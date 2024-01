Nerviosismo y estrés infantil: cuáles son los síntomas a los que estar atentos

Cuando hablamos de estrés , solemos pensar en una condición que afecta exclusivamente a personas adultas que asumen diversos tipos de preocupaciones y responsabilidades. En realidad, el fenómeno del estrés infantil es objeto de la atención de los especialistas desde hace varios años también por los efectos a largo plazo que conlleva, por ello queremos recopilar qué es lo que se ha estudiado al respecto y de este modo desvelar cuáles son los síntomas sobre el nerviosismo y estrés infantil a los que estar atentos y cómo ayudar a los niños cuándo lo sufren.

Nerviosismo y estrés infantil

El estrés en los niños afecta a su desarrollo neurológico, conductual y psicológico con efectos a largo plazo que se reflejan en distintos ámbitos de su vida tal y como señalaba un estudio reciente publicado en la web de Journal of Neurodevelopmental Disorders.

Por tanto, es útil hablar de ello, superando una cierta superficialidad sobre el tema que lleva a pensar en los niños como exentos de estos condicionamientos y en la infancia como un período libre de cuestiones críticas . Si esto es posible es también gracias a los padres que tienen un papel central a la hora de educar a los niños en un entorno tranquilo y ayudarles a superar las fases más difíciles y potencialmente estresantes.

¿Qué es el estrés infantil?

El estrés, especifica el portal MedlinePlus , es una respuesta a un cambio negativo . Si bien en pequeñas cantidades también puede ser un elemento positivo, cuando se vuelve excesivo puede repercutir en la forma en que el niño siente, piensa y actúa.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) añade que el estrés es una sensación que experimentamos cuando nos sentimos presionados, abrumados o incapaces de afrontarlo . Es una realidad común no sólo en los adultos, sino también en los niños, con repercusiones negativas en el estado de ánimo, el bienestar psicofísico y la calidad de las relaciones.

Para comprender el problema, el Centro para el Desarrollo Infantil de la Universidad de Harvard explica cómo aprender a afrontar la adversidad es una parte importante del desarrollo infantil saludable. Fisiológicamente, cuando nos sentimos amenazados y en peligro, el cuerpo responde aumentando la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el nivel de las hormonas del estrés, como el cortisol.

Si el niño crece en un ambiente donde tiene relaciones de apoyo (predominantemente las de sus padres) , los efectos fisiológicos del estrés regresan a los niveles iniciales, lo que le permite al niño desarrollar una respuesta saludable al estrés. Por el contrario, si esto no sucede y si la exposición al estrés es duradera y severa, se produce un debilitamiento de los sistemas y la arquitectura cerebral del niño, con repercusiones permanentes en su vida.

Las causas del nerviosismo en los niños

El estrés infantil puede estar presente en cualquier contexto que requiera que el niño se adapte y cambie ; Por tanto, es normal que durante el crecimiento esté expuesto a un fenómeno de este tipo.

Los niños generalmente experimentan estrés cuando no pueden afrontar situaciones difíciles y dolorosas que amenazan su serenidad . Entre estos se encuentran cambios físicos (como los que sufren con la pubertad), necesidades escolares, problemas en la socialización (incluso ante casos de bullying), cambios de vida (mudanza, separación de padres , cambio de colegio y grupo de amigos, etc.) así como duelos , problemas familiares (tensiones, problemas económicos, etc.) y enfermedades crónicas .

Este amplio campo de causas y factores responsables del nerviosismo en los niños también incluye el Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT). Se trata de una consecuencia (cuyos síntomas aparecen dentro de los seis meses y duran más de seis meses) de la exposición a un trauma. Un trauma es cualquier evento que impacta negativamente a una persona, cambiando su forma de vivir y ver el mundo .

En los niños también pueden ser causas de trauma un accidente de tráfico, un desastre natural, vivir situaciones de guerra y ser víctima de malos tratos y violencia .

¿Cuáles son los síntomas a tener en cuenta?

Cada niño, también por su propio temperamento, reacciona de manera diferente ante un mismo acontecimiento traumático grave y también depende en gran medida de la edad. En niños menores de 6 años debe haber una vivencia directa del evento traumático para experimentar los síntomas típicos de nerviosismo y estrés infantil; para los mayores, sin embargo, es posible desarrollar estrés y nerviosismo también debido a eventos traumáticos experimentados por otros y esto también puede suceder a través de la exposición a los medios.

Entre los síntomas que pueden hacer sospechar de estrés infantil, la Clínica Mayo incluye: aumento de la irritabilidad, arrebatos emocionales y comportamientos inconsistentes con el comportamiento habitual, dificultad para dormir , tendencia a aislarse de los demás, dificultades escolares y frecuentes dolores de cabeza y de estómago. A estos se suman también sentimientos de culpa , impotencia , ira y vergüenza, tristeza y dificultad para concentrarse.

Diversas investigaciones también han puesto de relieve cómo existe un vínculo entre el estrés infantil y las alergias y el crecimiento de los primeros molares. La noticia la informó el Servicio de Información sobre Investigación y Desarrollo Comunitario (CORDIS), que informa los resultados de las investigaciones realizadas por el Centro Helmholtz de Investigaciones Ambientales (UFZ). La investigación destacó cómo los niños que habían pasado por una situación estresante presentaban mayores concentraciones de péptido intestinal vasoactivo (VIP) en la sangre. Este neuropéptido podría influir en la respuesta inmune, contribuyendo al desarrollo de alergias cutáneas o asma .

El portal MSD Health , sin embargo, informa de los resultados de algunas investigaciones según las cuales los niños sometidos a experiencias estresantes obtienen sus primeros molares permanentes antes que otros niños.

En general, aunque con un conocimiento aún limitado de los mecanismos que subyacen a estas relaciones, la literatura científica es consciente de los efectos que el estrés infantil tiene sobre el desarrollo cerebral (corteza prefrontal, hipocampo, hipotálamo y amígdala), determinando una mayor vulnerabilidad a problemas de salud mental y salud física que el sujeto corre el riesgo de desarrollar con el paso de los años.

El papel de los padres en el manejo del estrés

Como decimos, el estrés infantil puede tener causas tóxicas, como el abuso o la violencia, o positivas, como el aprendizaje o la adaptación. Los padres pueden prevenir o reducir el estrés de sus hijos con estas acciones:

Reconocer el problema y no culpar al niño por lo que siente.

Ser modelos a seguir y gestionar sus propias tensiones.

Crear un ambiente seguro y agradable en el hogar con una rutina reconfortante.

Seguir el crecimiento de los hijos y detectar posibles factores de estrés.

Tener paciencia y responder con calma y amabilidad al nerviosismo de los niños.

Escuchar y dialogar con los niños sobre sus emociones y experiencias.

Cómo gestionar el nerviosismo y el estrés en los niños

Los niños pueden aprender a manejar el estrés con estas estrategias: