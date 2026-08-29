Encierros de Cuéllar 2026: recorrido, fechas y la historia de los encierros más antiguos de España

Cuéllar, en la provincia de Segovia, celebra los encierros más antiguos de España, con referencias documentadas que se remontan a 1215. Cada año, a partir del último domingo de agosto y durante cinco días, los toros recorren el campo y las calles de la localidad en el marco de las fiestas de Nuestra Señora del Rosario. Los toros salen de los corrales situados junto al río Cega, a unos tres kilómetros del núcleo urbano, y son guiados por decenas de caballistas a través de los pinares hasta llegar al conocido embudo, donde comienza el recorrido por las calles del municipio.

Pero los encierros son sólo una parte de una semana repleta de celebraciones. Peñas, verbenas, ferias, propuestas para los más pequeños y actos religiosos llenan de ambiente esta villa monumental, cuyo triple recinto amurallado, de estilo mudéjar, es uno de los más importantes y mejor conservados de Castilla y León.

Encierros de Cuéllar 2026

La primera referencia documental a los festejos taurinos de Cuéllar se remonta al año 1215. Una disposición eclesiástica de la época del papa Inocencio III advertía entonces a los clérigos que no acudieran a los juegos con toros, una mención que convierte a los encierros de la localidad segoviana en los más antiguos documentados de España.

Desde entonces, ha perdurado la tradición de conducir a los toros desde el campo hasta la villa ha perdurado, convirtiéndose en uno de los grandes símbolos de Cuéllar. La importancia histórica y cultural de esta celebración hizo que fuera declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional en 2018.

Los encierros de Cuéllar 2026 se celebrarán durante cinco mañanas consecutivas, desde el domingo 30 de agosto hasta el jueves 3 de septiembre, todos ellos a las 09:30 horas. El primero tendrá lugar el domingo 30 de agosto, con toros de la ganadería Saltillo; el lunes 31 será el segundo, con reses de Partido de Resina; el martes 1 de septiembre llegará el tercero, con toros de Rosa Rodríguez; el miércoles 2 se celebrará el cuarto, con novillos de Beteta; y el jueves 3 tendrá lugar el quinto y último encierro, con novillos de Aurelio Hernando. Cada jornada comenzará previamente a las 08:30 horas con dianas y pasacalles acompañados por el tradicional baile de rueda.

Partes

Con las primeras luces del día, los cuellaranos se dirigen hacia los corrales para presenciar «la Suelta». A caballo y a pie, decenas de personas se reúnen junto a los corrales del puente Segoviano, a orillas del río Cega y a unos tres kilómetros de Cuéllar.

Cuando se abren las puertas, comienza el recorrido campestre de los toros a través de los pinares que rodean Cuéllar. Caballos y reses avanzan por la cañada de la Reina atravesando pinares, riberas y campos de cultivo. Uno de los puntos más delicados es el paso por el molino de El Botiller, donde la manada abandona el abrigo del pinar y se adentra en campo abierto. No es una tradición reciente. Las crónicas y documentos medievales recogen que, ya a finales del siglo XV, hacia 1490, existía la costumbre de encerrar toros a través de «panes y viñas».

Poco a poco, los caballistas guían a los toros por los campos de labor recién cosechados hasta llegar al Descansadero, situado en el rastrojo de las Hontanillas. Allí la manada hace una breve pausa y los caballistas aprovechan para recuperar fuerzas antes de afrontar el siguiente tramo. Poco después, alrededor de las 9:30 horas, los caballistas vuelven a reunir a los animales y los conducen hacia el Embudo, el punto en el que termina el recorrido por el campo y comienza el encierro urbano.

Normas

El Ayuntamiento recuerda que no puede garantizar la seguridad de las personas que se sitúen en las inmediaciones del paso de la manada, ya que están asumiendo voluntariamente un riesgo para su integridad. En la zona de los corrales del río Cega, el peligro a la salida de las reses es extremo. Asimismo, queda prohibido utilizar las talanqueras de la zona de El Embudo para presenciar el encierro o como lugar de refugio, ya que no son seguras para las personas y su única función es dirigir a las reses hacia el recorrido urbano.

El acceso de vehículos por el Túnel 2 permanecerá cortado desde las 08:00 horas hasta la finalización del encierro. Por su parte, el acceso con vehículo a los puntos habilitados en El Embudo para presenciar la bajada de las reses solo podrá realizarse hasta las 09:00 horas, bien por el Túnel 3 o por el camino de Las Maravillas, siguiendo el tramo señalizado situado inmediatamente después de la urbanización.

Este horario es aproximado y podrá variar en función del desarrollo del encierro. Además, desde las 08:00 horas queda prohibido el acceso de vehículos por la intersección del final de El Embudo con la calle Camilo José Cela. Los vehículos que permanezcan dentro del recorrido urbano desde las 07:30 horas serán retirados por la grúa y sus propietarios podrán ser sancionados.