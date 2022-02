Cuando se trata de nutrición, los padres y madres siempre se inclinan a pensar que su hijo está sano si come de todo con apetito. En realidad, desde los primeros años de vida es necesario prestar mucha atención a los alimentos que ofrecemos en nuestra mesa ya la educación nutricional que le damos a nuestro hijo. La ingesta de alimentos poco saludables puede provocar, en la niñez y sobre todo en la adolescencia, un aumento de peso excesivo de nuestro hijo, con las consiguientes repercusiones en su salud física y psíquica. Veamos en este artículo, Cómo ayudar a nuestros hijos si tienen sobrepeso.

Cómo ayudar a los hijos con sobrepeso

En el caso de que nuestro hijo tenga sobrepeso, en base a una visita pediátrica específica, será necesario adoptar una alimentación más saludable y cambiar algunos hábitos. En el duro camino para recuperar la forma, nuestro hijo necesita más que nunca nuestro apoyo, tanto para afrontar los juicios de sus compañeros como para encontrar la consistencia necesaria.

Consejos para niños con sobrepeso

En primer lugar es necesario que se eliminen de nuestra despensa todos aquellos alimentos demasiado calóricos que le han sido absolutamente prohibidos a nuestro hijo . Al no tenerlos a mano se sentirá menos tentado a comerlos y, al evitarnos consumir alimentos y bebidas “prohibidos”, le brindamos a nuestro hijo un gran apoyo psicológico y un válido ejemplo a seguir. Esto no quiere decir que debamos emprender una vida hecha de privaciones: a veces el «romper la regla» puede estar ahí, obviamente sin exagerar. Por ejemplo, podemos ofrecer una pizza o un dulce como premio, mientras disminuimos el aporte calórico del resto de comidas del día. La excepción a la regla podría tener un efecto positivo en el estado de ánimo de nuestro hijo y anímalo a seguir la dieta que está siguiendo.

Actividad física aliada a los niños

Sin embargo, una nutrición adecuada también debe ir asociada a un ejercicio físico adecuado. Esto no significa solo inscribirlo en algún curso deportivo , sino involucrar a toda la familia en actividades físicas sencillas que pueden realizar en su tiempo libre, como un paseo por el campo o junto al mar, o un trote por el parque en domingo por la mañana en lugar de quedarme en la cama hasta tarde. En este contexto, el apoyo psicológico que debemos brindar a nuestro hijo se traduce no solo en palabras sino también y sobre todo en actos prácticos . Tenemos que hacer algo y no sólo decir lo que debe o no debe hacer.

El ejemplo a seguir para los hijos son el padre y la madre. Por tanto, es necesario traducir en hechos lo que queremos enseñar a nuestro hijo. Esto también es cierto en la relación con los demás. Los niños con sobrepeso a menudo son la burla de sus compañeros . En vez de satanizar a los demás, y poner a nuestro hijo en un pedestal, es mejor hacerle entender que hay un problema pero que juntos podemos afrontar todas las malas situaciones. Es necesario estar cerca de nuestro hijo en este camino. Apoyémoslo psicológicamente pero sin ser demasiado intrusivos.