Ansiedad en las últimas semanas de embarazo: cómo afrontarla

Tener ansiedad en la recta final del embarazo es bastante normal. El miedo a lo desconocido y a no tener el control de lo que sucederá puede asustar a cualquiera. En esta fase generalmente se apoderan de ti dudas y emociones particulares , pero debes saber que es perfectamente normal. No obstante, no debe permitir que la ansiedad anule cualquier otro sentimiento así que veamos a continuación, algunos de los mejores consejos para poder afrontar la ansiedad en las últimas semanas de embarazo.

Afrontar la ansiedad al final del embarazo

Hay varios trucos para poder gestionar la ansiedad en la recta final del embarazo con consciencia, y de esta forma podrás afrontar el parto (y lo que viene después), dejando espacio a la alegría.

Encuentra una ruta de escape

Todos necesitamos un escape , una recreación en la que permitir que nuestras mentes se centren. Estás esperando un bebé y pronto tendrás que cuidarlo, es cierto, pero recuerda que es sumamente importante cuidarte.

¿Qué te gusta hacer? ¿Te gustaría aprender a hacer algo nuevo? Encuentra cualquier cosa que te haga sentir bien . Algunas personas se relajan leyendo un libro , escuchando buena música , horneando galletas o descubriendo nuevas series de Netflix .

¡Cualquier cosa que te haga sentir bien está permitida! Trata de sacar 5 minutos para cuidar su mente.

Meditación

También es recomendable la meditación independientemente de las emociones que un individuo pueda sentir. La meditación, junto con ejercicios de respiración, puede ser increíblemente beneficiosa y terapéutica.

Aunque no la hayas practicado nunca, este puede ser un buen momento para empezar teniendo en cuenta además que la meditación te relajará no sólo en el momento de realizarla sino que te dará la pauta para estar más tranquila en el momento de dar a luz.

Habla al respecto

¿Tienes alguna preocupación en particular? Habla al respecto. ¿Te sientes incómodo por algo? Habla al respecto. ¿Está físicamente enferma? Hable al respecto.

Nunca dejes que todos estos pensamientos se acumulen dentro de ti. Crearán un enredo complejo para desenredar y tus sentimientos empeorarán innecesariamente.

Encuentra a alguien en quien confíes , ya sea un amigo, tu pareja o incluso un psicólogo. Tus pensamientos deben ser fluidos y fluir sin obstáculos.

Recuerda que tu vida cambiará pronto. La ansiedad es normal. Y más cuando se acerca el parto y te das cuenta de que este es un momento realmente complicado.

Cierra los ojos, luego imagina que sostienes esa dulce criatura cerca de ti . Es seguro que cuando tus ojos se encuentren tu ansiedad se transformará en el amor más poderoso y puro del mundo.