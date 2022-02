El embarazo es un camino soportado por muchas preguntas, especialmente cuando se trata de una primera gestación . Y si hay un aspecto que preocupa a todas las futuras mamás es el parto. ¿Podré saber si ha comenzado? Cómo se ve? ¿Cuándo debo ir al hospital? ¿Cómo sé si son las contracciones correctas o no? Estas son algunas de las tantas preguntas que cada mujer se hace a medida que se acercan a la semana 40 de embarazo. Conozcamos entonces las etapas del parto y cómo saber si queda poco para dar a luz.

Las etapas del parto

Por supuesto, hacer un curso pre-bebé es una excelente forma de calmarse un poco y, en especial, de saber en detalle qué sucederá durante el parto. Llegar preparado significa afrontar esta experiencia tan fuerte de una forma más consciente, sabiendo qué hacer y qué esperar. Así que vamos a ver los aspectos más importantes que debes conocer.

Qué es el trabajo de parto

Sencillamente, el trabajo de parto es el tiempo antes del parto. Se compone de varias etapas que conducen al nacimiento del bebé. Los síntomas y la intensidad del parto son muy subjetivos y las cosas pueden cambiar si la madre es primeriza (es decir, en el primer parto) o si ya ha tenido otros (pluripara).

Hablamos de trabajo de parto activo cuando entramos en la llamada fase dilatante, es decir, aquella en la que se produce una dilatación completa del cuello uterino hasta 10 centímetros. En ese momento el bebé está listo para salir. Convencionalmente, el trabajo de parto se considera activo después de 4 centímetros de dilatación.

Fase prodrómica

Es un período de preparación del cuerpo para el parto, caracterizado por algunos síntomas que no necesariamente todas las mujeres experimentan. Uno de ellos, por ejemplo, es la pérdida del tapón mucoso, es decir, la mucosidad que cierra el cuello uterino. Es una sustancia gelatinosa, puede estar manchada de sangre, pero no necesariamente significa que se pierda antes de dar a luz. Durante la fase prodrómica se sienten las primeras contracciones, pero son irregulares y no especialmente dolorosas. Gradualmente, el útero comienza a suavizarse para el parto.

Fase de dilatación

Como se mencionó, aquí comienza el trabajo de parto activo, que terminará con el nacimiento. Y, seamos realistas, este es el momento más temido. Como dice el propio término, en esta etapa el cuello uterino se dilata para permitir que el bebé pase por el canal del parto. ¿Cómo se reconoce? Las contracciones se vuelven regulares, aumentan en intensidad y duración, son más seguidas. Si aún estás en casa y las contracciones ocurren cada 3-5 minutos, acude al hospital o al menos contacta a tu ginecólogo o matrona. A menudo (pero no siempre) la ruptura de la membrana ocurre durante la fase de dilatación. Esto también es una indicación para ir al lugar elegido para dar a luz.

Fase expulsiva

En algún momento del parto, percibirás una necesidad urgente, que es empujar. Nunca se debe empezar a empujar si la dilatación no es completa (los famosos 10 centímetros de los que hablábamos más arriba) porque el riesgo es provocar laceraciones en el perineo. Cuando la matrona te dé el visto bueno, prepárate con los empujones. Te resultará muy natural hacerlo: es como si tuvieras que evacuar, ni más ni menos. Toma la posición que prefieras. Hoy en día en casi ningún hospital se obliga a la mujer a permanecer en posición de litotomía, es decir, boca abajo acostada sobre la mesa de ginecología. Hay muchas posiciones para el parto : solo elige la que te haga sentir mejor.

Fase de la placenta

Después del parto, el útero se contraerá unas cuantas veces más para ayudar a expulsar la placenta. Es la fase que suele ocurrir 15-20 minutos después del parto. Sin embargo, si no sucede nada en el plazo de una hora, es posible que deba extirparse quirúrgicamente.

Cuanto dura el trabajo de parto

A todo el mundo le gustaría saber con certeza matemática cuanto dura el parto. Desafortunadamente, es imposible de predecir. Lo que parece probable es que en las mujeres en el segundo parto o posteriores, el trabajo de parto es más corto, pero incluso esto no es una regla absoluta. Cuando escuches las historias de aquellas que ya han estado allí, tómalas siempre con pinzas. Hemos visto que el trabajo de parto real, el activo, coincide con la fase de dilatación. Por lo tanto, el trabajo de 24 horas es imposible.

Según las directrices del Instituto Nacional Británico para la Excelencia en Salud y Atención (NICE), para las mujeres con su primer hijo, la fase de dilatación suele durar unas 8 horas y rara vez supera las 18. Para las mujeres multíparas oscila entre 5 y 12. Decir que se trata de estimaciones y por supuesto estamos hablando de un parto completamente natural: un parto inducido puede cambiar significativamente estos tiempos.

Trabajo de parto y epidural

La introducción de la analgesia del parto supuso una auténtica revolución en la forma de dar a luz. La posibilidad de reducir considerablemente los dolores del parto es de gran aliento para las mujeres que lo utilizan cada vez más. La analgesia epidural es la administración de fármacos analgésicos a través de un pequeño catéter insertado en la espalda.

¿Cuándo se puede hacer? En cualquier momento del parto. Anteriormente había una tendencia a tener una epidural solo en una etapa avanzada, pero ahora ya no es así. De hecho, es posible administrar dosis adicionales del fármaco en caso de que el efecto desaparezca o disminuya. Pídelo cuando sientas la necesidad.

Cómo respirar durante el trabajo de parto

Este aspecto es fundamental y ocupa una parte sustancial de prácticamente todos los cursos preparatorios. La respiración debe acompañar las contracciones y ser profunda, mientras la madre se concentra. Se llama respiración diafragmática y es un poco diferente de la respiración espontánea cotidiana. En resumen, necesitas entrenar durante el embarazo. Una clase de yoga podría ser de gran ayuda.