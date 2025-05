Dos asociaciones de inmigrantes se manifiestan contra la policía y la soberanía española de Canarias

La Federación de Asociaciones Africanas en Canarias y la Asociación de Mujeres Africanas y Afrodescendientes en Canarias han convocado una manifestación este jueves frente a la subdelegación del Gobierno de Las Palmas de Gran Canarias «contra el racismo» y a favor del inmigrante abatido hace días por la policía en el Aeropuerto de Las Palmas.

Las dos entidades han acusado a las fuerzas del orden de racismo y han calificado el suceso ocurrido de «asesinato», obviando el hecho de que el joven portaba un cuchillo de grandes dimensiones y que atacó a varios agentes.

No sólo esto, sino que una de las integrantes de esta convocatoria ha reclamado que Canarias es «nuestra tierra» y «nuestro continente» por tener ascendientes africanos de raza negra. «Por Abdu y por toda la comunidad negra de Canarias, porque no vamos a estar agachando la cabeza. No vamos a seguir dando gracias a Canarias por darnos una tierra, esta tierra es nuestra. Esta tierra es nuestra, gente. Es nuestro continente. No les debemos nada. Y vamos a estar dóciles. No. Mañana la rabia se va a canalizar en el espacio», ha dicho.

Incidente en el aeropuerto

La policía nacional abatió a tiros a un hombre que intentó atacar a los agentes con un cuchillo de grandes dimensiones en las inmediaciones del aeropuerto de Gran Canaria. Los hechos se produjeron el pasado sábado cuando el fallecido, un joven de apenas 18 años que se encontraba «completamente fuera de sí», intentó perpetrar un robo con violencia contra un taxista utilizando un cuchillo de dimensiones «considerables».