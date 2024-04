El 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, una fecha importante para reflexionar y sensibilizar a la sociedad sobre este trastorno del neurodesarrollo que afecta, según la OMS, a 1 de cada 160 niños en el mundo. Y a medida que la conciencia sobre el autismo ha ido creciendo, también ha aumentado la necesidad de explicar este tema a los niños de una manera comprensible y respetuosa. Es fundamental que los niños entiendan la diversidad y aprendan a aceptar y respetar a las personas con autismo, promoviendo así un entorno inclusivo y empático por lo que os queremos ofrecer una guía para que les podamos explicar el autismo a los niños y también os detallamos algunos de los mitos y verdades sobre el autismo.

Puede ser difícil explicar el autismo de manera simple y concisa y más cuando se trata de niños. Por ello, te queremos ofrecer algunos consejos para explicar a los más pequeños esta afección que en este 2 de abril celebra su día, por lo que es posible que hablen de ello en la escuela, y quieran saber más o puede que en vuestra familia tengáis algún caso.

¿Cómo explicar a los niños qué es el autismo?

Una de las primeras pautas a la hora de hablar sobre el autismo con los niños, tiene que ver sobre todo con el hecho de intentar hacerles entender de forma simple qué es y qué implica en la vida de los niños que lo sufren. Es posible, que el niño pregunte sobre el comportamiento de un compañero de clase o un primo, o si ha escuchado la palabra autismo y quiere saber qué significa, lo ideal es concentrarse en el lenguaje apropiado para su desarrollo.

Para un niño en edad escolar, podrías decir: «Tiene autismo. No es una enfermedad de la que se haya contagiado; es algo con lo que algunas personas nacen. El autismo afecta el funcionamiento del cerebro y puede dificultar que algunas personas hablen, entiendan a otras, hagan amigos o se calmen cuando se sientan preocupadas o estresadas».

Concéntrate en los modales

Además, al hablar de temas como este es donde entra en juego el énfasis en los modales. Si tu hijo llega a casa y dice: «Mi amigo se está portando raro», debes hacerle entender que el comportamiento de alguien con autismo puede ser distinto al de las personas que no lo sufren, pero eso no quiere decir que sea algo malo o algo peor. Es sólo algo distinto que debemos aceptar. Enseña a tu hijo que acepte a su compañero y también, a que lo trate como a cualquier otra persona. No debe dejarle de lado.

Encuentra recursos que puedan ayudar a explicar el autismo

Por otro lado, si necesitas orientación al hablar con tu hijo sobre el autismo, considera un libro. Hay muchos libros ilustrados que abordan el tema de una manera fácil de entender para los niños. Por ejemplo, «Juan tiene autismo» de la autora Maja Lubi, «Albert es mi amigo», de Jan Luck y Linda Barboa que además es para niños a partir de tres años o «Dorothy Una amiga Diferente» de Roberto Aliaga.

Con estas lecturas tu hijo entenderá mejor qué es el autismo y también, quizás vea reflejado a ese familiar o amigo que tenga trastorno del espectro autista.

Otros consejos para poder explicar el autismo a los niños

Utilizar un lenguaje claro y accesible: Es importante utilizar un lenguaje sencillo y claro al explicar qué es el autismo. Evitar tecnicismos o términos complicados que puedan confundir a los niños. Utilizar ejemplos concretos y situaciones cotidianas para ilustrar las características del autismo.

Fomentar la empatía y la aceptación: Explicar a los niños que el autismo es una forma diferente de ver el mundo y que las personas con autismo tienen habilidades únicas. Promover la empatía y la aceptación, destacando la importancia de respetar las diferencias y valorar a cada persona por quien es.

Abordar las características del autismo: Explicar algunas de las características comunes del autismo, como la sensibilidad sensorial, las dificultades en la comunicación y la interacción social, y los patrones de comportamiento repetitivos. Enfatizar que estas características no hacen que una persona sea mejor o peor que otra, simplemente son parte de su forma de ser.

Promover la inclusión: Destacar la importancia de incluir a las personas con autismo en la sociedad, brindándoles apoyo y comprensión. Explicar que todos tenemos fortalezas y desafíos, y que es fundamental trabajar juntos para crear un entorno inclusivo donde todos se sientan valorados.

Responder a las preguntas: Animar a los niños a hacer preguntas sobre el autismo y responder de manera honesta y abierta. Fomentar un diálogo abierto donde los niños puedan expresar sus dudas e inquietudes, promoviendo así una comprensión más profunda del tema.

Mitos y verdades sobre el autismo

Junto a los consejos señalados será bueno conocer algunos de los mitos y verdades sobre el autismo, de modo que podamos estar mejor informados a la hora de hablar con los niños

Las personas con autismo pueden expresar afecto: Contrario al mito, quienes tienen Trastorno del Espectro Autista (TEA) pueden mostrar sentimientos como alegría, tristeza o amor, aunque su manera de expresarlos pueda ser diferente. Autismo y trastorno del espectro autista son términos intercambiables: Verdadero. La Confederación de Autismo de España señala que el autismo se presenta de manera diversa en cada individuo, de ahí el término «espectro» para abarcar esta variedad. Prevalencia del TEA: Los CDC estadounidenses informan que 1 de cada 36 niños es diagnosticado con TEA, afectando a todos los grupos demográficos sin distinción. El TEA es más común en niños: Según la Sociedad Argentina de Pediatría, los niños tienen una probabilidad casi cinco veces mayor de ser diagnosticados con TEA en comparación con las niñas. El TEA es una condición de por vida: La Confederación de Autismo de España aclara que el TEA no se limita a la infancia, sino que acompaña a la persona en todas las etapas de su vida, subrayando la importancia del reconocimiento y apoyo en cada fase. Posibilidad de mejora: La intervención temprana y adecuada puede significar avances notables en la comunicación y las habilidades sociales de las personas con TEA, afirma una doctora de Fleni. Comunicación en el TEA: Aunque no todos usan el lenguaje verbal, las personas con TEA pueden comunicarse. Muchas recurren a métodos alternativos de comunicación, señala la Confederación de Autismo de España. Educación inclusiva es posible: La Dra. Panighini resalta que la integración escolar depende de las necesidades individuales y las capacidades de cada escuela, siendo viable en muchos casos. El autismo no tiene cura: Aunque el TEA es una condición permanente, la calidad de vida puede mejorar con intervenciones psicoeducativas personalizadas, enfatiza la Confederación de Autismo de España. Las vacunas no causan autismo: La investigación científica, respaldada internacionalmente, descarta cualquier vínculo entre la vacunación y el desarrollo del TEA, confirma la Confederación Autismo España.

Por último señalar que al explicar qué es el autismo a los niños, es importante tener en cuenta que cada niño es único y puede reaccionar de manera diferente a esta información. Algunos niños pueden mostrar curiosidad y comprensión, mientras que otros pueden sentirse confundidos o preocupados. Es fundamental brindar un espacio seguro para que los niños expresen sus emociones y ofrecerles el apoyo necesario para procesar esta información.