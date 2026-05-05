La jornada de hoy, 5 de mayo de 2026, se presentará con intervalos nubosos y chubascos que podrían ser intensos por la tarde, especialmente en el interior de la provincia. Las temperaturas descenderán ligeramente y el viento soplará de forma variable, predominando del sur en algunas áreas. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 5 de mayo

Barcelona: lluvias a la vista con ambiente fresco

El cielo de Barcelona se despereza lento esta mañana, anunciando una jornada marcada por la inminente llegada de la lluvia. A primera hora, las nubes cubrirán el firmamento, ofreciendo temperaturas suaves que rondan los 14 grados, pero la humedad será notable, lo que podría hacer que el ambiente se sienta algo pesado. A medida que avanza el día, el viento del sureste soplará con suavidad, a unos 10 km/h, creando un ligero movimiento en la atmósfera.

En cambio, por la tarde, las cosas cambiarán drásticamente. La probabilidad de precipitaciones aumentará y es probable que la lluvia nos acompañe hasta altas horas de la noche, además de una mejoría en las temperaturas, que alcanzarán los 22 grados. El ambiente se tornará más fresco con una sensación térmica que podría ascender a los 21 grados. La luz del día nos regalará unas buenas 14 horas, desde la salida del sol a las 6:43 hasta su puesta a las 20:52, dándonos la oportunidad de disfrutar de la tarde antes de que se cierre este capítulo con agua.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y lluvias esperadas

El día se presenta gris y revuelto en L’ Hospitalet de Llobregat, con una brisa que danza entre las calles, anticipando un tiempo cambiante. Al amanecer, el cielo se muestra cubierto, con una temperatura de 14 grados que invita a buscar abrigo. A medida que avanza la jornada, las lluvias se volverán protagonistas, alcanzando un 100% de probabilidad por la tarde-noche, mientras el viento soplará del sureste a 15 km/h, con rachas que superan los 30 km/h.

La mañana permitirá disfrutar de un ligero respiro, con temperaturas que rondarán los 21 grados, pero la tarde traerá consigo un notable descenso térmico y una sensación húmeda que podrá resultar agobiante. Con la humedad en su punto máximo y la lluvia a la vista, es mejor no olvidar el paraguas al salir de casa.

Cielo nublado y lluvia intensa en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente nublado y a medida que avanzan las horas, la temperatura se mantendrá fresca, con mínimas de 12 grados y máximas de 21. Sin embargo, la probabilidad de lluvia durante la mañana es del 75%, lo que sugiere que los paraguas podrían ser un acompañante útil para muchos. La humedad alcanzará picos del 85%, lo que hará que el ambiente se sienta bastante pesado.

Por la tarde, las condiciones de lluvia se intensificarán, con un 100% de probabilidad y se espera que el cielo esté cubierto. El viento soplará del sureste a 15 km/h, con algunas ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 km/h. A lo largo del día, los badaloneses disfrutarán de aproximadamente 14 horas de luz, ya que el sol saldrá a las 6:43 y se ocultará a las 20:52.

Nubosidad con probabilidad de lluvia en Sabadell

El tiempo en Sabadell se presentará mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 23 grados. Durante la mañana, es posible que caiga algo de lluvia, aumentando la probabilidad hacia la tarde y noche, donde se espera un ambiente fresco con vientos suaves procedentes del sureste.

Es una jornada perfecta para disfrutar de un paseo por el parque o realizar actividades al aire libre, ya que el ambiente se mantendrá tranquilo a pesar de las nubes. Aprovecha para compartir un rato con amigos o familiares en esta emocionante estación.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET