Lo que nunca debes hacer, según un pediatra, al alimentar al bebé con cuchara

El destete es un proceso lleno de cambios y aprendizajes, tanto para los bebés como para los padres. A medida que dejamos atrás la lactancia exclusiva, los niños comienzan a experimentar con nuevos sabores, texturas y utensilios como la cuchara, que se convierte en protagonista de esta etapa. Sin embargo, lo que para los adultos es una herramienta sencilla, para los bebés representa un auténtico reto. Por este motivo, es algo habitual coger la cuchara y hacer como si fuera una especie de avión que ‘vuela’ hasta la boca del bebé, para luego meterla dentro de esta. Sin embargo, hay algo que estamos haciendo mal al alimentar de este modo al bebé.

Al principio, la coordinación motora del bebé no está completamente desarrollada, por lo que es habitual que cojan la cuchara y la lleven hacia abajo o incluso le den la vuelta. Esta falta de precisión es completamente normal, pero puede generar frustración en los padres, quienes, con la mejor intención, tienden a intervenir para ‘ayudar’ cuando puede que en realidad, no sea así. El pediatra Carlos González describe este momento en su podcast con una perspectiva humorística y realista: «Los niños las primeras veces que comen con cuchara tienen tendencia a llevarse así la cuchara al revés y se quedan muy sorprendidos ya que la cuchara está vacía». Es un proceso de ensayo y error que puede durar varias semanas, durante las cuales los padres deben armarse de paciencia. Aunque pueda parecer que los alimentos terminan más en el suelo que en la boca del bebé, esta etapa es crucial para que desarrollen habilidades como la coordinación ojo-mano y aprendan a alimentarse por sí mismos.

Un pediatra explica cómo alimentar bien al bebé con cuchara

La cuchara, que para nosotros es una herramienta básica, representa un desafío fascinante para los bebés. Según cuenta González a través de un vídeo en su cuenta de TikTok@carlos.gonzalez.pediatra, meter la cuchara en la boca del bebé es un gesto que deberíamos evitar a toda costa. El pediatra explica que este acto, aunque bienintencionado, puede generar una sensación incómoda y desagradable para el niño.

«Recuerda siempre que no se debe meter a una persona una cuchara en la boca. Estar con la boca abierta esperando a que alguien te meta una cuchara adentro da angustia, es horrible, es una sensación espantosa», advierte el pediatra. Para ilustrar esta idea, González pone un ejemplo que seguro que entendemos claramente: «si algún día te rompes los dos brazos y alguien te tiene que dar de comer, la manera correcta es acercar la cuchara o el tenedor». De este modo, sólo tenemos que abrir la boca y acercarnos a la cuchara. Algo que también puede hacer el bebé sin que tengamos que meterlas la cuchara nosotros.

De este modo dejamos que el bebé tome la iniciativa y sabremos además si lo que vamos a ofrecer es algo que desea o no. «Si le pones la cuchara delante y quiere comer, se lo comerá. Y si no lo hace, es porque no quiere», explica el pediatra. Este método no solo respeta el ritmo del bebé, sino que también fomenta su autonomía y confianza en el proceso de alimentación.

Además, no hay que preocuparse por si el bebé no come inmediatamente. Según González, «no hay ningún niño que no pueda» comer cuando realmente lo necesita. Esto significa que no debemos forzar ni insistir, sino confiar en que el bebé aprenderá a su propio ritmo.

Paciencia, confianza y respeto: las bases del aprendizaje

Con lo explicado por González, podemos entender que alimentar a un bebé con cuchara es más que una cuestión de nutrición ya que también supone una oportunidad para fomentar su desarrollo motor y emocional. Aunque el proceso puede ser lento y desordenado, es importante recordar que cada caída de comida es un paso hacia el aprendizaje. Respetar los tiempos del bebé, ofrecerle la cuchara sin forzar y confiar en su capacidad son los pilares que recomienda este pediatra.

Así que ya lo sabes, la próxima vez que veas a tu bebé intentando dominar la cuchara, recuerda las palabras de este pediatra: no metas la cuchara en su boca, simplemente ponla a su alcance y deja que explore por sí mismo. Aunque el suelo se lleve la peor parte, el aprendizaje y la confianza que ganas valdrán cada esfuerzo.