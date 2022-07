Dolor de cuello posparto: Qué es y cómo tratar incluso en la lactancia

Una vez has dado a luz, irte a casa con tu bebé es uno de los momentos más esperados por los padres. Finalmente todos juntos, bajo un mismo techo, estáis listos para formar una nueva familia. Pero para la nueva madre no todo son rosas: la alegría a menudo se ve perturbada por problemas como la dificultad para amamantar, la tristeza o melancolía, los dolores. Entre estos, uno de los más comunes es el dolor de cuello posparto . Pero, ¿Qué es y cómo se trata? Te lo explicamos a continuación para que lo puedas aliviar, especialmente si te encuentras dando el pecho a tu bebé.

Dolor de cuello posparto

Por dolor de cuello posparto entendemos, de forma muy sencilla, un dolor intenso en el cuello . Este dolor puede ser causado por varios motivos, traumatismos repentinos, malas posturas , sobrecarga articular. Hablamos de dolor de cuello porque nos referimos a las vértebras cervicales , que son precisamente las que conectan el cráneo con la espalda , por dentro del cuello. Por lo tanto, el dolor de cuello posparto aparece como un dolor en el cuello, que sin embargo puede irradiarse y afectar la cabeza o la espalda. No es raro, por lo tanto, que el dolor de cuello también provoque migrañas (muchos de los dolores de cabeza comunes se deben a problemas en el cuello) o dolor de espalda intenso.

¿Por qué se produce el dolor de cuello posparto?

El dolor de cuello es un dolor esquelético , por lo que tiene que ver con los huesos. El esqueleto de una mujer durante el embarazo sufre cambios importantes debido al desarrollo del feto y al aumento de peso. Por este motivo, una vez que has dado a luz, no es raro que tengas dolores de diversa índole. El parto también ejerce presión sobre el cuerpo de la madre: el pubis, las vértebras , todo el sistema óseo están involucrados en las etapas del parto y la expulsión, lo que puede desencadenar dolores que duran mucho tiempo después del nacimiento.

Los malos hábitos también pueden afectar el dolor articular. En caso de dolor de cuello, dormir de forma incómoda (quizás porque te quedas dormido en el sofá, o con demasiadas almohadas), llevar siempre al bebé en brazos, utilizar incorrectamente un fular o portabebés o mantener siempre la cabeza inclinada hacia abajo son todas las acciones que pueden comprometer las vértebras cervicales y desencadenar dolor.

Cómo prevenir el dolor de cuello posparto

Si sufres de dolor de cuello o sientes que se te podría desencadenar un dolor de cuello posparto , es mejor que tomes medidas y trates de prevenir la crisis aguda, que te impediría moverte con naturalidad y facilidad y cuidar de un recién nacido. Es importante:

dormir con una sola almohada , que sea lo suficientemente firme

manteniendo el cuello lo más recto posible, más bien moviendo los ojos (al amamantar, al leer, al mirar el celular)

evitar movimientos bruscos

Cómo curar el dolor de cuello posparto

Una vez que ha llegado el dolor de cuello , no se puede hacer mucho para resolver la situación. Hay dos maneras:

medicamentos

tratamiento por el osteópata

En cuanto a la primera solución, si estás amamantando siempre habla con tu médico antes de tomar cualquier medicamento. El analgésico de paracetamol generalmente está permitido, pero puede no ser suficiente. También es necesario consultar con el médico si desea aplicar vendajes curativos . Si no está amamantando, no debería haber restricciones de ningún tipo.

Entonces pide cita con un osteópata , que podrá trabajar los puntos más críticos y volver a poner el esqueleto en su sitio tras el embarazo y el parto. El osteópata posparto es útil para todas las nuevas mamás, por lo que también puede ser consultado como prevención del dolor.

Trata de obtener ayuda en la medida de lo posible, especialmente en las acciones que requieren esfuerzo físico, como cargar al bebé, mecerlo, cambiarlo, pero sobre todo a la hora de ir a comprar y llevar otras cargas. Es importante no sobrecargar el esqueleto y cuidarse para evitar dolores fuertes que luego son difíciles de eliminar.

El dolor de cuello posparto puede ser incapacitante, sobre todo si desencadena dolores de cabeza y de espalda que te impiden cuidar a tu bebé recién nacido, no lo subestimes y prevenlo en la medida de lo que puedas.