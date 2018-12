Errores que las mujeres cometen durante el parto

Descubre los más habituales errores que cometen las embarazadas en el parto

Uno de los momentos más esperados por cualquier embarazada es el parto. Y es que es cuando, por fin, podrá tener en brazos a su bebé, con el que tanto tiempo llevando soñando. La mujer habrá podido acudir a clases preparto y estará preparada para afrontar esa situación. Sin embargo, eso no quita para muchas de esas en la fase del alumbramiento cometan ciertos errores que hay que evitar.

¿Quieres conocer esos fallos más relevantes? Te los exponemos a continuación. Toma nota:

Acudir pronto al hospital

Uno de los errores más habituales en los que caen las féminas, especialmente las primerizas, es acudir demasiado pronto al hospital en el que vayan a dar a luz. En concreto, los profesionales sanitarios consideran que no hay que precipitarse porque sino lo que sucederá es que las gestantes van a pasar muchas horas en el centro sanitario y se pueden estresar con la larga espera que les queda por delante en una habitación.

De la misma manera, no podemos pasar por alto tampoco que, una vez que ingresen, se van a poner en marcha los protocolos y atenciones establecidos y eso puede llevar a que, si se produce un agotamiento de los plazos que esos establecen, puedan producirse intervenciones innecesarias.

No comer ni beber desde las primeras contracciones

Además, también hay que tener presente que otras féminas, al sentir las primeras contracciones, dejan de comer y de beber porque consideran que ir en ayunas es la manera de poder ser ingresadas, como si de cualquier otra operación se tratase.

No obstante, hay que saber que, por regla general, el parto no va a ser inmediato, va a requerir un gran esfuerzo y, por tanto, se necesita que la mujer esté con la mayor cantidad de energías posibles. Por eso, es importante que esté bien hidratada y que coma algo, eso sí, ligero. Una vez en el hospital, ya tendrá que seguir las indicaciones que los profesionales sanitarios le otorguen en ese sentido.

Estar pendiente de todo

De la misma manera, otro error frecuente es que la parturienta no esté centrada únicamente en el parto sino que quiera controlar todo lo que pasa a su alrededor: a quienes de la familia se le ha avisado de que está en el hospital, los trámites que se van a necesitar realizar, si su pareja está nerviosa o no, si familiares han pedido el permiso para poder acudir a verla…

Si eso es un fallo es porque lo único que va a conseguir es estresarse y preocuparse más. En ese momento, lo que debe hacer es olvidarse de todo lo exterior, su pareja y familiares ya se encargarán de solventar cualquier situación, y relajarse. Debe estar centrada en el alumbramiento, en controlar las molestias y dolores y en estar preparada para acometer el esfuerzo que supondrá traer a su hijo al mundo.

Querer tener la compañía de mucha gente

Además de todo lo indicado, no podemos olvidar que otro gran error que puede cometer la parturienta es pedir que no solo la acompañe en ese momento su pareja sino sus padres, sus hermanos…Es un fallo porque en ese momento lo que necesita es estar tranquila y centrada en el parto. Y eso no es algo que va a conseguir si su habitación parece el camarote de los hermanos Marx.

No esforzarse

Puede parecer increíble, pero hay mujeres que consideran que el hecho de estar en un hospital significa que allí la matrona, los profesionales de enfermería y el correspondiente equipo médico se encargarán por completo de su parto. Y no es así. Para que esos puedan realizar su trabajo, es necesario que la mujer también haga el suyo. Es decir, deberá seguir sus indicaciones, realizar los pujos, sobrellevar los dolores…

Otros errores

Aunque los que hemos expuesto son los principales errores que cometen las mujeres en el parto, hay otros igualmente significativos como son estos: