones. Así, la jornada se perfila como una oportunidad perfecta para salir y disfrutar de la belleza de la ciudad.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo nublado y viento fresco

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un cielo cubierto y temperaturas frescas que rondan los 11 grados, mientras el viento sopla con fuerza, creando una sensación de frío que invita a abrigarse.

A medida que avanza la jornada, se espera un contraste notable entre la mañana y la tarde. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, el viento alcanzará ráfagas de hasta 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta aún más fría. Con una humedad que puede llegar al 85%, es recomendable llevar un paraguas y no olvidar la bufanda para enfrentar este día cambiante.

Cielo despejado y ambiente fresco en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:31. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá fresca, rondando los 8 grados, pero la sensación térmica podría descender hasta los 5 grados, lo que hará que el ambiente se sienta un poco más frío. La humedad relativa alcanzará un 85%, lo que generará una sensación de pesadez en el aire.

Por la tarde, el sol brillará con más fuerza, elevando la temperatura máxima hasta los 19 grados. Sin embargo, el viento soplará con rachas de hasta 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica se mantenga más fresca de lo esperado. Con un cielo que se mantendrá mayormente despejado, los badaloneses podrán disfrutar de unas agradables horas de luz hasta la puesta del sol a las 20:18. No se prevé lluvia, por lo que será un día ideal para salir y disfrutar del aire libre.

Cielo nuboso y ambiente agradable en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 23 grados. Durante la mañana, el cielo estará algo nuboso, mientras que por la tarde se mantendrá similar, sin cambios significativos. Aunque hay una leve posibilidad de lluvia, el viento será suave, lo que contribuirá a un ambiente agradable.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que la temperatura será templada y el ambiente tranquilo. Aprovechar el tiempo para salir a dar un paseo o simplemente relajarse en un parque puede ser una excelente opción.