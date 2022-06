Verano y vacaciones con niños pequeños o incluso recién nacidos se convierten en un rompecabezas para los nuevos padres que deben replantearse sus hábitos de pareja , como los horarios en la playa o los paseos por la montaña , y establecer reglas y nuevas prácticas para proteger a los más pequeños . Las vacaciones, sin embargo, no son sin embargo algo contraproducente. Todo lo contrario, si sabemos como lidiar con mosquitos, medusas, abejas y otros «peligros». Por este motivo vemos ahora cómo afrontar mejor el verano con un recién nacido.

Afrontar el verano con un recién nacido

Comencemos con el sol . Aliado y amigo tanto en el mar como en la montaña, estimula la producción de vitamina D y fortalece los huesos , pero conviene tomarlo con precaución para no dañar la delicada piel de los bebés. De hecho, para los bebés de 0 a 6 meses es importante evitar la exposición directa a sol. Esto quiere decir que durante los paseos es recomendable utilizar crema solar , sombreros y sombrillas y, en la playa , permanecer bajo la sombrilla sin olvidar siempre y en todo caso la crema solar adecuada al tipo de piel . Sin embargo, para los que no quieren renunciar al sol , es fundamental elegir los horarios adecuados : no horas centrales , sí a primera hora de la mañana .y al final de la tarde. Igualmente crucial es la protección. Mejor si tiene factor de protección de más de 50 o incluso con propiedades reflectantes.

Insectos y bebés en verano

En verano aumentan las posibilidades de toparse con desagradables y dolorosos encuentros: de las abejas a las avispas, de las medusas a las ortigas . Y luego también los molestos mosquitos .

En caso de picadura de abeja o avispa es importante ante todo la retirada inmediata (en 20 segundos) de la picadura ya sea con las uñas o con pinzas. Luego aplica algo frío en la zona y luego una crema antiinflamatoria .

Otro peligro insidioso propio de cada verano es la picadura de las ortigas. La primera regla es evitar rascarse para evitar el paso de los elementos urticantes a la dermis . Luego hay que tratar de quitar los residuos de las hojas , luego aplicar hielo y un remedio natural compuesto de bicarbonato de sodio y agua .

Otro enemigo de los pequeños en vacaciones son las medusas. Los tentáculos emiten una sustancia urticante para la piel y la irritación se produce no sólo por el contacto , sino también por el roce de los filamentos. La sustancia que segrega la medusa a través de sus tentáculos puede causar dolor , enrojecimiento e hinchazón. No uses remedios de amoníaco, vinagre, alcohol o jugo de limón que solo pueden empeorar la situación .

Si, por el contrario, el niño pusiera el pie sobre un erizo de mar , no intentes extraer los fragmentos de la canilla con clavos o pinzas . Lo ideal es frotar la zona afectada con una gasa empapada en agua caliente o sumergir todo el pie en un recipiente con agua caliente . Después de quitar los trozos de erizo, simplemente desinfecta con agua oxigenada .

No nos olvidamos de los molestos mosquitos . El primer consejo es no perfumar la piel del bebé , porque los mosquitos se sienten atraídos por las fragancias . Siempre se debe colocar una mosquitera en los cochecitos y sillas de paseo , en la cuna o en la cama. Como repelentes, preferir siempre productos naturales , como el spray o gel a base de ledum palustre , un planta que se considera muy eficaz contra los mosquitos . Otra sustancia natural que ahuyenta a los insectos desagradables es la hierba de limón: hay parches que puedes pegar al borde de la cama y que no tienen contraindicaciones. En casa se pueden utilizar aceites esenciales para ser calentados en las estufas adecuadas . Los mosquitos no soportan el olor a madera de cedro , té , lavanda , pachulí , menta , romero , albahaca , geranio, eucalipto . Y si los niños llegaran a ser picados, intentar aliviar las molestias y el ardor con compresas de vinagre , un cubito de hielo envuelto en un paño limpio, agua fría o una pasta a base de bicarbonato y agua .

¿Qué pasa si surgen algunos problemas de sueño?

Absolutamente normal . Con el calor , a los adultos nos cuesta dormir bien , y también a los bebés . Te damos algunas ideas para que descanse mejor: mantén fresca la habitación del bebé , pero nunca apuntes hacia él el ventilador o el aire acondicionado (este último se puede encender antes de colocar al bebé en la cuna y en todo caso mejor en modo deshumidificador ); no lo dejes dormir sólo en pañal: mantén siempre un body o una camiseta de tirantes de algodón y , en cualquier caso, elige ropa de fibras naturales ; dale un baño tibio antes de acostarse : lo refrescará .

Cuestiones de nutrición en el verano

Con las altas temperaturas , los bebés y los niños pueden volverse un poco inapetentes . Es probable que los bebés amamantados necesiten engancharse con más frecuencia y está bien complacerlos , ya que la succión les permite no solo alimentarse , sino también beber . De hecho, las directrices dicen que hasta los 6 meses los bebés no deben tomar agua ni ninguna otra bebida . La cantidad adecuada también se encuentra en la fórmula infantil . Para los niños mayores, en verano hay que esforzarse aún más de lo habitual para evitar que coman comida «basura» para no pesarles, también para evitar el peligro de intoxicación alimentaria. Luz verde por tanto a una dieta sana y ligera , en la playa , en la montaña o incluso en casa.

Agua y bebés en verano

Volvamos a las alegrías que da cada verano : los baños . Piscina o mar , para los que hay algunas precauciones a seguir. Presta atención a la hora del baño ya la temperatura del agua . A los bebés no les gusta el agua demasiado fría y podrían reaccionar mal. Además, los bebés de hasta 6 meses nunca deben exponerse directamente al sol, ni siquiera para el baño . La piel de los bebés es muy delicada y puede verse afectada por la limpieza con agua , sal o cloro en el caso de la piscina. A partir de los 6 meses , sin embargo, puede comenzar con un acercamiento gradual , quizás a la orilla o en la parte inferior de la piscina . Cuando estés en el agua , no olvides tapar la cabeza del bebé con un gorro ( mojarle la cabeza no es suficiente para protegerlo ).