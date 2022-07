Si tienes pensado pasar tus vacaciones en Madrid, ya sea porque no queréis salir de la ciudad o eres de otra ciudad o comunidad y vais a pasar vuestro verano en la capital, que duda cabe que este es un destino que seguro encantará los más pequeños de la casa, dado que son muchas las actividades que podemos hacer con nuestros hijos. Por este motivo y aunque Madrid no tenga playa no debes preocuparte. Con estos planes para hacer con niños este verano en Madrid ellos se lo van a pasar en grande y tendrán unas vacaciones inolvidables.

Planes para hacer con niños en Madrid

Toma nota de todos los planes que ahora te proponemos. Te servirán para que los niños disfruten de su verano y poder vivir las mejores vacaciones en Madrid.

Elaboración de dulces en Sweet Space Museum

Como si fuera la fábrica de chocolate de Willy Wonka, Sweet Space Museum es un curioso espacio o museo que dispone de 10 instalaciones temáticas interactivas todas ellas relacionadas con el dulce. Los niños pueden ver cómo se hacen y participar además, en la elaboración de nubes de azúcar, gofres, batidos especiales y también como no, helados.

Escape Room en Aventurico

En Madrid tienes varias opciones de Escape Room para toda la familia, entre las que destacan Aventurico, un espacio que cuenta con varios juegos que podemos elegir para hacer en familia y especialmente con niños, también los más pequeños a partir de los 6 años. Más información en su página web.

Guerra de pintura en Gran Paint Ball Madrid

El paint ball es una actividad que gusta tanto a mayores como a los niños. Entre las distintas opciones que tienes en la capital, destaca Gran Paint Ball Madrid, un lugar en el que podemos vivir una aventura apta para niños a partir de 8 años, contando varias actividades que podemos hacer en familia o sólo los niños para que se diviertan con sus guerras de lanzar pintura.

Tiro de hachas en Urban Safari

Urban Safari es un espacio único en Madrid en el que podemos practicar una actividad muy divertida: el tiro de hacha y aunque puede que pienses que es algo peligroso para niños, lo cierto es que precisamente para el verano tienen programada una actividad de modo que participe toda la familia. También los niños a partir de 12 años, pudiendo elegir entre lanzar a diana un hacha pequeña, el shuriken de 80gr, la mata-zombies y el tomahawk. Más información en su página web.

Jugar a videojuegos con Beehive Gaming Box

Beehive Gaming Box es un centro de ocio de videojuegos y esports cerca de Plaza España que permitirá a tus hijos pasar una de sus mejores tardes en Madrid. En este rincón dedicado al mundo de los videojuegos podrán jugar con las mejores y más novedosas consolas e incluso pueden llegar a formar parte de los torneos que organizan y cuentan con servicio de bar para que la tarde sea completa.

Surf en Honna Surf Hub

Honna Surf Hub es un lugar cada vez más concurrido ya que tienen Let’s Surf Madrid que es una de las grandes actividades de este verano en Madrid y también indicada para niños de edad entre los 8 y los 15 años. Los niños se divertirán en el agua y podrán aprender a surfear con la ayuda de 2 monitores. Los grupos son reducidos, de modo que es mejor que reserves cuanto antes en su web.

Ilusiones ópticas en el Museo de las ilusiones

El Museo de las ilusiones o Museum of Illusions está presente en más de 20 países y en él toda la familia puede vivir una experiencia increíbles gracias a las ilusiones ópticas dentro estancias como un cuarto inclinado, uno que es infinito e incluso uno que es antigravedad. Se encuentra en la calle del Doctor Cortezo, número 8.

Exposiciones en Matadero Madrid

Matadero Madrid realiza varias actividades para toda la familia este verano. Una de ellas, y hasta el 31 de julio es la exposición ‘Las cosas de mis abuelos’ en la que podemos ver curiosos objetos y recordar aquellos que más gustan a nuestros abuelos. Además tienen talleres infantiles, cine y teatro en inglés durante todo el mes de julio. Más información en su página web.

Actividades con burros en Burrolandia

Para los niños a los que les gustan los animales existe una actividad que van a disfrutar muchísimo. Consiste en llevarlos a Burrolandia, protectora de animales que se centra en evitar la extinción del burro. Los niños podrán ver los burros de cerca, ver cuál es su hábitat, e incluso les pueden dar de comer junto a otras actividades. Si queréis ir tenéis que saber que el día de puertas abiertas es todos los domingos entre las 10:00 y las 14:30.

Teatro para toda la familia

Por último, nada como elegir también llevar a los niños al teatro a ver algunas de las obras infantiles que se representan este verano en Madrid, como Peter Pan en Teseo Teatro, Los tres cerditos en Karpas Teatro, Peter Pan en Teseo Teatro, o el Pequeño Rey, en Teatros Luchana.