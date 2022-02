Una de las principales dudas que surgen a la hora de ir a votar en las elecciones es si se puede acudir con el DNI caducado. Cuando vamos a votar, lo primero que ocurre es que los vocales o interventores de la mesa nos solicitan nuestro DNI para verificar nuestra identidad y comprobar si estamos en el censo electoral correspondiente. En caso afirmativo, podremos votar rápidamente.

Pero, ¿se puede votar con el DNI caducado? Y, en caso de estar caducado, ¿se puede presentar otro tipo de documentación para asegurar nuestra identidad? A continuación te respondemos todas tus dudas.

¿Puedo ir a votar con el DNI caducado?

La respuesta es sí y es que se aceptarán la presentación de los documentos de identidad aunque estos estén caducados. Aún así, si existe algún tipo de duda entre los miembros de la mesa electoral sobre la identidad del votante, se podrá decidir por mayoría si la documentación es o no es fiable, teniendo en cuenta siempre los documentos aportados por el ciudadano y los testimonios que puedan aportar los electores y las electoras presentes en la sala.

No obstante, a pesar de que sea posible llevar la documentación caducada, no será recomendable hacerlo bajo ninguno de los conceptos. Siempre se recomienda tener todos los papeles en vigor.

Además, hay que tener en cuenta que renovar el DNI caducado no cuesta más dinero de lo habitual, ni tampoco existiría motivo que conlleve una sanción, por lo que, si se te ha caducado el DNI y no te habías dado cuenta, renuévalo lo antes posible.

¿Puedo presentar otro tipo de documentos?

Sí, se puede recurrir a otro tipo de documentación para garantizar la identidad del votante en un momento determinado. Además del DNI, estando o no estando caducado, se puede presentar el pasaporte o el carnet de conducir sin importar tampoco su caducidad. Eso sí, como hemos dicho anteriormente, siempre será mejor que todo esté dentro de los plazos indicados por el Estado.

Lo que nunca se aceptará en las elecciones bajo ningún concepto son documentos impresos. Para poder ejercer nuestro derecho al voto tendremos que llevar siempre nuestra documentación original.

En caso de llevar la documentación fotocopiada, la mesa no permitirá que se ejercite el derecho al voto.

¿En qué colegio me toca votar?

Los electores, por norma general, reciben una tarjeta censal con los datos actualizados de su inscripción en el censo electoral y la mesa que les corresponde, es decir, que deberás recibir en cada dónde tienes que ir a ejercer tu derecho al voto.

No obstante, si has perdido la carta o si no la has recibido, podrás consultarlo a través del INE (Instituto Nacional de Estadística), en la web del Ayuntamiento donde resides o llamando por teléfono al consistorio.

Tienes muchas opciones para saber dónde tienes que dirigirte a la hora de ir a votar. Eso sí, recuerda que tienes que llevar siempre la documentación original y no en fotocopias, y que no importa si no te ha dado tiempo de renovarla, podrás presentarla incluso estando caducada.