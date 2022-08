Si estás embarazada y deseas buscar un buen nombre para tu bebé, puede que hayas pensado infinidad de nombres, desde los más tradicionales, a aquellos que son extranjeros, como los nombres en inglés o tal vez nombres en francés o en chino, pero si lo que buscas es originalidad, no es necesario más que elegir que empiece por una letra que no sea demasiado común y a partir de ahí, descubrirás como existen varios nombres que puede que te gusten. Veamos entonces a continuación, nombres que empiecen por esa letra no tan común. En concreto, los nombres con X para niña más originales.

Nombres con X para niña más originales

Estás cansada de buscar y buscar nombres para tu hija. Has leído libros, has visto listas de los más populares, has analizado los que tienen las personas de tu entorno, has pensando en famosos…y aún así, sigues sin dar con el que más te gusta para tu pequeña. Ante esa situación queremos ayudarte. Por ese motivo, a continuación te vamos a dar a conocer varias alternativas que tienen las particularidades de ser cortos, directos, con personalidad y poco habituales. Son nombres, además, que empiezan por una letra que precisamente no es la más común: la X.

Sigue leyendo y descubrirás propuestas que, a lo mejor, son las que consiguen que ya tomes una decisión definitiva: