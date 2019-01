Son recomendaciones que os ayudarán para pasarlo en grande sin contratiempos

Igual que vais periódicamente al cine o al teatro e incluso a montar en bicicleta o a realizar una ruta senderista, cabe la posibilidad de que tus pequeños te pidan acudir juntos a ver el espectáculo de su cantante o grupo favorito. En ese caso, para que podáis pasarlo en grande sin contratiempos, a continuación, te vamos a dar los mejores consejos para ir a un concierto con tus hijos.

¿Preparado para tomar nota? Estas son las recomendaciones más importantes:

Informarse bien de las características y condiciones del espectáculo

Lo primero es que obtengas la mayor información posible sobre el concierto al que desean asistir: día y hora, lugar donde se desarrollará, precio de las entradas, la edad mínima que se requiere para poder estar en pista…Es más, si no conoces el grupo o artista del que se trata, ponte al día preguntándole a los pequeños. Así, podréis estrechar aún más vuestros lazos afectivos e incluso el conocimiento que tienes de ellos.

De esta manera, tendrás la tranquilidad de conocer al máximo el espectáculo al que vais a asistir y así no llevarte ningún tipo de sorpresa desagradable.

Ir con tiempo

Por supuesto, es necesario que una vez llegue el día del concierto, acudáis con suficiente tiempo al mismo. No se trata de que paséis horas y horas haciendo cola, sino simplemente de que podáis evitar las aglomeraciones porque resultan agobiantes.

De la misma manera, al llegar pronto, si estáis en pista, podréis tomar posiciones en un lugar cercano al escenario. Asimismo, eso os dará la oportunidad de ver muy bien dónde están los baños, la barra del bar e incluso las salidas de emergencia.

Acudid al baño

Otro de los consejos más importantes que debemos darte en cuanto a ir a un concierto con los hijos es que una vez entréis en el recinto, busquéis el baño y vayáis todo a hacer pis. Y es que hay que pensar que luego, cuando dé inicio el espectáculo, será más difícil poder ir al aseo. Así, ya estarán preparados para disfrutar plenamente de su cantante preferido o del grupo que más les gusta.

Antes de que dé comienzo, fijar un punto de encuentro

Aunque es fundamental que no pierdas de vista a tus pequeños en todo momento, te recomendamos que, una vez en el recinto del espectáculo y antes de que ese dé comienzo, procede a hablar con ellos. En concreto, indícales que no deben moverse de donde estáis. No obstante, exponles un lugar de ese recinto en el que vais a encontraros en el caso de que se pierdan o despisten.

Llevar ropa cómoda

Por supuesto, en esta lista de recomendaciones para ir a un concierto con los hijos no hay que dejar de incluir el que es necesario que tanto tú como los pequeños acudáis al mismo ataviados con ropa cómoda. Esta incluye también el calzado.

Gracias a tener esa comodidad vais a poder saltar, cantar y bailar durante todo el espectáculo.

Ventajas de ir de concierto con los hijos

Además de darte a conocer los mejores consejos para ir a un concierto con los pequeños de la casa, también queremos que descubras las ventajas de disfrutar de ese espectáculo con ellos. Nos estamos refiriendo a algunas como estas: