Los mejores productos y recetas de esta Navidad son estas y están en Tierra de Sabor de Castilla y León

En Navidad todo se hace alrededor de la mesa. Por eso, es imprescindible contar con los mejores productos de nuestra tierra, con sello de calidad y listos para elaborar los platos más deliciosos.

Vamos a llenar nuestra cesta navideña, tenemos que prepararnos para recibir a nuestras familias en casa con platos humeantes, algunos tradicionales y otros más vanguardistas, como si tuviéramos en nuestra cocina a los mejores chefs, pero todos con ingredientes y materia prima de altísima calidad. Y, por supuesto, todo esto lo encontramos en una de las mayores despensas de nuestro país, la de Castilla y León, una Tierra de Sabor, que así es como se denomina el sello de calidad de la región.

Y es que en esta tierra, que ha sido siempre la predilecta de reyes y nobles, cuenta en este momento con más de 900 empresas y más de 6.000 productos que nos van a permitir cuidar y agasajar a nuestros seres queridos en estas fechas. Dentro de Tierra de Sabor, que reconoceremos en los envases gracias a su corazón amarillo, se encierra la mayor calidad, la tradición y la historia de miles de productores que llevan a nuestros manteles las materias primas más valiosas.

La diferenciación de Tierra de Sabor la tienen las carnes –lechazo, una maravilla–, tanto frescas como transformadas, seguidas de vinos –una de las mejores D.O. de España–, así como los derivados de cereales, lácteos, frutas y hortalizas, legumbres y un amplio etcétera.

Tierra de Sabor, región de excelencia

El sello de Tierra de Sabor tiene, además, unos niveles de exigencia muy altos. En concreto, para que un producto cuente con ese corazón amarillo en su packaging, debe tener dos pilares fundamentales, ya que son sobre los que se sustenta esta certificación de Castilla y León: Origen y Calidad superior.

El primero es esencial en nuestros días porque la denominada trazabilidad permite al consumidor conocer de dónde proceden los alimentos que consume; mientras que el segundo es la gran apuesta del sector agroalimentario, calidad tanto de las materias primas como del proceso de elaboración.

Para que no os quedéis sin ideas para esta Navidad, vamos a proponeros algunas recetas y menús para Nochebuena y Nochevieja, para que demos paso al 2024 con los mejores sabores y, además, muchos de ellos de la mano de excelentes chefs de establecimientos con estrella Michelín.

El lechazo, un clásico donde los haya

Comenzamos con un lechazo de Castilla y León que son tiernos, jugosos y con una textura que te derrites. Están alimentados sólo con leche materna, y eso se nota en el primer bocado ¡y hasta a simple vista! El lechazo es una elección perfecta para sentar a todos a la mesa, y para cualquier ocasión.

Para cuatro personas, necesitamos: 1/2 lechazo (partido en cuartos). (Ojo que lleve el corazón amarillo de Tierra de Sabor), agua y sal. Una cosa muy sencilla donde lo más interesante es la materia prima, así que debemos poner mucha atención.

El proceso también es muy sencillo, veréis qué rico queda este lechazo de Castilla y León.

1.- Precalentad el horno a 190º C y disolved una cucharada de sal en un vaso de agua, moja el lechazo con el agua salada y colocadlo en una cazuela grande de barro que contenga medio dedo de agua.

2.- Hornead el preparado durante 90 minutos, dadlo la vuelta, echad un vaso de agua salada por encima y volved a meterlo en el horno otros 30 minutos. Es muy importante que la piel adquiera un tono dorado y quede crujiente. Sacar del horno, trocear y servir… ¡A disfrutar!

Menú de Nochebuena, con La Botica de Matapozuelos

El lechazo ya lo tenemos listo. Es un clásico de nuestras mesas, gusta a todo el mundo, pero vayamos un paso más allá y sorprendamos a los comensales con novedades, siempre con productos de Tierra de Sabor, con sello de calidad de la región de Castilla y León.

Miguel Ángel de la Cruz, chef del Restaurante La Botica de Matapozuelos nos brinda un menú completo para Nochebuena que consta de:

Todos los ingredientes y las instrucciones para hacer este delicioso menú de Nochebuena lo encontraréis paso a paso pinchando aquí.

Menú de Nochevieja, con Baluarte

Y llegamos a finales de año, para dar la bienvenida a 2024, en esta ocasión os vamos a dar el menú de Nochevieja que ha preparado el chef Óscar García Marina, del Restaurante Baluarte, que consta de estos platos:

Todos los ingredientes y las instrucciones para hacer este delicioso menú de Nochevieja lo encontraréis paso a paso pinchando aquí.

Una Noche de Reyes con recetas del Restaurante Trigo

Cerramos con una noche especial de Reyes, clausurando la Navidad, con este menú elaborado por el chef Víctor Martín, del Restaurante Trigo, que consta de los siguientes platos.

Todos los ingredientes y las instrucciones para hacer este delicioso menú de Reyes lo encontraréis paso a paso pinchando aquí.

¿Dónde comprar los productos de Tierra de Sabor?

Si estás en Castilla y León, ve a los comercios, pide consejo y comparte recetas para esta Navidad. En las tiendas de la región encontrarás todos los productos y materias primas de Tierra de Sabor, haciendo gala de lo mejor de su tierra, sus raíces y su tradición.

Pero si estás fuera de la región de Castilla y León, pero no quieres perderte los hojaldres de El Arriero Maragato, las Yemas de Santa Teresa, las pastas de Tierra de la Reina, las conservas de Mermelicias, los quesos de Los Payuelos, Mostelares o Lavega, así como adquirir lotes de productos variados donde no faltan ni el vino ni los buenos embutidos de Salamanca, no te preocupes porque lo puedes adquirir online a través del Market Tierra de Sabor, una plataforma donde encontrar todos los productos de Tierra de Sabor.

Pedidos online que combaten la despoblación

Gracias a esta nueva plataforma de venta online de Tierra de Sabor, los pedidos llegan en 24h/48 horas, sin gastos de envío y sin intermediarios (directamente del productor), con la calidad garantizada del corazón amarillo.

Y, además, son compras que tienen un impacto muy positivo sobre la población rural de Castilla y León, ya que van del campo a la mesa. En el Market Tierra de Sabor ya confían más de 200 productores y 2.000 productos frescos y transformados de todos los sectores, desde vinos, carnes frescas, jamones y embutidos ibéricos, quesos, dulces y repostería, legumbres y conservas.

De este modo, siendo un cliente consciente a la hora de llenar nuestra cesta de Navidad, estamos ayudando a mantener a las explotaciones agrícolas y ganaderas así como a las industrias de transformación de Castilla y León en el medio rural.