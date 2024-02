El chorreo de los agricultores al socialista Tudanca: «Una avutarda tiene más derechos que nosotros»

Un grupo de agricultores en huelga cortaron el tráfico de la N-601 en León, la carretera en la que el líder del y portavoz del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, iba circulando para asistir al Pleno de la Cámara regional de este martes. El dirigente socialista se bajó del vehículo para dialogar con los agricultores y se llevó varios zascas por defender la Agenda 2030, cuyas medidas han provocado las protestas del campo español. «Aquí, cualquier animal tiene más derechos que nosotros. Una avutarda tiene más derechos que nosotros», le espetaron a Tudanca.

«Estamos defendiendo que lo de la Agenda 2030 es una locura, es una soga para todo el campo. Tú estás diciendo que eres defensor de la Agenda 2030, aquí tenemos a un político que dice ser su defensor, pues que quede bien claro, es precisamente lo que nos está matando a nosotros, eso es una soga», le explicó este grupo de manifestantes agrícolas a Tudanca.

El dirigente socialista trató de dialogar con ellos, aunque los ánimos no fueron a más en ningún momento. «Queremos que se establezca la ley de la cadena alimentaria, que se aplique de una maldita vez, y que se pague el precio que vale el trabajo vuestro», afirmó Luis Tudanca para tratar de defender de las acusaciones que se estaban vertiendo contra él.

Pero los agricultores en huelga siguieron arremetiendo contra el dirigente del PSOE y contra la Agenda 2030. «Agenda 2030, no tendrás nada y serás feliz. Y no hay más. No tendrás nada y serás feliz, efectivamente. Que quede todo para molinos eólicos, para placas solares», denunciaron los trabajadores.

«¿Por qué no se llenan los pantanos? Ahora dicen que hay que derribar presas y nosotros somos los más adelantados de clase y las empezamos ya a derribar. Lo que hay que hacer es construir presas, no tirar las que tenemos. Si no las tenemos, no las podemos llenar. Lo que pasa es que es muy bonito producir agua, y a los agricultores que nos den por culo», apostillaron.

Por último los agricultores que cortaron la carretera con tractores denunciaron que «cualquier animal tiene más derechos», denunciando de esta forma que las políticas comunitarias protegen a la fauna antes que al campo español. «Aquí, cualquier animal tiene más derechos que nosotros. Una avutarda tiene más derechos que nosotros», zanjaron.

Luis Tudanca siguió defendiendo los los beneficios que él considera que pueda dar la Agenda 2030 al campo español, a pesar de que los agricultores en huelga le dejaran en evidencia. «He hablado con un grupo de agricultores en el corte de la N-601 en León.Comparto alguna de sus reivindicaciones como la necesidad de precios justos y de justa competencia. No su ataque a la Agenda 2030, aunque ellos no pueden pagar el coste de alcanzar esos objetivos», afirmó posteriormente en redes sociales el líder del PSOE en Castilla y León.

Más de 7.000 tractores

Más de 7.000 tractores se movilizaron este martes en varios puntos de Castilla y León con motivo de la huelga de agricultores. No se registraron incidentes graves. Algunas de estas protestas continúan este miércoles, según informa la Delegación del Gobierno.

En las provincias donde mayor movimiento de tractores se registró fue Burgos (con más de 1.600 repartido por cuatro concentraciones) y León (que se ha concentrado en la capital leonesa). Además, en Soria y en Zamora se registraron el movimiento de más de 700 tractores.

La protesta de mayor calado tuvo lugar en las inmediaciones de las Cortes de Castilla y León, en Valladolid. Centenares de agricultores se congregaron con sus tractores en la zona para bloquear las calles cercanas a la Cámara regional, en la que se celebró un Pleno.

Una vez aparcados los tractores, centenares de agricultores se concentraron de pie a las puertas de las Cortes, donde se ha colocado un cordón policial. Los agricultores en huelga volvieron a increpar en esa zona a Luis Tudanca y al resto de diputados de la Cámara regional.

«Se acabó, no llegamos», lamentaron los agricultores en huelga en declaraciones a los medios. Aseguraron también que las protestas continuarán «hasta que los dirigentes se sienten a hablar» con los representantes del campo español.

Además, señalaron que «pagarán las multas» que se les interpongan. «Estamos cansados de multas. O sea, harta multa es la PAC, en la cual no nos dejan producir. Lo que nosotros queremos es ser la mayor de las multas», avisaron sobre esta cuestión.