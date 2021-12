Pasar el último día del año con la familia puede ser muy divertido. Solo tenemos que hacer que la víspera de Año Nuevo sea más original y atractiva, tanto para adultos como para niños. Aquí tenéis 4 actividades divertidas para hacer con los niños en Nochevieja.

Nochevieja: 4 actividades divertidas para hacer con los niños

La Nochevieja es especial en todas las casas, pero este año como ya ocurrió en 2020 parece que la pandemia va a hacer que la despedida del año sea algo reducida en lo que a comensales se refiere. Esto puede desanimarnos mucho, especialmente a los niños que ya de por si estarán nerviosos porque se acaba el año. Por ello, nada como organizar actividades que les distraigan y que sirvan para hacer tiempo hasta la cena o incluso, hasta las uvas.

Desafío entre cocineros bebés

Empecemos por la tarde para que disfruten del ambiente de fiesta , involucrando activamente a los niños de la casa en la organización de la cena. Así, si tus hijos tienen cinco años o más, puedes dividirlos en equipos, asignarles recetas y hacer un pequeño concurso de cocina (que obviamente incluya premios para todos los ganadores).

Concéntrate en recetas sencillas, que no impliquen el uso de la cocina. ¿Algunos ejemplos? Sándwiches de pan de molde, cortados con cortadores de galletas, y también canapés a partir del mismo pan de molde, con ingredientes que le gusten a los niños. Esto te ayudará a dar cuerpo a la zona de la mesa dedicada a los aperitivos y hará que los niños se sientan protagonistas de la cena.

Búsqueda del tesoro

Otra actividad que podemos proponer es una búsqueda del tesoro en la que participen participantes de 2 a 90 años. Si los niños son pequeños, las pistas que les guiarán para descubrir los tesoros no pueden ser textuales, pero deben contener imágenes (si no dibujas bien, haz collages con revistas o usa fotos que encuentres en Internet). Intenta guiarlos con frases como: “Veamos qué hay detrás de esta cortina…” porque sobre todo los más pequeños tienden a aburrirse rápidamente. Si los niños tienen 7 años en adelante, puede comenzar a involucrar la esfera cognitiva y escribir notas más complejas como «da 8 pasos menos uno para ir en la dirección correcta de la pista».

Subasta de obras de arte

Si no has conseguido encontrar el tiempo para esconder las notas y sorpresas debajo del sofá, no te desesperes: siempre existe la opción «Taller creativo de última hora». Prepara adecuadamente el salón con periódicos esparcidos por el suelo para evitar que se pinte por todas partes, y siempre dota a los equipos intergeneracionales de sábanas y colores para dar rienda suelta a la imaginación. Organiza un concurso para premiar la pintura más bella: puedes guiar las composiciones artísticas dando un tema, como «Ahuyentar los malos pensamientos para la llegada del nuevo año», o «deseos y buenas intenciones para el año que viene». Las categorías a premiar serán obviamente muchas, para que todos tengan la oportunidad de recibir un reconocimiento: originalidad, color, temática, técnica empleada son solo algunas de las posibles opciones.

Competencia creativa

Por último podemos recurrir a esta otra actividad en la que participará toda la familia que vaya llegando cena. Lo que tenemos que hacer, es asignar una tarea a cada equipo, como ordenar las velas, crear las tarjetas del lugar, doblar las servilletas, redactar el menú de la noche en papel pergamino: todo será evaluado por el jurado compuesto por mamá y papá. Para la construcción de adornos a poner sobre el mantel, se pueden utilizar fácilmente botones, piñas y trozos de papel y tela que se encuentran en casa: todo muy sencillo, natural y de bajo coste.