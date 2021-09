Estudios recientes han encontrado que algunas mujeres no ovulan una vez por ciclo menstrual. Se produce entonces la llamada doble ovulación, que podría afectarnos en el caso de querer quedarnos embarazadas, por lo que os explicamos ahora cuáles son las causas, los síntomas y qué hacer al respecto.

Doble ovulación: Causas, síntomas y riesgos para el embarazo

La ovulación se produce, aunque sea una estimación poco fiable, en promedio alrededor del decimocuarto día del ciclo y en esta fase uno de los dos ovarios, los órganos que contienen los ovocitos, liberan un óvulo para ser fecundado o, en el caso en el que la concepción no se haya producido, se expulsa y se produce la tradicional pérdida de sangre o menstruación.

Un mecanismo que todos conocemos bien (especialmente las mujeres) pero que es mucho más complejo y cuyo funcionamiento está sujeto a múltiples variables. No solo en lo que respecta a sufrir de irregularidad en el ciclo de la ovulación sino también la posibilidad de que ambos ovarios liberen un óvulo. Este es el caso de la doble ovulación, también llamada hiperovulación.

Es necesario aclarar la diferencia entre ovulación doble y ovulación múltiple. En el primer caso, como veremos, se trata de un fenómeno por el cual una mujer puede ovular más de una vez en un mismo período menstrual, mientras que la ovulación múltiple es la condición por la cual se liberan dos óvulos en la misma ovulación.

¿Es posible tener una doble ovulación?

Estudios recientes han demostrado, con gran sorpresa, que la ovulación también puede ocurrir varias veces al mes . Esto ocurre cuando ambos ovarios liberan un óvulo y es la condición por la cual, en caso de concepción, nacen los gemelos fraternos, es decir, mellizos.

Es distinto a la concepción de gemelos monocigóticos que nacen de un solo óvulo que se divide en dos cigotos completamente idénticos. En el caso de la doble ovulación, de hecho, se fertilizan dos óvulos con una herencia genética completamente diferente; por eso hablamos de gemelos dicigóticos (o gemelos fraternos o mellizos) a diferencia de lo que ocurre con los gemelos monocigóticos.

¿Cuáles son las causas de la doble ovulación?

Con la llegada de la menstruación, el cuerpo femenino produce más hormonas FSH para estimular el desarrollo de los folículos. Generalmente, después de aproximadamente una semana, el nivel de estas hormonas disminuye y solo sobrevive el folículo más desarrollado. Será este folículo, denominado dominante, el que desencadene la producción de estradiol y, en consecuencia, de la hormona LH cuyo aumento es la base de la ovulación. Esto es lo que ocurre generalmente, pero como hemos visto, puede haber muchas variables.

En el caso de la doble ovulación, de hecho, los niveles de FSH pueden permanecer estables incluso durante más de una semana o, en cualquier caso, su disminución puede no ser tal que permita la supervivencia de un solo folículo. Esta combinación de factores subyace a la doble ovulación, pero es importante recordar que los niveles altos de FSH no conducen automáticamente a un embarazo gemelar ni a una doble ovulación. Esto se debe a que los fenómenos hormonales y los que regulan la fertilidad femenina son muy variables.

Por tanto, no está explícitamente claro cuáles son las causas por las que puede producirse la liberación de dos óvulos durante un ciclo menstrual, pero hay elementos que deben tenerse en cuenta, a saber, la edad y una predisposición genética.

Con los años, los niveles de FSH pueden aumentar y determinar las condiciones para la doble ovulación. Esto no significa que la fertilidad mejore con la edad, ya que aunque puede ocurrir la ovulación, no es seguro que los óvulos liberados sean viables y por lo tanto la concepción ocurre de manera positiva. El aspecto genético, aunque no esté completamente aclarado, siempre debe tenerse en cuenta para explicar o tratar de comprender los fenómenos que conducen a la hiperovulación.

¿Cuáles son los síntomas de la doble ovulación?

Los síntomas de la doble ovulación son similares a los de la ovulación normal y consisten en dolor en la parte inferior del abdomen, hinchazón y secreción del moco cervical. La sintomatología y su relevancia es muy variable de una mujer a otra y muchas veces, pero no siempre es así, la segunda ovulación puede dar lugar a pérdidas que duran más que las de la primera ovulación.

Las consecuencias de la doble ovulación

Una afección de este tipo tiene consecuencias sobre la fertilidad, pero también sobre la anticoncepción y la reproducción asistida. Tener más de una ovulación en el mismo período aumenta las posibilidades de que una mujer quede embarazada, especialmente si se supone que la ovulación solo puede ocurrir una vez al mes. Aquellas que quieran evitar el embarazo deben ser conscientes de cómo los métodos naturales pueden no ser efectivos.

Por tanto, la doble ovulación puede ser la base de embarazos imprevistos y embarazos gemelares que pueden suponer un riesgo para la salud de la mujer y el niño, especialmente debido a la mayor probabilidad de parto prematuro, bajo peso al nacer y diabetes gestacional .

También se debe prestar especial atención a las mujeres que toman medicamentos para la inseminación artificial. A la luz de lo que se acaba de decir, podrían producir más ovocitos de los que se suele considerar, con todas las consecuencias que ello conllevaría.