Elegir un buen sujetador durante el embarazo y la lactancia es muy importante. ¿Recuerdas lo importante que fue tu primer sostén? Tu cuerpo fue cambiando y creciendo durante la pubertad. Tus pechos se estaban desarrollando y lo mismo sucede, aunque de otro modo, durante el embarazo y también en el periodo de lactancia. El pecho cambia, crece o también es posible que salga leche cuando menos lo esperas una vez nace el bebé. Es en definitiva, la importancia de un buen sujetador en el embarazo y la lactancia.

Sujetador en el embarazo y la lactancia

El sujetador de embarazo y lactancia puede ser el mismo. Es decir, podemos elegir modelos de embarazo ya adaptados para abrirse o para que podamos destapar el pecho y ofrecerlo al bebé una vez haya nacido y estemos en el periodo de lactancia.

Sabiendo esto, una de las claves para elegir un buen sostén de maternidad y lactancia será el de la elección de un modelo que sea super suave y no restrictivo, de manera que sea lo más cómodo posible para tus senos adoloridos e hinchados (sin mencionar que a veces duelen, pican y están calientes) y también para evitar dolores de espalda.

¿Necesito un sostén nuevo durante el embarazo y la lactancia?

Si bien no es necesario un sostén nuevo, estos pueden hacer que la experiencia del embarazo y la lactancia sea mucho más cómoda. No solo se ajustan a tu tamaño del pecho en evolución y permiten el acceso a la lactancia materna , sino que también ayudan a mantener la salud de los senos porque son transpirables, duraderos y de apoyo. Puede entonces que no sea necesario comprar infinidad de sostenes de este tipo pero un par o tres para el embarazo y otros tantos para la lactancia serán más que suficientes.

La importancia de un buen sujetador en el embarazo y la lactancia

Al principio del embarazo y en las primeras 6 semanas después del parto , los senos experimentan un crecimiento significativo en un período de tiempo relativamente corto. Durante estos tiempos de transición, es imperativo usar algo suave y no restrictivo para minimizar la incomodidad.

Por ello siempre se aconseja a las futuras madres que usen sujetadores de lactancia sin costuras , ya que están modelados para evitar la compresión y la restricción. Otro beneficio de los sostenes sin costuras es que cada talla se adapta a diferentes combinaciones de copa y banda, por lo que crecerán contigo a medida que fluctúe el tamaño de tu busto.