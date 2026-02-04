Nuboso y con lluvias en Castilla y León: AEMET prevé cambios y viento fuerte hoy

Nuboso o cubierto, el tiempo en el conjunto del territorio de Castilla y León se presenta hoy, 4 de febrero de 2026, con precipitaciones débiles a moderadas, especialmente en las primeras horas y por la noche, donde localmente pueden ser persistentes en el oeste. La cota de nieve oscilará entre 800 y 900 metros en el norte y este y de 1000 a 1200 metros en el resto, subiendo posteriormente. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas experimentarán un ascenso moderado, con heladas débiles en cotas altas y viento del suroeste, moderado, con rachas muy fuertes.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 4 de febrero

Lluvias persistentes y ambiente frío en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta marcada por una intensa probabilidad de lluvia que nos acompañará desde la madrugada hasta la noche. Las nubes, cargadas de humedad, se ciernen sobre la ciudad, creando un ambiente pesado que hará que la sensación térmica se sienta más fría de lo que marcan los termómetros, con mínimas que apenas alcanzarán un grado. A medida que el sol asome tímidamente a las 08:33, la luz del día se extenderá por unas diez horas, pero será un día gris y húmedo.

Ya por la tarde, la lluvia persistirá y aunque las temperaturas máximas apenas llegarán a los 11 grados, la sensación térmica podría descender hasta los -2. El viento, en calma, no superará los 30 km/h, lo que permitirá que la lluvia caiga sin interrupciones. Así, la tarde-noche se presentará como un momento ideal para acurrucarse en casa, mientras el cielo sigue llorando sobre León, recordándonos que el tiempo puede ser tan cambiante como nuestras propias emociones.

Zamora: nubes grises y lluvias intensas

Las nubes grises se ciernen sobre Zamora, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un ambiente fresco, donde la temperatura apenas alcanza los 8 grados, mientras el viento sopla con fuerza, creando una sensación de frío que se siente aún más intensa. A medida que avanza el día, las lluvias se intensificarán, con una probabilidad del 100% de precipitaciones que se extenderán hasta la noche.

La tarde traerá un cambio notable, con un cielo más cubierto y temperaturas que apenas superarán los 10 grados. El viento, que soplará a 35 km/h con ráfagas de hasta 55 km/h, sumará un toque de incomodidad a la jornada. Con una humedad que alcanzará el 95%, es recomendable no olvidar el paraguas y abrigarse bien para enfrentar este día inusualmente fresco y húmedo.

En la ciudad de Salamanca, cielo cubierto y lluvia persistente

El día amanece en Salamanca con un cielo cubierto y una sensación térmica que puede llegar a ser más fría que la temperatura real, alcanzando mínimas de 4 grados. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia es del 100%, lo que indica que es muy probable que la lluvia nos acompañe hasta el mediodía. El viento soplará del sur a una velocidad media de 30 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 55 km/h, lo que hará que el ambiente se sienta aún más fresco y húmedo.

Por la tarde, la situación no mejora, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 100%. Las temperaturas máximas apenas alcanzarán los 13 grados y la humedad relativa se mantendrá alta, creando un ambiente pesado. Con el sol saliendo a las 08:30 y poniéndose a las 18:43, disfrutaremos de más de diez horas de luz, aunque el tiempo gris y lluvioso predominará durante toda la jornada.

Valladolid: cielos nublados y lluvias persistentes

El tiempo se presenta inestable, con cielos mayormente nublados y temperaturas que oscilarán entre los 2 y los 12 grados. A lo largo de la mañana y la tarde, se esperan lluvias que podrían ser persistentes, acompañadas de un viento del sur que soplará a una velocidad moderada, aunque sin causar grandes molestias.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo bajo la lluvia, donde el ambiente tranquilo puede invitar a reflexionar o simplemente a disfrutar de un café en una terraza. Aprovechar el tiempo para realizar actividades cotidianas puede ser una buena opción, siempre con un paraguas a mano.

Cielo cubierto y lluvias intensas en Burgos

La jornada en Burgos se presenta con un cielo cubierto y una sensación de frío que puede llegar a ser intensa, especialmente por la mañana, cuando las temperaturas rondarán entre 1 y 4 grados. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia será alta y se espera que las precipitaciones se intensifiquen por la tarde-noche, acompañadas de rachas de viento que alcanzarán los 45 km/h.

Con el tiempo tan inestable, es recomendable salir bien abrigado y con un paraguas a mano. Aunque el sol no asome, la calidez de una buena chaqueta será esencial para enfrentar el día.

Palencia: chubascos intermitentes y ambiente fresco

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que apenas alcanzan el grado. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá cubierto y se prevén chubascos intermitentes que podrían intensificarse hacia la tarde, cuando el mercurio subirá hasta los 13 grados, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido al viento que soplará a 30 km/h.

Con una probabilidad de lluvia del 95% en la tarde-noche, es recomendable llevar paraguas si se planea salir. La humedad relativa alcanzará niveles altos, lo que acentuará la sensación de frío. Así que, aunque el día promete un leve ascenso en las temperaturas, la combinación de viento y lluvia hará que se sienta más fresco de lo que realmente es.

Cielos grises y lluvia esperada en Ávila

La jornada en Ávila se presenta con cielos cubiertos y una sensación térmica que puede llegar a ser bastante fría, especialmente por la mañana, donde las temperaturas rondarán los 5 grados. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con chubascos esperados tanto en la tarde como en la noche, lo que hará que el ambiente se sienta más húmedo.

Con el viento soplando a 30 km/h y rachas que pueden alcanzar los 55 km/h, es recomendable abrigarse bien y llevar un paraguas si se tiene que salir. A pesar de la lluvia, el paisaje de Ávila puede ofrecer una belleza especial bajo este tiempo gris, así que no olvides disfrutar de la atmósfera única que crea.

Segovia: cielo gris y chubascos intermitentes

Las primeras horas traen un cielo cubierto y temperaturas frescas, con mínimas que rondan los 3°C. A medida que avanza la mañana, se anticipan chubascos intermitentes que se intensificarán hacia la tarde, cuando el termómetro podría alcanzar los 12°C, aunque la sensación térmica se sentirá más baja debido al viento del oeste, que soplará a 30 km/h.

Con la llegada de la tarde, se prevén precipitaciones puntuales que podrían acompañar a un cielo gris. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la humedad alcanzará niveles altos y la sensación térmica podría descender hasta -3°C. La puesta del sol a las 18:37 marcará el final de un día inestable y fresco en Segovia.

Cielo cubierto y lluvias persistentes en Soria

La jornada en Soria comienza con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvias que se extenderán desde la madrugada hasta el mediodía, haciendo que la sensación térmica se sienta más fría de lo habitual. A medida que avanza el día, las temperaturas oscilarán entre 1 y 7 grados, con un viento moderado que alcanzará los 30 km/h, lo que acentuará la frescura del ambiente.

Por la tarde, aunque la probabilidad de lluvia se mantiene, el cielo podría mostrar algunos claros, ofreciendo un respiro en medio de la inestabilidad. Con la puesta de sol a las 18:28, Soria disfrutará de unas 10 horas de luz, pero la sensación térmica seguirá siendo fresca, con máximas que apenas alcanzarán los 5 grados.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET