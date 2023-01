Cabalgata de Reyes: 10 tips imprescindibles para poder disfrutar con seguridad

Hoy se celebra la famosa Cabalgata de Reyes Magos que de hecho se da no sólo en las principales ciudades, sino también en pequeños municipios y pueblos, de modo que los niños están emocionados porque en apenas unas horas podrán ver a sus majestades los Reyes de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, sin embargo este es un evento en el que debido a las aglomeraciones, los niños pueden agobiarse un poco por no olvidar, que es importante vigilar a los pequeños para que no se pierdan entre la multitud. Toma nota entonces, porque te ofrecemos diez tips imprescindibles para disfrutar de la Cabalgata de Reyes Magos con seguridad.

Consejos para sobrevivir a la Cabalgata de Reyes

Ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia y otras muchas más, ultiman ahora los detalles de sus respectivas cabalgatas de Reyes. Nosotros desde casa podemos prepararnos para ir a la cabalgata pero para que no hayan sorpresas y todo salga según lo previsto, nada como seguir los consejos a continuación:

Elige por adelantado la cabalgata a la que vais a ir

También, la calle o punto donde os vais a colocar y la hora a la que tenéis previsto salir de casa para que no hayan sorpresas de última hora. En el caso de ir a una que sabemos que va a ser multitudinaria puede ser buena idea que un adulto vaya un poco antes para coger sitio.

Asegúrate de cuáles son los horarios

Para evitar que los niños tengan que esperar horas y horas, es mejor saber bien a qué hora empieza la cabalgata y como decimos, enviar a alguien a que haga sitio y espere para que los pequeños puedan disfrutar sin estar cansados de antemano.

Evita lugares en los que no se ve nada

En el caso de no poder estar en primera fila, es complicado que los niños disfruten porque no verán nada. Es mejor buscar un lugar que tenga mejor visibilidad, o incluso quedarnos en casa y verla desde el balcón si sabemos que pasa por donde vivimos, que tener que estar viendo como los niños lloran cuando no pueden ver a los reyes.

Procura llevar una pequeña banqueta

En tiendas multiprecio y también en muchas tiendas online podemos comprar banquetas plegables que serán la solución ideal cuando estemos en la calle y queramos que los niños sigan viendo la cabalgata sin tener que tenerlos en brazos o a hombros todo el rato. Una solución en el caso de no haber planeado la salida y haber acabado en un lugar con poca visibilidad.

No olvides abrigar bien a los niños

No sólo abrigo, guantes, bufanda y gorro son necesarios y más si sabemos que vamos a tener que estar esperando en la calle durante un rato.

Piensa en entretener a los niños

Durante la espera es mejor que los niños se distraigan ya sea que pienses alguno juego del tipo «veo veo», que lleves unas cartas o también puedes optar por dejarles un dispositivo, pero en ese caso asegúrate que tenga la batería al 100%.

No te olvides de la merienda

Teniendo en cuenta el horario y duración de las cabalgatas de Reyes es evidente que no puede faltarnos una bolsa con provisiones o que hayamos preparado una merienda para loso niños. Procura que sea algo de frutas y galletas o un bocadillo, agua y también un zumo.

No pierdas de vista a los niños

La cabalgata de Reyes es un evento en el que se puede congregar mucha gente y más la de este año que es la primera que no tiene restricciones por el Covid que hemos sufrido en los dos últimos años. Siempre ten a los niños a vista y también elabora un cartel con su nombre y nuestro número de teléfono. Lo plastificas y se lo cuelgas del cuello por si se pierde. Explícale que en el caso de que de se despiste le pida a otra mamá o papá que nos llamen y enseñarles que llevan un cartel colgado. Si no quieres ponerles un cartel, puedes apuntarles el teléfono en la mano o en la etiqueta de la chaqueta.

No olvides la bolsa para los caramelos ni la carta a los Reyes

Coger caramelos es uno de los principales objetivos de los niños al ir a la cabalgata de Reyes así que no se nos puede olvidar coger una bolsa para ir metiéndolos todos. Además, si los niños tienen ocasión puede que acaben dándole la carta a los pajes reales así que mejor que la llevemos también.

Elige mejor las caravanas locales

Las cabalgatas grandes atraen el interés de todo el mundo, pero todos los barrios (o casi todos) organizan la suya, así que si los niños son pequeños o no quieres que se agobien demasiado, es mejor optar por estas.