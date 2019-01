Natalia Sánchez da a luz a su primer hijo

Ha nacido un mes antes de lo previsto

A lo largo de este 2019 son muchas las famosas que van a tener a sus hijos, como sería el caso de Meghan Markle, de Patricia Montero o de Ana Boyer, entre otras. Una celebrity que ya lo ha hecho ha sido la actriz Natalia Sánchez, de 28 años. Acaba de convertirse en mamá por primera vez de una niña que se ha adelantado a la fecha de parto prevista, concretamente un mes.

A continuación, todos los detalles.

Natalia Sánchez da a conocer la buena nueva

Al igual que hiciera con su embarazo, la actriz, conocida por su papel de Teté en la serie “Los Serrano”, ha hecho uso de las redes sociales para compartir la buena nueva con sus seguidores. En concreto, ha subido a su perfil en Instagram una fotografía en la que su bebé aparece dormida mientras agarra el dedo de uno de sus padres y recibe las caricias de otro.

Tierna imagen que ha acompañado del siguiente texto:

“Y llegó el día. 8/01/2019. Desde hace 36 horas he perdido la noción del tiempo y del espacio y no tengo muy claro ni el día de la semana ni si es de día o de noche, puesto siento como si hubiera pasado toda una vida.

Lía ha decidido venir un mes antes de lo esperado y, aunque no has pillado sin los deberes hechos (ni las maletas…), todo ha ido de maravilla.

Ha sido un parto natural INCREÍBLE y respetado al máximo gracias a un equipo de profesionales que más bien podrían venir del Olimpo porque para mí, ya son dioses, o mejor dicho: Diosas. Gracias al equipo de @sjdhospitalbarcelona: a Eli, Claudia, Estefanía, Antía, Marta, Lucía, Charo, Andrea, Estel, Loli, Carmen, Marina, Natalia, Laia y un sin fin de profesionales que han ayudado desde la sombra con el mismo cariño y la misma intensidad. Esta es, sin duda, la experiencia más increíble de mi vida y me da que no ha hecho nada más que empezar…

Para ti, @marc_clotet, no tengo palabras…simplemente, gracias por existir. Te quiero. Ahora toca descansar lo que podamos y cuidar mucho de este pequeño saco de amor sin el que ya no me imagino nuestras vidas.

Gracias a tod@s por tantísimo cariño. GRACIAS”.

Numerosas felicitaciones

Desde que Natalia ha dado a conocer el nacimiento de su primera hija, son numerosos los mensajes de enhorabuena que ha recibido, tales como los siguientes:

“¡¡Muchísimas felicidades!! Ahora a descansar y a disfrutar de Lía”.

“Enhorabuena guapa. Disfrutad de esta gran aventura”.

“Enhorabuena! Me alegro mucho de que haya ido todo bien”.

Unas felicitaciones que también ha recibido de compañeros y amigos, de los que son un ejemplo estos:

Dafne Fernández , que también se ha estrenado recientemente como mamá, le ha dicho: “Muchas felicidades pareja! Y a ti Natalia mi admiración. Traer un niño al mundo es un ejercicio de valientes. Disfrutad de esta maravillosa nueva vida. Con ganas de conocer a Lía”.

, que también se ha estrenado recientemente como mamá, le ha dicho: “Muchas felicidades pareja! Y a ti Natalia mi admiración. Traer un niño al mundo es un ejercicio de valientes. Disfrutad de esta maravillosa nueva vida. Con ganas de conocer a Lía”. La actriz Elena Furiase , que también ha sido mamá primeriza recientemente, le ha dejado este otro comentario: “Felicidades!! Una niña llena de luz viene al mundo”.

, que también ha sido mamá primeriza recientemente, le ha dejado este otro comentario: “Felicidades!! Una niña llena de luz viene al mundo”. María Garralón, actriz, no ha dudado en sumarse, de igual modo, a las felicitaciones. Y lo ha hecho con este otro mensaje: “Qué felicidad. Enhorabuena, muchos besos para los tres”.

Marc Clotet también ha compartido este momento

Tan especial es tener un hijo, que la pareja de Natalia y padre de la pequeña que acaba de nacer, el también actor Marc Clotet, ha decidido compartir su felicidad con todo el mundo. Por eso, ha publicado en su perfil de Instagram la misma fotografía de su hija que ha subido su chica y la ha acompañado de este comentario:

“El mayor regalo que la vida podía darnos ha querido conocernos antes de tiempo. Bienvenida al mundo pequeña Lía! Gracias al equipo de @sjdhospitalbarcelona por vuestro infinito cariño y profesionalidad. Sin duda no podíamos estar en mejores manos. Te quiero infinito @natasanchezmol”.

El nombre

Dentro del conjunto de tendencias de nombres para niña en este 2019, como ya te indicamos en un artículo, se encuentra el de Lía, que es como se da en llamar la hija de Natalia y Marc. Un nombre que tiene origen hebreo y que significa “melancólica”.

Se establece que pertenece a mujeres emotivas, con una enorme sensibilidad y que cuentan con positividad. Además, son alegres y pueden llegar a tener cierto grado de timidez.