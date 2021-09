Estamos en plena vuelta al cole de los niños, y aunque en las últimas semanas y días nos hemos centrado en comprar todo el material escolar , libros y mochilas que se necesitan, no podemos olvidarnos de la ropa infantil, de manera que queremos ayudaros con un repaso a la prendas que son realmente esenciales para el inicio del curso escolar.

Ropa Infantil: Estas son las prendas imprescindibles para la vuelta al cole

¿Cuáles son los elementos imprescindibles de ropa infantil para un niño que se prepara o que ya está con la vuelta al cole? ¿Qué es lo que no debe faltar en tu armario?.

Para el día a día de la escuela es bueno pensar en prendas cómodas y funcionales que se puedan lavar fácilmente en la lavadora incluso a altas temperaturas. Y si ni siquiera necesitan planchado, mucho mejor. Eso sí, si se prevé el uso de bata en el colegio, es lo principal que ya deberías haber comprado, teniendo en cuenta también que en los meses posteriores al inicio del colegio, encontrar este tipo de prenda es bastante complicado. Otras prendas imprescindibles serán un buen chubasquero, botas de agua y calcetines gruesos ya que aunque todavía hace calor, septiembre es un mes bastante inestable y es posible que nos pille más de una lluvia mientras llevamos a los niños o los recogemos de la escuela.

La ropa infantil necesaria para los looks diarios de los niños y qué evitar

En cuanto al look diario tomemos nota y vayamos a por tejanos, pantalones, leggings, vestidos, faldas, y camisetas tanto de manga larga como de manga corta. Además no nos podrá faltar una chaqueta o cazadora, del tipo «denim» para los primeros días del otoño en los que refresca y como no, una parka impermeable y con capucha para cuando llegue el invierno.

Para evitar, sin embargo, tenemos que mencionar los vestidos o camisas excesivamente elegantes, con lazos, cintas y botones para abrochar (piensa también en la practicidad cuando por la mañana, a menudo con prisa, hay que vestir al niño o, peor aún, tiene que hacerlo solo) o aquellas prendas que sean de telas que se arrugan con facilidad, porque como hemos dicho, la clave es no tener que planchar.

Ropa deportiva para la vuelta al cole

A menos que se proporcione un uniforme escolar para las actividades deportivas, en el armario del niño no puede faltar tampoco los chándals (o también los leggings), camisetas y sudaderas deportivas , calcetines de felpa para usar con las zapatillas de deporte para uso exclusivo los días que toque gimnasia.

Calzado de los niños para la vuelta al cole

El capítulo de zapatos requiere su propio apartado. ¿Cuáles son los más adecuados para afrontar los meses fríos que están por llegar y las largas jornadas de colegio? Muchos padres optan por las botas y también el calzado deportivo.

Este tipo de zapatos sin duda tiene la ventaja de la comodidad. Por otro lado, sin embargo, las zapatillas o «sneakers» no mantienen los pies calientes y en caso de lluvia se empapan de agua (con el riesgo de que el niño se quede todo el día con los pies mojados).

Por ello para días lluviosos ya hemos mencionado las botas de agua, pero deben estar en la lista y no faltaros nunca.

En cuanto a modelos de zapato, es meior optar por zapatos sin cordones, que se calcen y se quitan rápidamente y que el niño pueda manejar de forma autónoma incluso cuando está solo en el colegio. Y en cuanto al calzado deportivo, si tus hijos son pequeños será mejor opción elegir zapatillas que lleven velcro.