Una de las alegrías del embarazo es sentir las primeras pataditas del bebé a los pocos meses. De hecho, este momento en particular, cuando sucede, es realmente difícil de olvidar. Un fenómeno que dura hasta el final del embarazo y que muchas veces puede ocurrir que se sientan incluso después del parto. Es entonces cuando se produce un fenómeno que se conoce bajo el nombre «patadas fantasma» del bebé y del que os explicamos ahora el porqué se producen.

Patadas fantasmas del bebé, qué son

Puede parecer algo extraño pero lo cierto es que muchas mujeres suelen seguir notando al bebé a pesar de haber dado a luz. De hecho, quienes las sienten dicen que se suelen despertar en mitad de la noche notando la misma sensación que tenían cuando estaban embarazadas y el bebé les daba una patada. Si a ti te ha pasado, no te asustes, porque por lo visto es algo común y aunque puedas pensar que tiene relación con algo que no está bien, lo cierto es que no es así.

Para aclarar el asunto la ginecóloga tejana Tiffany Woodus, definió en el portal Healthline, que estas patadas no dejan de ser la percepción continua de movimiento fetal en el abdomen por parte de la madre.

Según la ginecóloga, el fenómeno podría afectar días, semanas, meses e incluso años después del parto.

Qué causa las patadas fantasmas del bebé

Por el momento aún no se conocen cuáles son las causas que provocan estas sensaciones, pero definir estos fenómenos anormales no es muy acorde con el significado del embarazo. De hecho, he aquí las palabras de la ginecóloga al respecto: «es difícil establecer si estas sensaciones son normales o no, ya que no tenemos claro qué son ni qué las provoca».

El relativo desconocimiento sobre estas patadas fantasma se debe a que hasta el momento se han realizado pocos estudios sobre las mismas.

Según una encuesta en línea realizada por Disha Sasan y colegas de la Universidad de Monash en Australia, las mujeres pueden experimentar patadas fetales fantasma durante varios años después de dar a luz , y de hecho, se dio el caso de una mujer que decía seguir sintiendo las patadas del bebé 28 años después de haber dado a luz.

En la investigación, de las 197 mujeres encuestadas , el 40% dijo haber notado patadas fantasma después de dar a luz al menos una vez. En promedio, las mujeres encuestadas experimentaron patadas fantasma durante 6,8 años después de dar a luz .

Los investigadores también encontraron que el 25% de las mujeres describió la experiencia como positiva, mientras que el 27% se sintió molesta o confundida.

Si bien la encuesta arroja excelentes resultados, Woodus dice que es importante tener en cuenta las muchas limitaciones de esta investigación . En primer lugar, los datos se basan en una muestra pequeña y no se han reproducido. Además, un buen campo de investigación sería la memoria, pero aún respecto a esto no se ha hecho nada.