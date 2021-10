Una vez pasada la euforia tras saber que estás embarazada, es posible que las dudas y muchas preguntas se acumulen en tu cabeza hasta el punto de de desarrollar cierta ansiedad y miedo a la gestación. Conozcamos entonces ahora cómo trabajar los miedos del embarazo a partir de los temores más comunes que se dan en este periodo.

¿Cómo trabajar los miedos del embarazo?

Tener miedo al embarazo y especialmente al parto es algo mucho más común de lo que podamos pensar y más si se trata del primer embarazo y la incertidumbre nos asalta o tal vez se trata del segundo pero vivimos una mala experiencia con el primero.

Vayamos entonces paso a paso, analizando los miedos que más suelen darse durante el embarazo y cómo podemos lidiar con ellos hasta superarlos.

Miedo al estrés del embarazo y cómo le puede afectar al bebé

¿Cómo ponerlo en perspectiva? Entre las hormonas, el cansancio, los preparativos para la llegada del bebé , te sientes un poco estresada… y es bastante normal cuando estás esperando un hijo. Pero el hecho de que esté un poco más molesto de lo habitual no significa que tu bebé vaya a estar mal. Varios estudios muestran que el estrés durante el embarazo tiene un impacto mínimo en la salud del niño. Un gran impacto emocional, como la pérdida de un trabajo o la muerte de un familiar, puede aumentar potencialmente las posibilidades de un parto prematuro, pero todo depende de cómo la futura madre manejará la situación. Tienes que salvarte y evitar un estrés innecesario: puedes escribir en un diario, organizar una tarde de relax con tus amigos o ver el embarazo como una oportunidad para cuidar más de ti, descansar y relajarte.

Miedo a sufrir un aborto

¿Cómo superar uno de los miedos que tienen la mayoría de embarazadas? Aproximadamente el 15% de los embarazos terminan en la pérdida embrionaria dentro de las primeras semanas, las más tempranas a menudo pasan desapercibidas porque las mujeres no estaban al tanto de su embarazo. En general, los abortos espontáneos se repiten en el 1% de las mujeres. Pero esto no significa vivir en este miedo. Alrededor de las seis semanas, cuando el médico puede escuchar el primer latido del corazón, las posibilidades de aborto espontáneo se reducen a menos del 5%. Es más, un aborto espontáneo a menudo previene un embarazo que no podría haber llegado a término. En el caso de que desees evitar ese aborto y eliminar el miedo a sufrirlo bastará con limitar los riesgos y para ello será bueno dejar de fumar, beber alcohol o reducir la cafeína.

Miedo a tener complicaciones como diabetes gestacional o preeclampsia

El riesgo de desarrollar presión arterial alta durante el embarazo (o preeclampsia ) es de alrededor del 5 al 8% y esto se observa con mayor frecuencia en mujeres que no tienen 18 años o más de 35 años. Sin embargo, los riesgos no deben minimizarse, pero un seguimiento riguroso con tu médico y especialista te permitirá abordar el embarazo con tranquilidad. Ante la más mínima duda o pequeño síntoma, no dudes en hablar de ello. Lo mismo ocurre con la diabetes gestacional : si te preocupa, un buen seguimiento evitará complicaciones sin ningún problema.

Miedo a que el bebé tenga algún problema al nacer

Como toda futura madre, es probable que contengas la respiración en cada control prenatal hasta que el médico te diga que tu bebé está sano y se está desarrollando bien. Esto es normal, pero debemos decirte que solo el 4% de los bebés tienen un defecto de nacimiento. Y eso incluye algunas enfermedades graves pero sobre todo cientos y cientos de pequeños defectos que no tendrán consecuencias en la salud del bebé. Para proteger mejor a tu hijo, recuerda tomar tus vitaminas y ácido fólico. Además, al informar a tu médico con la mayor precisión posible sobre los antecedentes familiares en materia de salud, él podrá informarte lo mejor posible sobre los posibles riesgos.

Miedo al parto

¿Cómo ponerlo en perspectiva? ¿Cuánto va a durar el parto? ¿Aceptaré el dolor? Para empezar, ten en cuenta que las mujeres han dado a luz desde los albores de los tiempos, entonces, ¿por qué tú no vas a poder? Habla con tu médico sobre tu miedo, él te explicará todas las diferentes posibilidades para evitar que sufras tanto como sea posible. De hecho, muchas mujeres ahora recurren a la epidural, que anestesia los nervios e inhibe mucho dolor. Entonces, todo depende de tu temperamento. Si necesitas estar sobre informada para estar tranquilo, habla con las madres que te rodean, pregúntales cómo te fue . Si, por el contrario, prefieres evitar el tema, avisa a las personas que te rodean. También puedes recurrir a la ayuda de un psicólogo que te explique bien el porqué de ese miedo y cómo afrontarlo.