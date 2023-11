Deja de buscar: Tous tiene las ofertas más jugosas de todo el Black Friday

Si estás buscando el regalo perfecto para estas navidades, o simplemente quieres darte un capricho, no puedes perderte las ofertas de Tous en el Black Friday. La marca de joyería y accesorios ha lanzado descuentos de hasta el 30% en una selección de productos que te harán brillar. Desde pendientes, collares y pulseras, hasta bolsos, relojes y gafas de sol, hay algo para todos los gustos y ocasiones. Toma nota, porque estos son algunas de las ofertas más jugosas de todo el Black Friday que solo encontrarás en Tous.

Las ofertas más jugosas de Tous por el Black Friday

Tous tiene las ofertas más jugosas de todo el Black Friday, y no puedes dejar pasar esta oportunidad de hacerte con sus productos a precios increíbles. Si siempre has querido algunos de sus pendientes más míticos o buscas el regalo perfecto para la Navidad no dejes escapar lo que ahora te mostramos. Lo más deseado de Tous con el mejor descuento para el Black Friday.

Pendientes New Motiv

Por 48 euros, tienes estos bonitos pendientes que son uno de los más bonitos de Tous . Estos pendientes son una joya versátil y elegante, que combinan zafiros y perlas. Su diseño en forma de corazón y con perla colgando los hace ideales para cualquier look, ya sea casual o formal. Además, tienen un cierre de presión muy cómodo y seguro. Su precio original es de 69 euros, pero ahora los puedes conseguir por solo 48 euros ahorrando un 30%.

Pendientes baño de oro y gemas Areia

No dejes escapar los pendientes TOUS Areia con baño de oro 18 kt sobre plata que además cuenta con el icónico oso de la marca con fragmentos de gemas en su interior. Su precio original es de 129 euros, pero ahora los puedes comprar por 103 euros, ahorrando un 20%.

Pulsera con baño de oro y gemas Areia

A juego puedes comprar la pulsera con baño de oro 18 kt sobre plata y multi gemas Areia que se inspira en el mundo marino y en los tesoros que encontramos en él. Tiene baño de oro 18 kt sobre plata y oso con fragmentos de peridoto, zafiro tratado, cornalina, esmeralda tratada, citrino y rubí tratado en su interior. El precio es de 119 euros, pero ahora la puedes comprar por 95 euros, ahorrando un 20%.

Pendientes de perlas gloss

Otro de los mejores pendientes de Tous que cuentan ahora con rebaja en el Black Friday de Tous. Son unos pendientes de criollas con baño de oro 18 kt sobre plata y perlas de la colección Gloss. El precio es de 85 euros, pero ahora la puedes comprar por 68 euros, ahorrando un 20%.

Anillo bicolor virtual garden

Si te gusta la naturaleza y los animales, este anillo de Tous es perfecto para ti. Se trata de un anillo de plata de primera ley que simula la estructura de una oruga, con un detalle de un oso con baño de oro 18 kt sobre plata. Este anillo forma parte de la colección Virtual Garden, que se inspira en el campo y las formas orgánicas de sus plantas y animales. El ancho del anillo es de 5,5 mm y el grosor de 3 mm. Además, está fabricado con plata de primera ley con baño de oro de 18 a 23 kt y 3 micras de espesor, lo que garantiza una mayor durabilidad de la joya. Su precio es de 75 euros pero te costará ahora 65 euros, ahorrando un 20%.

Colgante bicolor Luah

¿Te gustaría lucir un colgante que refleje la belleza y la energía de la naturaleza? Entonces te encantará este colgante de Tous Luah, que tiene la forma de un oso con baño de oro 18 kt sobre plata. El oso está adornado con un pavé de cuarzo ahumado sobre capa de rodio marrón, que le da un brillo especial y un toque de elegancia. Este colgante pertenece a la colección Luah Gems, que se inspira en las siluetas orgánicas, los colores y los reflejos de la naturaleza. Es un colgante ideal para combinar con cualquier look, ya que tiene un tamaño de 13 mm y está fabricado con plata de primera ley con baño de oro de 18 a 23 kt y 3 micras de espesor, lo que garantiza una mayor durabilidad de la joya. Su precio es de 170 euros pero te costará ahora 102 euros, ahorrando un 40%.

Pulsera de cordón oso con baño de oro 18 kt sobre plata y cuarzo Luah

De la misma colección puedes comprar también la pulsera con cordón rosa que cuenta con una pieza del oso de Tous con baño de oro 18 kt sobre plata, con pavé de cuarzo ahumado sobre capa de rodio marrón. Su precio es de 125 euros pero te costará ahora 75 euros, ahorrando un 40%.

Capazo grande de piel Lynn

Bolso Lynn que pertenece a una colección de Tous formada por productos que cuentan con un diseño versátil, perfecto para todo tipo de ocasiones. Este bolso elaborado en piel de vacuno es una de sus piezas más destacadas con cierre de cremallera y bolsillo interior con cremallera. Asas fijas de mano y hombro. Medidas (alto x ancho x fondo): 32 x 53 x 13 cm. Su precio original es de 99 euros, pero ahora lo puedes conseguir por 69 euros, ahorrando un 30%.

Reloj Smartwatch con correa de nylon y correa de silicona

¿Quieres estar más conectado que nunca con el mundo? Entonces te gustará el smartwatch Tous B-Connect, un reloj inteligente que te permite llevar todo tu mundo en la muñeca. Con este reloj, podrás acceder a diferentes funciones como: horas, minutos, mes, día, día de la semana, contador de pasos, contador de calorías, distancia recorrida, frecuencia cardiaca, actividades deportivas, cronógrafo, alarmas de vibración y notificaciones. Además, podrás personalizar el reloj con 7 esferas Tous y una intercambiable desde la Tous Wear App. El reloj tiene una pantalla táctil de 1,40 pulgadas en color, una memoria RAM de 64 Mbit, una batería de 180 mAh que dura 6 días en funcionamiento y 12 en reposo, y una impermeabilidad de IP68. Su precio original es de 199 euros, pero ahora lo puedes comprar por 139 euros, ahorrando un 30%.

Gafas de sol Glory Bear Havana

Estas gafas de sol son un complemento imprescindible para proteger tus ojos del sol con estilo. Tienen una montura de acetato en color havana, que favorece a cualquier tipo de rostro con detalles metálicos en el lateral del frente del oso, flor, estrella y corazón. Sus lentes son de color marrón, y son aptas para graduar. Su precio original es de 149 euros, pero ahora las puedes adquirir por 104 euros, ahorrando un 30%.