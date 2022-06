Cómo aliviar el nerviosismo posparto con soluciones eficaces

El nerviosismo posparto es un fenómeno extremadamente común dado que tras haber tenido al bebé, es normal que la mujer se sienta no sólo cansada sino que también es posible que con los días se vea superada por la situación e incluso que no sepa exactamente qué hacer con los nervios que siente debido tal vez a la inexperiencia. No es algo que deba agobiarnos, afortunadamente existen varias soluciones para paliar esos nervios y facilitar este complicado periodo de manera que la mujer no sienta incluso que cae en los «brazos» de la depresión posparto que por otro lado es algo que se debe evitar en la medida de lo posible.

Cómo aliviar el nerviosismo posparto

A continuación vamos a darte algunas pautas que son fáciles de aplicar y que te van a servir para que puedas hacer frente el nerviosismo que sientes por haber tenido a tu bebé.

Usa las redes sociales

Si bien no es lo mismo que el contacto directo, las redes sociales pueden ayudar a las nuevas madres a sentirse menos aisladas al proporcionarles a alguien con quien «hablar» presionando un botón (o deslizando una pantalla).

Sin embargo, ten cuidado de no ser víctima de la «envidia de las madres» : cuando la vida de la mejor amiga de la hermana de tu vecino se ve tan hermosa en cada foto que publica, comienzas a cuestionar la tuya.

Aléjate de la televisión

Para muchos de nosotros, encender la televisión por la mañana es casi instintivo. Primero te pones al día con las noticias, luego te dejas atrapar por una película o una serie.

Si bien el ruido de fondo puede ser agradable, también puede ser una gran distracción y dejar vacío el día antes de que comience. Así que haz un esfuerzo por alejarte de la televisión, Internet, tu smartphone o cualquier otra muleta electrónica y disfruta de un poco de paz y tranquilidad con tu bebé.

Sal de casa

En cuanto puedas levantarte de la cama tras haber dado a luz ( y más si has tenido una cesárea) será bueno que comiences a salir de casa aunque sea dar una pequeña vuelta con el bebé o salir con él y sentarte en una terraza a tomar algo. Sentir la luz del sol, ver a la gente pasar o conversar con aquellos que te conocen y te paran para ver al bebé, puede animar tu día y hacer que te olvides por completo de los nervios que dentro de casa sufrías.

Invitar a amigos

Puede que estés cubierta de babas y leche del bebé y platos apilados en el fregadero, pero tus amigos aún te quieren. Invita a una amiga o amigo a tomar un café o simplemente para conversar. Incluso si estás exhausta y puede tener la tentación de pasar horas en el sofá, una visita amistosa puede ayudarlo a salir de tu estado de nervios e incluso puedes darte cuenta de cuánto has extrañado socializar.