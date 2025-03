El error que cometen todos los padres cuando el bebé no duerme según Lucía Mi Pediatra

El sueño de los bebés es una de las mayores preocupaciones para los padres especialmente cuando son primerizos. Pasar noches en vela intentando calmar al pequeño es una experiencia común, y muchos buscan soluciones desesperadamente para mejorar su descanso. Sin embargo, en este afán por ayudar al bebé a dormir mejor, muchas familias cometen un error sin darse cuenta. Lucía Galán Bertrand, más conocida como Lucía Mi Pediatra, ha explicado que uno de las errores más comunes cuando el bebé no duerme, es intervenir en el momento equivocado, provocando, sin quererlo, que el pequeño se despierte del todo.

Es natural que los padres se alarmen cuando ven que el bebé no duerme o exactamente, que el bebé ya está dormido y de repente, al dejarlo en la cuna se mueve, gime o incluso parece inquieto. La primera reacción suele ser volverlo a coger en brazos, mecerlo o intentar calmarlo. Pero lo que muchos no saben es que, en realidad, el bebé ya está dormido. Se encuentra en una fase del sueño llamada sueño activo, que es completamente normal y no requiere intervención. Sin embargo, al no conocer este proceso, los padres pueden romper ese ciclo natural y generar un patrón de sueño interrumpido que afecta tanto al bebé como a ellos mismos. Lucía Mi Pediatra ha explicado en un vídeo desde las redes sociales, que este es un error común y que ella misma lo cometió cuando era madre primeriza. La clave está en entender los ciclos de sueño del bebé y aprender a distinguir cuándo realmente necesita ayuda y cuándo es mejor dejarlo descansar por sí solo. Esto no solo mejora la calidad del sueño del bebé, sino que también permite que los padres descansen mejor.

El error que cometen todos los padres cuando el bebé no duerme

El sueño de un bebé no es igual que el de un adulto. Mientras que los mayores pasan por varias fases de sueño profundo, los recién nacidos tienen ciclos más cortos y un periodo de sueño activo mucho más marcado. Durante esta fase, es normal que el bebé se mueva, haga pequeños ruidos o incluso parezca inquieto.

Según explica Lucía Mi Pediatra, este sueño activo es una parte fundamental del descanso del bebé. No significa que esté incómodo o que no pueda dormir, sino que es una transición natural dentro de su ciclo de sueño. Lo que ocurre es que muchos padres confunden estos movimientos con señales de que el bebé necesita ser consolado, lo que provoca que lo cojan en brazos y terminen despertándolo del todo.

El fallo de intervenir en el momento equivocado

Cuando los padres ven que su bebé empieza a moverse o a emitir pequeños gemidos, suelen pensar que se está despertando. La reacción automática es cogerlo en brazos para calmarlo, pero esto interrumpe su proceso de sueño natural. En realidad, si se le deja tranquilo, lo más probable es que continúe durmiendo y pase a la fase de sueño profundo por sí mismo.

Este error puede generar un patrón de sueño irregular, en el que el bebé acaba dependiendo de la intervención de los padres para conciliar el sueño. Como resultado, se pueden generar despertares más frecuentes durante la noche, lo que afecta tanto al descanso del bebé como al de sus cuidadores.

Qué hacer en lugar de intervenir

Lucía Mi Pediatra recomienda que, en lugar de reaccionar inmediatamente, los padres observen cómo evoluciona el sueño del bebé. Si el pequeño se mueve o hace sonidos, pero no llora desesperadamente, lo mejor es no hacer nada. En la mayoría de los casos, continuará durmiendo sin problemas.

En caso de que los padres quieran acompañarlo sin despertarlo, pueden:

Permanecer cerca de la cuna para asegurarse de que está tranquilo.

para asegurarse de que está tranquilo. Hablarle en voz baja o acariciarle suavemente sin levantarlo.

o acariciarle suavemente sin levantarlo. Observar durante unos minutos antes de decidir si realmente necesita ser consolado.

La importancia de respetar el proceso natural del sueño

Cada bebé tiene su propio ritmo de sueño y aprender a respetarlo es fundamental para que pueda desarrollar buenos hábitos de descanso. Entender que el sueño activo es una fase normal ayudará a los padres a evitar intervenciones innecesarias y a mejorar la calidad del sueño de toda la familia.

Lucía Mi Pediatra insiste en que este pequeño cambio de perspectiva puede hacer una gran diferencia. En lugar de ver los movimientos nocturnos del bebé como una señal de alarma, los padres pueden aprender a reconocerlos como parte natural del proceso de descanso. Con paciencia y observación, es posible mejorar el sueño del bebé sin necesidad de interrumpirlo constantemente.

En definitiva, el sueño infantil es un desafío para muchas familias, pero comprender sus fases puede marcar la diferencia. Interrumpir el sueño activo del bebé es un error común que, sin quererlo, puede dificultar su descanso. La clave está en la observación y en permitir que el pequeño regule su propio sueño de manera natural. Como aconseja Lucía Mi Pediatra, confiar en el proceso y evitar intervenciones innecesarias puede ayudar a que el bebé y toda la familia duerman mejor.