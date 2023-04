Uno de cada cinco niños de 3 a 4 años tiene teléfono móvil, según un estudio

Uno de cada cinco niños de entre tres y cuatro años en el Reino Unido tiene su propio teléfono móvil, según una investigación de Ofcom. El aumento alarmante en el uso del teléfono por parte de niños muy pequeños ha planteado un importante problema de salud pública que es tan común en el Reino Unido como en España (las cifras aquí son también alarmantes con casi una media del 70% entre los 10 y 15 años según datos de Statista). ¿Pero cuáles son las consecuencias del uso del teléfono móvil a edades tan tempranas?.

Los investigadores son reacios a hablar sobre el «daño de la pantalla» en un dispositivo electrónico, argumentando que los usos del teléfono por parte de los niños pueden ser tan variados que agrupar todo en una sola consecuencia sería inexacto e innecesario.

«No todo el tiempo que pasan frente a la pantalla es igual», ha explicado el profesor Tim Smith, psicólogo cognitivo de Birkbeck, Universidad de Londres. «Si a los niños pequeños se les muestran aplicaciones que ayudan a aprender palabras, puede ser beneficioso para el desarrollo. Sin embargo, el entretenimiento de ritmo rápido y basado en la acción que no requiere mucho esfuerzo por parte del niño puede hacer que sea más difícil para él entender lo que está viendo».

En uno de los pocos estudios longitudinales realizados por Smith y sus colegas, se encontró que los niños que usaban mucho la pantalla táctil a partir de los 12 meses tenían peores resultados en las medidas relacionadas con la memoria y la atención a la edad de tres años. Los hallazgos podrían indicar un efecto negativo en el desarrollo del cerebro.

Otra posible interpretación es que los niños que son más inquietos (es decir, los que generalmente están predispuestos a puntuar más bajo en las medidas de atención) tenían más probabilidades de recibir un dispositivo de sus padres, quienes de esta manera podían mantenerlos tranquilos.

El contexto en el que los niños usan el móvil

Los científicos recalcan que el contexto en el que los niños usan las aplicaciones es un factor crucial que debe investigarse más a fondo. Algunos han expresado su preocupación, por no mencionar su desconcierto, acerca de por qué tantos niños de tres y cuatro años tienen sus propios teléfonos.

«El estudio nos dice que los usan principalmente para ver videos, así que no veo por qué esto no se puede hacer a través de una televisión familiar o un ordenador común», dijo el profesor Pete Etchells, de la Universidad Bath Spa. «Si bien acceder a las pantallas no es un problema en sí mismo, mi preocupación sería el riesgo de acceso no supervisado . Los niños , y especialmente los niños pequeños, necesitan estructuras de apoyo claras que les ayuden a comprender y navegar por el mundo digital» .

Sonia Livingstone, profesora de psicología social en la London School of Economics, explica que muchos niños terminan pasando demasiado tiempo frente a la pantalla de un teléfono móvil debido a la falta de acceso a otras actividades. «Pasar demasiado tiempo al teléfono es un problema, especialmente si se produce a expensas de la interacción entre padres e hijos», dijo Livingstone.

Max Davie, pediatra con sede en Londres, explica que los padres deberían tratar de apoyar el desarrollo de sus hijos en lugar de limitarse a supervisar el uso de su teléfono. «Los niños necesitan interacción social , comunicación, juego, ejercicio y sueño», dijo. «Más que una lista de cosas aceptables o un límite de tiempo, uno debería pensar si el uso del teléfono inteligente ayuda a hacer esas cosas o es un obstáculo».