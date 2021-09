¿Qué mejor plan puede haber para los niños que preparar unas palomitas y ponernos a ver una película en familia? Lo cierto es que son muchos los títulos de cine infantil disponibles, pero si además de divertirse queremos que nuestros hijos aprendan valores, nada como elegir películas que tienen un claro mensaje sobre el hecho de respetar a todos por igual. Conozcamos a continuación, 7 películas infantiles sobre tolerancia y respeto para nuestros hijos.

7 películas infantiles sobre tolerancia y respeto para nuestros hijos

La tolerancia y el respeto es algo que todos debemos aprender desde pequeños. Los niños se relacionan con amigos, familiares y aunque dichas relaciones suelen ser pacíficas y de amor, pueden surgir situaciones en las que se demuestre que existe ante todo tolerancia y respeto. Con estas películas los niños entenderán a lo que nos referimos y les servirá para que aprendan a respetar a todo el mundo por igual.

Billy Elliot

Película de 2000 que fue todo un éxito de taquilla. No es una película propiamente infantil pero los niños pueden verla ya que en ella conocerán la historia de Billy Elliot, un niño al que le gusta bailar a pesar de lo que opina la gente que le rodea. Un gran ejemplo para que nuestros hijos aprendan sobre tolerancia, respeto y también, a perseguir sus sueños.

Brave

La protagonista de Brave está fuera del estereotipo de las Princesas Disney: no es una niña a la que salvar, todo lo contrario. Mérida – conocida como la “Rebelde” – es una princesa valiente, atrevida e intolerante. La película de animación nos enseña la importancia de encontrar el propio camino y seguirlo para ser felices. En definitiva, enseñará a los niños a que todos sigamos el camino que queramos y con ello, respetar también el de los demás.

Dumbo

Dumbo es un clásico de Disney que fue «renovado» hace poco por Tim Burton. La historia de este pequeño elefante de orejas grandes del que todo el mundo se burla es un ejemplo perfecto para que los niños aprendan que no todos tenemos que ser iguales y que a veces algo que parece ser un defecto se convierte en un gran poder.

Bambi

Otra gran clásico de Disney (estrenado en 1942) que narra una triste historia ya que el protagonista, Bambi, pierde a su madre de manera trágica y tiene que aprender a salir adelante en un mundo injusto (aunque acompañado de su padre y de su amigo Tambor). Una película con la que los niños aprenderán el respeto hacia los demás, aunque sean diferentes, y también hacia el medio ambiente. Se concienciarán de la importancia, para todos, de proteger y cuidar el reino vegetal y animal.

Mulan

Otra película Disney, esta vez basada en una leyenda china, que se estrenó en 1998 aunque recientemente se lanzó una nueva versión esta vez, de acción animada. En la película conocemos a Mulan una joven que se verá en una difícil encrucijada cuando en su tierra, para poder hacerle frente a los hunos, se establece que cada familia debe enviar un varón a la guerra. En la suya, el único es su anciano padre y para evitar que este vaya, decide vestirse como hombre y luchar como un guerrero más. Una película con la que los pequeños de la casa pueden aprender el respeto hacia los mayores y hacia la familia en general sino también al rival e incluso a la tierra.

Up

La historia de un anciano, su viaje junto a una casa flotante y cómo conocerá a un niño que le cambiará la vida. Up es una de las mejores películas de Pixar que servirá a los niños para que aprendan no solo el valor a la familia sino también para aprender a valorar y respetar a los demás, a los mayores sobre todo. Pero también le servirá para que aprendan a respetar las ideas del resto, sus formas de ver la vida, sus principios e ideales.

Inside Out

La película animada de Pixar, estrenada en 2015, se centra en las emociones: alegría, ira, tristeza, miedo y disgusto. Los cambios a menudo provocan en nosotros emociones contrastantes, que no siempre tenemos el valor de «vivir». Pero cada emoción es importante: no debemos reprimirlas ni ignorarlas, sino vivirlas. No se puede ser feliz sin haber conocido la tristeza. No se puede ser valiente sin antes experimentar el miedo. Y todo ello enseña a los niños que aceptando sus emociones, entenderán las de los demás para ser tolerantes.