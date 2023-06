Cómo ayudar a un niño celoso: consejos para manejar las emociones

Los celos son una emoción natural que todos experimentamos en algún momento de nuestra vida. Sin embargo, cuando se trata de los niños, los celos pueden ser difíciles de manejar y causar problemas en la familia y en el desarrollo emocional del niño. Los celos infantiles suelen surgir cuando el niño se siente desplazado o amenazado por la presencia de otra persona que compite por el afecto de sus padres, como un hermano, un primo, un amigo o una nueva pareja. El niño puede expresar esos celos mediante conductas agresivas, regresivas o demandantes que buscan llamar la atención y recuperar el amor perdido. A continuación, te ofrecemos algunos consejos para ayudar a un niño celoso y para que sepa manejar las emociones.

Cómo ayudar a un niño celoso a manejar las emociones

¿Cómo podemos ayudar a un niño celoso a superar esta emoción y a manejarla de forma adecuada? Toma nota de las pautas que pueden ayudar a que el niño sepa manejar sus emociones y los celos.

Comparte tus inseguridades

Los padres pueden necesitar prestar atención a su propio comportamiento. Si te encuentras criticando a las personas, especialmente cuando les sucede algo bueno, esto podría ser una señal de que debes abordar tus celos. Es más fácil lanzar insultos que reconocer los defectos, pero esto puede enmascarar el mensaje detrás de la emoción. Debes analizarte y en el caso de sentir también celos a veces, explicarle a tu hijo que es normal sentirlo pero que debe saber también saber como enfrentar ese sentimiento y /o emoción para que deje de afectarle.

Gobiernan el comportamiento, no los sentimientos

Cuando le dices a un niño que los celos no siempre son racionales, el alivio en su rostro es enorme. La emoción causa incomodidad, pero es difícil de controlar. Dile a tus hijos: «Está bien, tu primera reacción puede ser mala, pero lo importante es que te comportes con dignidad».

No señales los defectos de esa persona a los demás ni trate de hacerles las cosas más difíciles. No se pueden controlar los sentimientos, pero se puede trazar una línea rígida de conducta, comenzando por los hermanos y hermanas. Di: «Estoy seguro de que tu hermana te vuelve loco, y puedes pensarlo y sentirlo, pero no puedes hacerle daño».

Destacar fortalezas

Los niños pasan de ‘falta algo’ a ‘es suficiente’ cuando se les conecta con sus fortalezas. Cuando se comporte con una actitud incorrecta, puedes decirle : ‘Vi que seguiste tus objetivos’ o ‘Fuiste muy creativo’”.

Los celos pueden ser algo realmente problemático cuando van a más incluso si se trata de los niños. Debemos reforzar la autoestima del pequeño y en el caso de que esos celos sean ante la llegada de un hermano, no dejarles nunca de lado y encontrar también momentos para estar a solas con él. Una buena relación en la que tú también te muestres vulnerable pero intentes buscar una solución, servirá de espejo al niño para que intente también relajar su ira y poner de su parte para un buen entendimiento.