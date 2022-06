El bebé comienza a moverse desde las primeras semanas de embarazo pero cuando es tan pequeño, la madre no puede percibir sus movimientos, dado que el bebé todavía no llega a tocar la pared uterina. Sin embargo, a partir del tercer trimestre ya es del todo normal experimentar todo tipo de movimientos fetales y sobre todo notar que el bebé se mueve mucho por la noche, pero ¿por qué sucede esto? Descubramos a continuación por qué los bebés se mueven de noche durante el embarazo a partir de recientes estudios que han abordado este tema.

¿Por qué los bebés se mueven de noche?

Según Psychology Today, los fetos duermen entre el 90% y el 95% del tiempo cuando la mujer ha alcanzado los siete meses de gestación . Mientras las madres realizan su rutina diaria, los bebés se calman con el movimiento y los ruidos constantes y se duermen fácilmente. Por la noche, sin embargo, los bebés pueden reconocer la inactividad de su madre y reaccionar al cambio drástico de movimiento con latidos.

Es posible que no entiendan por qué mamá ya no se mueve o por qué no escuchan su voz, que, según Psychology Today, calma al bebé incluso cuando está en el útero.

Cuando los pequeños se han adaptado al ritmo diario de mamá, también pueden comenzar a crear su propio horario único, en el que el movimiento señala la hora de la siesta. Este patrón podría conducir al desarrollo de su ritmo circadiano , como han teorizado algunos expertos. Entonces, cuando mamá está despierta durante el día, el bebé se duerme de forma natural y viceversa durante la noche.

¿Cuándo debo preocuparme?

Un estudio de 2019 reveló que es completamente normal que el bebé se mueva en el útero durante la noche . Tanto es así que el 75% de las mujeres que participaron en la investigación reportaron que la hora de acostarse es cuando más se mueven los bebés, con puñetazos, giros y piruetas. Todos los movimientos en el útero son una parte normal del embarazo. Ya sea que los bebés en el útero estén dormidos o despiertos, se mueven 50 veces o más cada hora , estirando el cuerpo y moviendo la cabeza.

Aunque las futuras madres suelen sentir el primer movimiento fetal, también conocido como aceleración, entre las semanas 16 y 22 de gestación, el feto está realmente activo desde las primeras semanas de embarazo. Alrededor de la décima semana de gestación, los bebés comienzan a mover la cabeza y el cuello. La respiración, el cuerpo y los movimientos de las extremidades siguen en la semana 15. Debe preocuparte y contactar a su médico de inmediato sólo si notas una disminución drástica en los movimientos de tu bebé o si no sientes ningún movimiento. También es importante recordar que no hay dos embarazos o dos bebés iguales. Lo que experimentas con un niño puede ser diferente con el segundo o tercer hijo.