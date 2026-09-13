El cielo en toda la provincia se presentará poco nuboso o despejado hoy, 13 de septiembre de 2026, con temperaturas en ligero ascenso o estables. El viento soplará flojo, variando a componente sur con intervalos moderados por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 13 de septiembre

Barcelona: día soleado y cálido sin lluvias

El cielo en Barcelona se presenta mayormente despejado este 30 de octubre, con el sol saliendo a las 07:29 y ofreciendo luz cálida hasta las 20:04. A primera hora, la temperatura se mantendrá suave alrededor de 21°C, aunque la sensación térmica podría sentirse un poco más elevada debido a la humedad que puede llegar a ser algo pesada. El viento soplará con suavidad desde el sureste a unos 10 km/h, lo que hará que el día se sienta agradable, sin riesgo de precipitaciones.

Ya por la tarde, el ambiente se mantendrá cómodo con temperaturas que alcanzarán los 29°C. La brisa continuará, llevando consigo el calor sin esfuerzos. Aunque no se anticipan lluvias, la noche podrá envolver a la ciudad en una atmósfera templada, con 24°C que invitarán a disfrutar de las terrazas al aire libre. En este vibrante día, Barcelona se despliega en su esplendor, ofreciendo un rincón perfecto para disfrutar del otoño.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo gris y vientos intensos

Las calles de L’Hospitalet de Llobregat despiertan con un aire inestable, donde el cielo grisáceo y el viento que sopla con fuerza presagian un día de cambios. Este amanecer se presenta fresco, con temperaturas en torno a los 19 grados, mientras una brisa intensa anuncia lo que vendrá. A medida que avanza la mañana, se prevé que el tiempo evolucione, manteniendo una atmósfera cargada que podría desatar lluvias en cualquier momento.

La mañana ofrecerá un respiro con cielo encapotado y temperaturas suaves, pero la tarde promete ser un desafío. Vientos que superarán los 30 km/h se combinarán con una humedad alta, creando una sensación térmica de hasta 30 grados. Es un día para estar preparados: no olvides el paraguas y abrígate bien, ya que las rachas de viento y precipitaciones pueden sorprender a cualquier momento.

Calor y cielos despejados hoy en Badalona

La jornada comienza con un amanecer tranquilo en Badalona, donde el cielo estará mayormente despejado y las temperaturas oscilarán entre los 18°C por la mañana y alcanzarán una máxima de 30°C en las horas centrales del día. Con una baja probabilidad de lluvia y un viento suave del sureste a 10 km/h, el ambiente se sentirá cálido, aunque la sensación térmica podría llegar hasta los 30°C, lo que añadirá un toque de calidez adicional.

A medida que avance la tarde, el cielo se mantendrá despejado, ofreciendo un espléndido telón de fondo hasta que el sol se oculte a las 20:03. La humedad, que rozará el 85%, hará que el ambiente se sienta bastante pesado, pero no habrá sorpresas de lluvia. Con un total de más de 12 horas de luz, es una excelente oportunidad para disfrutar de un delicioso paseo al aire libre.

Cielos parcialmente nublados y brisa suave en Sabadell

El tiempo en Sabadell se presenta estable a lo largo del día, con cielos parcialmente nublados y temperaturas que oscilarán entre los 16 y 30 grados. Aunque hay una leve brisa del sur y algunas posibilidades de lluvia, no se esperan precipitaciones significativas, permitiendo disfrutar de una jornada tranquila.

Con un ambiente ideal para pasear, es una buena oportunidad para salir a disfrutar de los espacios al aire libre. Aprovecha el día para realizar actividades cotidianas o simplemente relajarte en un parque, dado que el tiempo acompaña para disfrutar de un momento agradable.