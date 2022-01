El embarazo es una experiencia femenina. Para bien o para mal, de hecho, solo una mujer (y solo una madre o una mujer que está a punto de serlo) es realmente consciente, desde el primer momento, de lo que está sucediendo dentro de ella, de las transformaciones de su cuerpo y de la vida, que se va formando lentamente. El embarazo es algo visceral que difícilmente, aunque se desee, se puede explicar del todo bien con simples palabras Sin embargo, el padre, el futuro padre, es responsable de al menos un buen 50%. Su contribución, al menos al principio, fue «sustancial», pero sin ella probablemente, nada hubiera sucedido. ¿Cómo es el embarazo desde el punto de vista del padre?.

El embarazo desde el punto de vista del padre

A pesar de esto, para muchos hombres el período de expectativa sigue siendo algo nebuloso, poco definible. En cierto sentido, es como si postergaran el momento de abdicar del papel de hijo para asumir el papel de padre, ciertamente más difícil. Claramente, les resulta más difícil aceptar y comprender el cambio radical que está experimentando la pareja. Para la madre, el niño está ahí, es tangible y concreto dentro de ella desde las primeras semanas. El padre, en cambio, debe trabajar con la imaginación, plantear hipótesis, apoyar y aceptar lo que puede vivir solo como un reflejo, a través de las historias de su pareja / esposa.

Paso a paso: una experiencia para compartir

El embarazo comienza un momento después de que el espermatozoide fertiliza el óvulo. Cualesquiera que sean las posiciones morales y éticas personales al respecto, el tiempo ‘x’ sigue siendo el mismo si la pareja decide no llevar el embarazo a término, si hay problemas o si las células no logran convertirse en embrión y luego en feto. En cierto sentido, se puede decir que la mujer puede ser considerada embarazada en el mismo momento de la fecundación. Obviamente, sin embargo, la futura madre difícilmente tendrá signos de él de inmediato. El primer síntoma es la amenorrea, la falta de período. Luego, gradualmente, mes tras mes, seguirán todos los demás (náuseas, hinchazón de los senos, aumento de peso, salivación …), diferentes de una mujer a otra y de un embarazo a otro. En todo caso, todos servirán para que la mujer sienta la presencia del bebé en desarrollo.

Para papá, como dijimos anteriormente, es diferente. Para él, los cambios que sufre la pareja / esposa no son visibles hasta al menos el tercer mes, e incluso entonces solo tienen que ver con el aspecto ‘peso’. No es falta de sensibilidad (o al menos no siempre lo es). Es una dificultad objetiva de comprensión.

Por eso es fundamental que la futura madre involucre al futuro padre desde las primeras etapas del embarazo, desde el momento de la prueba hasta el nacimiento. Ultrasonidos, chequeos, exámenes … son experiencias que la pareja debe vivir junta, quizás recogiendo información y sensaciones distintas, pero que ambos padres deben ser capaces de guardar dentro de sí para siempre (la primera ecografía, la primera vez que el niño se movió , cuando fue posible revelar su sexo …). Aunque el número de padres que participan activamente en el trabajo de parto definitivamente está aumentando, sería bueno que el nacimiento, incluso para ellos, fuera solo la fase final de un viaje que en realidad duró nueve meses y que en esos nueve meses pasó por varias fases, distintas etapas, hasta que la mujer se transforma en madre y el hombre en padre.

Estados de ánimo y elecciones

Depende de la mujer, más consciente de lo que ocurre, implicar al hombre en la vivencia del embarazo, no solo desde un punto de vista práctico (elección de nombre, reconocimientos médicos …), sino también en lo que respecta al aspecto emocional. Todo, durante los nueve meses de gestación, debe ser compartido en la pareja: miedos, ansiedades, alegrías, esperanzas, expectativas … El padre no solo será un excelente punto de referencia y un hombro para sostenerse en los momentos difíciles, sino que a través de los estados de ánimo de su pareja aprenderá a plantearse preguntas en las que nunca había pensado, aprenderá a tomar en consideración aspectos que no había considerado. .

En resumen, experimentará la maravilla y el terror de esperar un bebé casi de primera mano.