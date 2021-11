En la mayoría de los casos, la leche materna tiene un color blanco, que puede tender a amarillear. Las madres lactantes habrán notado que el tono y la textura pueden cambiar a lo largo del día o incluso durante la misma toma. El color de la leche materna también varía mucho según el tipo de dieta pero en ocasiones puede ser que veamos que la leche materna se vuelve rosada, ¿a qué se debe?.

¿Leche materna rosada? Causas y tratamiento

La leche materna que como decimos suele ser blanca puede volverse más amarillenta si aumentamos en nuestra dieta, el consumo de alimentos como patatas, calabacines o zanahorias, mientras quienes comen muchas hierbas, verduras como espinacas y algas producen una leche con matices más verdosos. Pero, ¿por qué la leche materna a veces se vuelve rosada? Podría haber una razón seria detrás de esta tinción, a saber, una infección bacteriana.

De hecho, la leche materna puede volverse rosada en presencia de Serratia marcescens , una bacteria Gram negativa de la familia de las Enterobacterias, que puede ser peligrosa para los recién nacidos. Sin embargo, afortunadamente, los casos de este tipo son muy raros.

Aunque se desconoce la cantidad real de organismos excretados en la leche, «es poco probable que un bebé que toma la leche directamente del pecho de su madre pueda ingerir suficientes organismos patógenos para enfermarse», según aclara un estudio publicado en el American Journal of Perinatology.

Cuál es el mejor tratamiento y cómo se diagnostica

Sin embargo, el almacenamiento inadecuado de la leche puede permitir que los organismos y patógenos se multipliquen a niveles suficientes para causar enfermedades, especialmente en bebés con mayor riesgo de infección, como los partos prematuros. Aunque no existen recomendaciones claras para las mujeres con colonización por S. marcescens, debido al alto riesgo de sepsis asociado a esta bacteria, se recomienda encarecidamente el tratamiento con antibióticos.

El tema de la llamada «leche de fresa» también fue abordado en una investigación más reciente aparecida sobre «Medicina de la lactancia materna3», donde se aclara que incluso en presencia de leche rosada, las madres pueden seguir amamantando si no hay otros síntomas, imputable a Serratia marcescens. Estos incluyen: fiebre, taquicardia, escalofríos, insuficiencia respiratoria y shock séptico.

Pero, ¿cómo entra en contacto con esta bacteria? La infección por Serratia suele contraerse en el ámbito hospitalario, tras una larga hospitalización o la inserción de catéteres intravenosos, intraperitoneales o urinarios o la inserción de instrumental médico para facilitar la función respiratoria o tras transfusiones. Por supuesto, para obtener un diagnóstico, el consejo es que te comuniques con tu médico.

Sin embargo, la leche rosada no siempre indica la presencia de esta bacteria. A veces, este color en particular puede ser causado por rastros de sangre, por ejemplo, en el caso de fisuras en los pezones. Y en casos como este no hay que preocuparse porque la leche con trazas de sangre materna no es dañina para los recién nacidos.