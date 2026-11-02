Álvaro Bilbao, psicólogo experto en niños: «5 alternativas de dibujos animados más educativas, en lugar de ‘Peppa Pig’ ponles ‘Bluey’»

Álvaro Bilbao es doctor en Psicología de la Salud por la Universidad de Deusto, neuropsicólogo, psicoterapeuta, escritor y padre de tres hijos. Ha completado su formación en centros de referencia internacional, como el Hospital Johns Hopkins y el Kennedy Krieger Institute, ambos en Estados Unidos, y ha trabajado en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS). A lo largo de su carrera se ha dedicado a la rehabilitación de personas con daño cerebral, al estudio de la plasticidad cerebral y a la divulgación sobre crianza y desarrollo infantil. También es autor de «El cerebro del niño explicado a los padres», un libro en el que acerca los conocimientos de la neurociencia a padres y educadores a través de consejos y herramientas prácticas.

Su planteamiento educativo pone el foco en conocer las distintas etapas de maduración del cerebro infantil y entender cómo influyen las experiencias del día a día en el desarrollo y el aprendizaje. Desde esta perspectiva, considera que los dibujos animados también pueden mostrar formas positivas de convivencia, gestión de las emociones y resolución de conflictos. Su intención no es señalar que ciertas series de animación sean perjudiciales, sino dar a conocer otras opciones que pueden aportar un mayor valor educativo. Todo ello sin olvidar que los dibujos animados nunca deben sustituir el juego, el contacto con otras personas ni la atención y el acompañamiento de los adultos.

Los mejores dibujos animados para los niños

Entre las series recomendadas destaca «Bluey», protagonizada por una familia de perros que recurre al juego y la imaginación para abordar las emociones, las relaciones familiares y la convivencia. Sus episodios recrean situaciones del día a día y transmiten valores como la empatía, la comunicación y la creatividad.

Otra propuesta es «Puffin Rock», que narra las aventuras de una pequeña frailecilla y su hermano en plena naturaleza. A través de sus experiencias, los niños descubren la importancia de la amistad, la curiosidad, el respeto por el medioambiente y el interés por conocer el mundo que les rodea.

También figura «Daniel Tigre», una serie que acompaña a un pequeño tigre en diferentes situaciones cotidianas mientras aprende a identificar y gestionar sus emociones. Sus capítulos tratan temas como la frustración, la paciencia, las relaciones con los demás y la necesidad de reconocer tanto los sentimientos propios como los ajenos.

Por otro lado, «Sapo y Sepo» cuenta las vivencias de dos amigos con personalidades diferentes que comparten una relación marcada por el cariño, la comprensión y el apoyo mutuo. Sus aventuras ayudan a transmitir a los más pequeños valores como la solidaridad, el respeto a las diferencias y el cuidado de las amistades.

La quinta recomendación es «Hey Duggee», una serie en la que varios animales pequeños participan en juegos, pruebas y actividades que requieren colaboración. Sus historias enseñan a trabajar en equipo, compartir responsabilidades y buscar soluciones a diferentes problemas, mientras los protagonistas desarrollan nuevas capacidades a través de la diversión.

Consejos para padres

Según Álvaro Bilbao, conviene elegir series que ayuden a trabajar las emociones y las relaciones sociales. Las historias breves en las que los protagonistas expresan cómo se sienten, solucionan problemas mediante el diálogo y demuestran empatía permiten que los niños amplíen su vocabulario emocional y aprendan recursos sencillos para controlar sus reacciones.

Por otro lado, los programas que mezclan diversión y aprendizaje son una buena alternativa. Las series que introducen conceptos básicos de ciencias, matemáticas, letras o naturaleza permiten aprovechar el tiempo frente a la pantalla para reforzar conocimientos. Es interesante escoger temporadas con episodios centrados en diferentes temas y propuestas que los padres puedan poner en práctica en casa.

También es recomendable apostar por dibujos animados que muestren distintos modelos de familia, culturas y capacidades. Las producciones que transmiten valores de igualdad, evitan los estereotipos de género y rechazan la violencia ayudan a que los más pequeños comprendan la importancia de aceptar las diferencias y tratar a los demás con respeto.

Para los momentos en los que los niños necesitan relajarse, es preferible elegir series con un ritmo narrativo pausado, melodías suaves y argumentos sencillos. Este tipo de contenidos puede encajar antes de la siesta o de acostarse, ya que evita una estimulación excesiva y contribuye a establecer rutinas más relajadas.

Por último, existen programas que invitan a los pequeños a implicarse mediante canciones, juegos y actividades sencillas. Cantar, repetir movimientos, imitar a los personajes o resolver pequeños desafíos junto a los padres convierte el visionado en una experiencia compartida que favorece tanto el vínculo familiar como el aprendizaje activo.