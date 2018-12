Claves para la primera Navidad de tu bebé

Descubre cómo conseguir que la primera Navidad de tu bebé sea especial

En este año 2018 ha venido al mundo tu hijo. Por ese motivo, en unos días vais a celebrar unas fiestas muy especiales, ya que vais a vivir la primera Navidad de tu bebé. De ahí que sea un momento realmente especial y que siempre vais a recordar.

Para ayudarte a que sea única, te vamos a dar una serie de claves y recomendaciones que te pueden ser muy útiles. Toma nota:

Las cenas en casa

Sin lugar a dudas, uno de los consejos más importantes que debes tener en cuenta es este. Lo que te aconsejamos es que la cena de Nochebuena o de Nochevieja la celebréis en vuestra casa. ¿Por qué? Porque así el pequeño se sentirá más protegido y seguro en su vivienda, porque podrá dormir y descansar en su cuna, porque tendrá al alcance de la mano sus juguetes…

No obstante, si eso no fuera posible, opta por llevar con vosotros a la vivienda donde vayáis a cenar artículos suyos que le vayan a hacer estar tranquilo. Pueden ser su juguete preferido, su chupete, su biberón, su mantita…

Fotografías para el recuerdo

Por supuesto, debes tener muy presente que esta Navidad va a ser muy especial para toda la familia al ser la primera en compañía de ese pequeño. Dada esa circunstancia, es importante que no os olvidéis de hacer muchas fotografías para capturar ese momento tan especial. Además, así, podréis lugar realizar un collage o incluso un montaje en vídeo, a modo de videoclip navideño, que resultará divertido y emotivo a partes iguales.

Hay que respetar los horarios

Otra de las principales claves para pasar estas fiestas navideñas es que, dentro de lo que sea posible, respetes los horarios que tiene tu bebé tanto en cuanto a sueño como a comida e incluso a la higiene personal.

Todos sabemos que estos días son de mucho ajetreo y que rompemos con las rutinas, no obstante, en el caso de los niños hay que mantenerlas lo máximo posible. Sí, porque es la manera de que no se vean alterados y de que puedan dormir bien, lo que hará que no se pongan más irascibles o irritables.

Vestirlo de forma navideña

De la misma manera, en esta lista de claves para la primera Navidad de tu bebé no podemos pasar por alto que será muy especial que lo vistas apropiado a las fiestas. Así, lo puedes disfrazar de Papá Noel, de árbol navideño, de pastorcito…A todos les encantará la idea y tu pequeño seguro que está “para comérselo”. De esta manera, luego le harás unas fotografías que guardaréis de forma muy cariñosa para siempre.

Es más, incluso hay padres que optan por realizarles a sus hijos instantáneas cada año en la misma cena navideña para así, conforme vaya pasando el tiempo, ver claramente cómo fueron creciendo.

Otras recomendaciones

Aunque las que te hemos dado son las principales recomendaciones que te damos en pro de disfrutar de estas fiestas tan especiales, ten presente estas otras igualmente útiles:

Si vais a celebrar en casa de algún familiar o amigo y tu bebé ya gatea, estate muy pendiente de que no tenga al alcance de la mano objetos que puedan resultarle peligrosos . Puede ser que te haga mucha ilusión que tu hijo conozca a Papá Noel o a los Reyes Magos . Si es así llévalo al encuentro que seguro que se organiza en tu ciudad. No obstante, ten muy claro que el niño se puede asustar tanto por la apariencia de esas figuras como por el bullicio que se genera en esas citas. Cabe la posibilidad de que no te guste decorar tu casa por Navidad, no obstante, ahora que está tu bebé es un buen momento para hacerlo. Al comenzar con esta tradición conseguirás que el menor desde temprana edad viva y sienta de modo especial estas fechas. Además, ayudarte a poner el árbol o el belén así como otros objetos por el hogar le harán guardar para siempre un recuerdo especial de esas fechas en familia.