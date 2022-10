El hecho de que te hayas separado o que te hayas divorciado no excluye en lo más mínimo la posibilidad de rehacer tu vida, pero tus hijos, ¿Cómo se tomarán la noticia? El miedo a que tu nueva pareja no sea aceptada es grande, pero lo cierto es que lo recomendable es que si tienes ya una relación estable con esta nueva persona, tus hijos sepan quién es y hacer las presentaciones pertinentes, Descubramos a continuación, cómo contarle y presentar a tus hijos a tu pareja. Aquí tienes algunos consejos para que todo salga sobre ruedas.

Presentar la pareja a los hijos

La tasa de divorcios es cada vez más alta. Las incompatibilidades de las parejas hacen que por el bien de sus pequeños decidan iniciar caminos distintos. Superado el paso de separarse, llega el momento de emprender el siguiente escalón, rehacer la vida. Encontrar a una nueva pareja es algo que tarde o temprano se producirá. Dar el paso de presentarle a los hijos es un tanto delicado. Debemos pensar cómo presentarlo y hacerlo de tal forma que le parezca algo natural.

Con la separación de los padres, tus hijos han perdido sus puntos de referencia y por ello la introducción de una nueva pareja es para ellos un momento tan importante como angustioso ya que pierden definitivamente la esperanza. La esperanza de que sus padres vuelvan a estar juntos.

Esta es una de las razones por las que pueden no aceptar a la nueva pareja. ¡Pero no lo olvides, él o ella es tu pareja ! Te gustaría que lo aceptaran y es normal, pero tus hijos no deben tener el papel de jueces supremos, y sobre todo no debes ser tú quien se lo des. No depende de ellos aceptar la elección de un adulto . No tienen derecho y ni siquiera sería correcto que lo tuvieran.

¿Cuándo presentar a esta nueva pareja?

Antes de pasar a las presentaciones, piensa detenidamente y hazte algunas preguntas. ¿Estás seguro de que es una relación seria? ¿Has hecho algún plan para el futuro? De hecho, presentar demasiado pronto una nueva pareja de la que que no estás 100% seguro podría desestabilizar a tus hijos .

Sea cual sea su edad, recuerda que todo el mundo necesita seguridad emocional. Si tienes confianza en tu relación, sin embargo, no apresures las cosas , sobre todo si la separación con el otro progenitor fue complicada. Primero, libera cualquier tensión acumulada antes de decirles a tus hijos que hay alguien más en su vida.

¿Cómo debes hacerlo?

No les mientas a tus hijos diciéndoles que conociste a un hombre o a una mujer, pero que es solo un amigo o amiga. Más bien les tienes que decir que ha conocido a alguien con quien te sientes cómodo y de quien está enamorado. Deja que se familiaricen con la idea y sobre todo invítalos a que te hagan preguntas si es necesario. Se sincero y relajado , sin dejar entrever su intimidad en lo más mínimo. Recién después de esta primera fase, organiza la fatídica jornada de presentaciones.

A todo lo mencionado, podemos añadirle los consejos clave que te servirán para darle la feliz noticia a tu hijo o hija.

Antes de dar el paso es importante que estés segura . Si esa persona pasará mucho tiempo contigo y es la adecuada puedes empezar a plantearte dar el paso. Si no sabes hacia dónde irá la relación, espera un poco más. Los niños pueden trazar un vínculo con una persona que no debe desaparecer.

Con estos consejos sabrás cómo dar ese paso tan importante. Presentarle a tu nueva pareja te servirá para pasar página y empezar a pensar en esa nueva vida que estás creando.