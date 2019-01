Artículos para el bebé que debe estrenar

Así los comprarás ante la llegada del nacimiento de tu hijo

Es cierto que preparar la llegada de un bebé supone, además de mucha ilusión y felicidad, el tener que realizar un gran desembolso económico. De ahí que muchas personas, para ahorrar, no duden en aceptar utilizar los artículos para el bebé que les prestan sus familiares o amigos que ya han tenido hijos.

Esa está claro que es una buena opción para evitar que el bolsillo se resienta más de lo debido. No obstante, es importante saber que hay una serie de productos que bajo ningún concepto deben ser de segunda mano. Es decir, hay productos que el pequeño debe estrenar sí o sí. ¿Quieres saber a cuáles nos estamos refiriendo? Toma nota:

Ropa para salir del hospital

Por una cuestión simbólica y emotiva, es importante que el bebé se marche a casa después de recibir el alta con ropa nueva. Ese es un momento muy especial, del que sus padres y familiares guardarán para siempre esa imagen. De ahí que se recomienda que, al menos, ese primer look esté conformado por prendas compradas para él y es que la ocasión, sin lugar a dudas, lo merece.

Chupete

Por supuesto, en esta lista de objetos que el bebé debe estrenar no podía faltar el chupete. Este no lo debe heredar, sobre todo, por cuestiones higiénicas. Es cierto que se puede esterilizar, pero siempre se corre el riesgo de que no se ha hecho bien ese proceso.

De la misma manera, hay que tener en cuenta que los materiales con los que se fabrican los chupetes tienen una caducidad y que, además, la vida útil de ese artículo suele estar en torno a los dos o tres meses.

Biberón

Entre los artículos que el bebé debe estrenar se encuentra el biberón y en parte, al igual que sucede con el chupete, es por cuestiones meramente higiénicas. No obstante, también hay que ser conscientes de estos otros motivos:

Hay distintos tipos de tetinas y estos deben elegirse en función de la edad del pequeño, de su boca o de sus preferencias.

y estos deben elegirse en función de la edad del pequeño, de su boca o de sus preferencias. Esas citadas tetinas es recomendable que se cambien de forma periódica porque se estropean por el uso .

. El recipiente del biberón donde va la leche también puede ser de diferentes tamaños y formas por lo que habrá que elegir el más adecuado para cada niño en base a su edad y a sus necesidades.

Zapatos

De la misma manera, no podemos pasar por alto tampoco que es necesario también apostar por comprarle zapatos. Mientras que no ande es cierto que se pueden utilizar los que “herede” de sus hermanos o primos, por ejemplo. No obstante, en el momento que ya empiece a dar sus primeros pasos hay que comprarle calzado para él. Y no solo por el número de los zapatos sino también por la forma de sus pies o porque cada uno tiene una manera de caminar, como nos sucede a los adultos.

Sacamocos

Por supuesto, en esta lista de artículos para el bebé que debe estrenar se encuentra el sacamocos. Sí, ese dispositivo que se compone de una especie de tubito que se coloca en la nariz del pequeño para, mediante un sistema de absorción, poder retirarle la mucosidad que tiene.

Este producto hay que comprarlo y no heredarlo por dos razones fundamentalmente:

Primero, por una única cuestión de tipo higiénico . Tanto es así que los pediatras recomiendan encarecidamente por este motivo el que los padres le compren uno nuevo a sus hijos y no utilicen uno de segunda mano.

. Tanto es así que los pediatras recomiendan encarecidamente por este motivo el que los padres le compren uno nuevo a sus hijos y no utilicen uno de segunda mano. Segundo, porque el sistema y los distintos componentes del sacamocos se estropean con el tiempo. De ahí que pueda no hacer su función como es debido si ya se usa uno usado.

A grandes rasgos estos son los principales objetos para el cuidado del bebé que se recomienda no heredar sino comprarlos nuevos. Una lista a la que también se pueden añadir los pañales lavables, por una cuestión meramente higiénica, y la sillita para el coche. Este último caso es básicamente porque es la manera de que se adapte a la edad y peso del pequeño de la forma correcta y porque cada vez más se va avanzando en ese tipo de dispositivos de los que depende la seguridad del menor.