Comunicar significa relacionarse y esto no siempre ocurre a través del lenguaje verbal, especialmente en el niño. La expresión facial, el contacto visual y la postura corporal, de hecho, forman parte de todas aquellas expresiones que pertenecen al ámbito de la comunicación no verbal que suelen utilizar los niños pequeños cuando aún no son capaces de hablar. De hecho, el lenguaje verbal aparece más tarde que el lenguaje no verbal. Pero ¿cuándo debemos pensar que tal vez nuestro hijo tiene un problema de comunicación? ¿Cuándo preocuparse si el niño no habla?.

¿Cuándo preocuparse si el niño no habla?

¿En qué momento comienza el proceso de comunicación en un niño?

La palabra es solo uno de los canales de comunicación, su desarrollo puede ir de la mano con el desarrollo motor o tener tiempos diferentes y no siempre iguales de niño a niño.

Sin embargo, a la edad de un año y medio, la mayoría de los niños, incluso si solo dicen unas pocas palabras, son capaces de entender muchas de ellas, haciendo o diciendo cosas simples como «di adiós». A esta edad, los niños escuchan canciones infantiles y, si se les pide, pueden señalar diferentes partes del cuerpo o dibujos en un libro.

Un vocabulario esencial

A los dos años de edad, los niños generalmente son capaces de pronunciar correctamente más de 20 palabras y de comprender incluso más del doble, usando gestos y palabras al mismo tiempo. A los dos años y medio utilizan las primeras combinaciones de palabras como «mama guapa» o «gusta comida». Pero si a los 24 meses el niño simplemente no habla, debemos entender por qué.

¿Qué hacer si un niño de 2 años no habla?

En primer lugar, debemos entender si el niño se gira al escuchar una voz o un ruido repentino y si responde, mirándolo a los ojos, cuando se le llama. En segundo lugar, es necesario observar si muestra interés por lo que sucede a su alrededor: por ejemplo, si explora el espacio que lo rodea y busca a otros niños cuando los ve. Además, si no se comunica con palabras, aún debe llamar la atención a través de la mirada y usar gestos para hacerse entender, demostrando así intencionalidad comunicativa.

Si no se dan estas conductas para relacionarse con los demás, sería adecuado ofrecerle al niño la oportunidad de pasar más tiempo con sus compañeros, muchas veces llevándolo al parque, a la ludoteca o haciéndole asistir a la guardería, todo lugares de socialización, que ayudan a los niños a involucrarse con sus pares, estimulando el deseo de comunicarse con los demás. A menudo, un niño con un leve retraso en el habla solo necesita más oportunidades.

¿Cómo desbloquear a un niño que no habla?

La evaluación del lenguaje ayuda a comprender mejor el potencial del niño y posiblemente en qué aspectos trabajar. El primer paso lo da el pediatra de familia, que puede pedir consejo a uno o varios especialistas.

El equipo multidisciplinar que evalúa los trastornos del lenguaje está formado por un neuropsiquiatra infantil, un psicólogo, un logopeda y un psicomotricista. La evaluación del desarrollo del lenguaje se realiza con actividades que sirven para sondear el desarrollo psicomotor del niño a través de juegos con imágenes para nombrar o indicar, para verificar la capacidad del niño para comprender y responder verbalmente.

La evaluación del lenguaje es un momento delicado que hay que comunicar al niño con serenidad, como se hace con cualquier otra visita, sin sobrecargar la cita de significados y expectativas.

Es recomendable informar al niño de lo que va a hacer al médico (juegos, pequeñas actividades de motricidad, ganar un bonito premio por participar), para hacer de la visita un momento agradable.

¿Cuáles son las etapas del desarrollo del lenguaje en los niños?