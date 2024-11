Aviso urgente de la OCU: la estafa del Black Friday en la que no puedes caer

La estafa del Black Friday en la que no puedes caer, debes estar atento a este aviso urgente que lanza la OCU para no equivocarte. Sin duda alguna estamos en el periodo del año en el que más estamos pendientes de lo que sucede a nuestro alrededor. De la mano de una serie de descuentos que nos invitan a comprar más de la cuenta. Está todo tan barato que no dudamos en hacernos con unos productos de primera calidad que llegan con descuentos importantes que no hay que dejar escapar.

La OCU no ha dudado en lanzar un aviso importante para que nadie se equivoca al hacer sus compras, sino más bien todo lo contrario. Podemos conseguir todo tipo de prendas y complementos a un precio que nos costará creer. Este aviso urgente de la OCU te dejará totalmente fuera de juego con algunas novedades destacadas que debes tener en cuenta y que quizás hasta ahora nunca hubieras imaginado. Es el momento de comprar los regalos de Navidad, pero con ciertas novedades destacadas que hay que tener en consideración, antes que nada, este es el aviso que mandan los expertos.

La estafa del Black Friday en la que no puedes caer

Black Friday es el momento del año en el que debemos empezar a pensar en las compras navideñas que hasta la fecha quizás no habías tenido en cuenta. Son días en los que tienes por delante una serie de compras que se acabarán convirtiendo en una realidad y que pueden acabar siendo las que marcarán un antes y un después.

Habrá llegado el momento de apostar por eso que necesitamos y que realmente puede acabar convirtiéndose en una realidad en todos los sentidos. Una oportunidad de comprar más por menos que será lo que nos haga sentir especialmente bien, en estas jornadas que nos están esperando y que pueden ser claves.

Es hora de comprar de forma inteligente, pero, sobre todo, de evitar más de una estafa que puede llegar en cualquier momento. Son momentos en los que muchas personas aprovechan para generar descuentos cuando en realidad no existen o de subir precios en lugar de bajar. Ante este pretexto, siempre es mejor estar pendientes de una serie de elementos que serán fundamentales y la OCU nos desvela.

Este es el aviso urgente de la OCU

La OCU ha mandado un importante aviso urgente sobre este Black Friday en el que deberemos estar pendientes de casa euro que nos gastamos de más y que realmente puede acabar siendo un problema en estos días que corren. La burbuja de las rebajas la ha ido desinflando la OCU que dispone de un sistema con el que podemos saber si realmente nos ahorramos algo o simplemente se ha inflado el precio para que así lo parezca. Hay una serie de consejos que debemos tener en cuenta en estos días:

Recuerda que comparar es ahorrar: consulta antes de nada nuestros comparadores, localiza los mejores productos para ti y la tienda que te ofrece el mejor precio.

Si dudas sobre si el precio que has visto es bueno o no, te ayudamos a aclararte: consulta el asesor de precios de OCU.

Asegúrate de que junto al precio rebajado aparece el original o el porcentaje de rebaja: si no es así, por mucho que digan, es muy posible que no esté rebajado.

Infórmate de la política de pago, cambios y devoluciones de la tienda.

Si hay algún cambio en la política del establecimiento durante la campaña de Black Friday deben avisarte de ello.

Si compras por Internet, tienes 14 días para devolver el producto si no te convence.

Si compras en una tienda física, ten en cuenta que no están obligados a cambiarte el producto, salvo que esté defectuoso .

Cerciórate de que compras online en sitios que te ofrezcan garantía.

Conserva el tique o la factura: es tu prueba para cualquier reclamación.

Y recuerda, lo que no se rebajan son tus derechos: el producto que compres debe tener la misma calidad y contar con la misma garantía que si lo compraras fuera del periodo promocional. Ante cualquier problema, no te cruces de brazos: pide la hoja de reclamaciones y complétala.

De esta manera conseguirás aprovechar de verdad este Black Friday y no comprar cosas que realmente no vas a necesitar o realmente no son más baratas. Es un proceso que debes tener en cuenta y te va a sacar de más de un apuro en estos tiempos que corren. Habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para dar un giro radical en este cambio de ciclo que puede acabar siendo el que mejor se adapte a nuestras necesidades, tal y como figura en la web de la OCU y para el que lanzan un serio aviso.