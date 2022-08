La baja producción de leche es un problema común y alarmante para muchas mujeres después del embarazo. Generalmente, una de las mayores preocupaciones de las nuevas madres es, de hecho, la de no tener suficiente leche para alimentar a su bebé. En primer lugar, más allá de los problemas que ahora abordaremos, el primer consejo es estar tranquila porque toda mujer puede amamantar a su bebé todo el tiempo que quiera. La producción de leche materna , de hecho, está garantizada por la alimentación: cuanto más tiempo el bebé chupa la leche, más tiempo se producirá de modo que veamos por qué sucede el que la madre no produce leche materna y cómo solucionarlo.

Qué hacer cuando la madre no produce leche materna

No poder amamantar ya que no se produce leche materna es muy estresante para algunas mujeres. Puede haber varias razones por las cuales una madre no puede llevar a cabo la lactancia materna como deseaba. Causas que pueden ser psicológicas, pero también físicas o mecánicas. Veamos ahora el porqué algunas mujeres no pueden dar el pecho.

La lactancia materna no es para todas las mujeres algo simple e instintivo. Hay madres que enfrentan muchas dificultades. Para empezar, es necesario que todas las mujeres puedan amamantar si lo desean, incluso después del cáncer de seno. Los verdaderos problemas pueden provenir de la madre. Si no está completamente segura de su elección, si se siente limitaa o si está bajo mucho estrés, el aumento de la leche puede verse afectado.

Otro problema podría ser si el bebé no se uniera inmediatamente al seno en las primeras horas de vida. Es precisamente la succión ejercida por el bebé en el seno lo que desencadena la lactancia materna. Un defecto anatómico como por ejemplo el labio leporino, también puede hacer que este tipo de alimentación sea casi imposible. En caso de que esta sea la dificultad para que se produzca la lactancia materna, las mujeres pueden consultar al pediatra a su médico.

A veces, sin embargo, el «problema» está en que la madre no sabe todavía posicionar al niño, por ello es importante que tras dar a luz, la mujer reciba la instrucción precisa en el hospital sobre cómo dar el pecho correctamente. Por norma general, el instinto del bebé hace que él solito sepa como succionar del seno, pero la madre debe procurar que esté a la altura necesaria, en una postura que sea cómoda y le permita succionar y que además tenga acceso libre a ambos senos ya que normalmente se recomienda a las madres ofrecer los dos pechos con cada toma para equiparar la subida de leche que se produce tras vaciar los senos.

Por otro lado, aquellas madres que no puedan dar el pecho como desean, no deben sentirse culpables, y, sobre todo, también tienen que tener la libertad de elegir no darlo en el caso de que finalmente opten por dejar de intentarlo. De todos modos, solo la solicitud frecuente puede alentar el aumento de la leche . Y para aquellas que sienten que no tienen suficiente leche, beber más agua aumentará la cantidad de leche producida.

También algunas causas se deben rastrear en el modus vivendi de la propia mujer. Por ejemplo, si la nueva mamá está insegura, está tomando medicamentos, especialmente anticonceptivos, está cansada, enferma o tiene poca cantidad de tejido glandular, esto puede afectar el éxito o fracaso de una alimentación. Pero eso no es todo todavía. Otras causas también pueden incluir el uso de un protector de pezones, dormir lejos del bebé o tener una ingesta extremadamente baja de alimentos y líquidos.

Por último hemos de señalar que es también importante tener en cuenta el extremo opuesto en lo que respecta a la lactancia materna ya que en caso de que se produzca un exceso de leche puede causar congestión sinusal dolorosa, fiebre o incluso un proceso inflamatorio. En este caso, es recomendable consultar a su médico.

Qué soluciones existen

Hay algunos consejos a seguir para aumentar la producción de leche. En primer lugar, con cada vez que da el pecho al bebé, la madre debe ofrecer ambos pechos, animando al bebé a comer con más frecuencia y durante más tiempo , tanto de día como de noche. De hecho, al menos 10-12 tomas deben seguirse durante el día. Es importante eliminar el uso de tetinas y chupetes y si se necesitan adiciones a la leche materna, se aconseja dárselas con una cucharilla o un vaso pequeño.

Cambia tu método anticonceptivo si estás usando la píldora de estrógeno-progestágeno, así como aumenta tu consumo de alimentos si es demasiado bajo. La mujer lactante necesita unas 700 calorías más que antes del embarazo.

Elimina el estrés a través de largos descansos entre tomas siempre que sea posible. También es recomendable utilizar los tradicionales galactogogos (alimentos o bebidas considerados capaces de aumentar la producción de leche), pero si el recién nacido se niega a beber del pecho de la madre, extraer la leche del pecho y dársela con un biberón, jeringa, cucharadita o cuentagotas.

Otro factor que no se debe subestimar es que aunque la producción de leche aún no sea suficiente, esto no significa que el niño esté tomando la adecuada para su crecimiento. En este caso, la madre puede necesitar darle leche de fórmula al bebé hasta que aumente la producción y el bebé comience a crecer nuevamente.