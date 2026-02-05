Nuboso y con lluvias en Castilla y León: AEMET advierte de viento fuerte y cambios en temperaturas

El tiempo en Castilla y León para hoy, 5 de febrero de 2026, se presenta nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles a moderadas que podrían ser persistentes, especialmente en el oeste y sur durante la primera mitad del día. Las temperaturas mínimas experimentarán un ascenso moderado, mientras que las máximas se mantendrán sin grandes cambios. El viento soplará del suroeste, moderado a fuerte, con rachas muy intensas.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 5 de febrero

Lluvias intensas y ambiente frío durante el día en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta marcada por un manto gris que promete lluvias intensas desde la madrugada hasta la noche. Con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 11 grados, el ambiente se sentirá pesado, especialmente con una humedad que alcanzará niveles altos. El viento soplará del sur a una velocidad media de 30 km/h, con ráfagas que podrían sorprender a más de uno.

A medida que avanza el día, la luz del sol, que asomará tímidamente a las 08:32, se verá opacada por las nubes. Ya por la tarde, la probabilidad de chubascos se mantendrá y la sensación térmica podría descender a un grado, haciendo que la tarde-noche se sienta más fría de lo que marcan los termómetros. La puesta del sol, a las 18:40, será un recordatorio de que, a pesar de la lluvia, la naturaleza sigue su curso.

Zamora: nubes grises y lluvia persistente

Las nubes grises se ciernen sobre Zamora, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un viento del sur que sopla con fuerza, mientras la lluvia se hace presente desde las primeras horas, dejando un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avanza la jornada, la intensidad de las precipitaciones se mantendrá alta, con una probabilidad del 100% tanto en la mañana como en la tarde-noche. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 12 grados, pero la sensación térmica podría descender hasta los 3 grados, lo que hará que el frío se sienta más intenso. Con ráfagas de viento que alcanzarán los 60 km/h, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien antes de salir.

En la ciudad de Salamanca, ambiente húmedo y lluvioso hoy

El día amanece en Salamanca con un ambiente pesado y húmedo, ya que la probabilidad de lluvia es del 100% tanto en la madrugada como durante la mañana. Con temperaturas que rondan los 11°C y una sensación térmica que puede bajar hasta los 2°C, es recomendable abrigarse bien. El cielo estará cubierto y el viento soplará del suroeste a una velocidad media de 35 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h, lo que añade un toque de frescura a la jornada.

A medida que avance la tarde, la lluvia persistirá con la misma probabilidad y las temperaturas apenas alcanzarán los 12°C. La humedad se mantendrá alta, lo que hará que el ambiente se sienta aún más denso. Con el sol saliendo a las 08:29 y poniéndose a las 18:44, disfrutaremos de más de diez horas de luz, aunque el tiempo no será el más propicio para actividades al aire libre.

Valladolid: cielos nublados y probabilidad de lluvia

El tiempo se presenta inestable, con cielos mayormente nublados y una alta probabilidad de lluvia tanto por la mañana como en la tarde-noche. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados y el viento soplará del suroeste a una velocidad moderada, con algunas ráfagas que podrían ser notables.

A pesar de las nubes y la posibilidad de lluvia, es un buen momento para disfrutar de un paseo bajo el abrigo de un paraguas, o simplemente para realizar las actividades diarias con tranquilidad. La jornada invita a disfrutar de un ambiente relajado, ideal para compartir con amigos o familiares.

Cielos cubiertos y lluvia persistente en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos cubiertos y una sensación de frescura que invita a abrigarse. Las temperaturas rondan entre los 5 y 8 grados y la probabilidad de lluvia es alta, por lo que es recomendable llevar paraguas. A medida que avance el día, el tiempo no mejorará; se espera que la lluvia continúe durante la tarde y la noche, con temperaturas que apenas alcanzarán los 12 grados. Es un buen momento para disfrutar de un café caliente en casa y evitar salir sin un buen abrigo.

Palencia: chubascos intensos y viento fuerte

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 5 grados y un cielo parcialmente nublado. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes que se intensificarán hacia la tarde, cuando el mercurio podría alcanzar los 12 grados, aunque la sensación térmica se mantendrá más baja debido al viento del sur que soplará a 40 km/h.

Con una probabilidad de lluvia del 100% en la tarde-noche, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la humedad alcanzará niveles altos. La tarde podría traer ráfagas de viento de hasta 60 km/h, lo que sumará un toque de dinamismo a la jornada, aunque la sensación térmica podría descender a 1 grado por la noche.

Cielos grises y lluvia esperada en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos cubiertos y una sensación de frío, con temperaturas que rondan los 7 grados. La humedad es alta, lo que acentúa la frescura del ambiente. A medida que avance el día, se espera que la lluvia haga su aparición, intensificándose por la tarde y noche, con vientos que soplarán con fuerza.

Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien, ya que las temperaturas no superarán los 6 grados. La atmósfera será húmeda y ventosa, así que un buen abrigo y un gorro serán aliados esenciales para enfrentar el tiempo inestable que nos acompaña.

Segovia: cielo cubierto y chubascos intermitentes

Las primeras horas traen consigo un cielo cubierto y temperaturas frescas que rondan los 10 grados. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes que continuarán hasta el mediodía, con una sensación térmica que podría descender hasta 1 grado. Por la tarde, el mercurio apenas alcanzará los 13 grados, mientras que la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con precipitaciones puntuales que podrían aparecer en cualquier momento.

Con el viento soplando del oeste a 25 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h, se recomienda llevar paraguas y abrigarse bien si se planea salir. La humedad relativa será notable, alcanzando hasta el 95%, lo que acentuará la sensación de frío. La puesta del sol a las 18:38 cerrará un día marcado por la inestabilidad y el contraste térmico.

Cielo nublado y lluvias persistentes en Soria

La jornada en Soria comienza con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvias que se extenderán desde la madrugada hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas que rondarán los 5°C y una sensación térmica que podría descender aún más. A medida que avance el día, el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h, lo que acentuará la sensación de frío.

Por la tarde, el panorama no mejorará, ya que las lluvias continuarán y el cielo seguirá nublado. Las temperaturas máximas apenas alcanzarán los 11°C, lo que hará que la jornada se sienta más fría de lo habitual. Con el sol saliendo a las 08:23 y poniéndose a las 18:30, Soria disfrutará de unas 10 horas de luz, aunque la mayor parte de ellas estará marcada por la inclemencia del tiempo.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET