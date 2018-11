Las últimas estadísticas que se han dado a conocer vienen a dejar patente que ha aumentado la edad de las féminas que se convierten en madre primerizas. Así, en España, por ejemplo, la media está en 31,9 años. No obstante, la noticia que ahora es viral se escapa de esas cifras. Y es que lo que ha sucedido es que en Italia una mujer de 62 años da a luz a su primera hija.

Sigue leyendo y conocerás todos los datos al respecto.

¿Dónde ha sucedido?

En Italia, como te hemos indicado en párrafos anteriores, es donde ha tenido lugar el caso que ha saltado a los medios de comunicación de todo el mundo. Más en concreto ha tomado como escenario la ciudad de Roma, que es donde ha nacido la bebé.

Las protagonistas

Sin lugar a dudas, si hay unas protagonistas en toda esta historia esas son las siguientes:

La mujer de 62 años, que trabaja como enfermera y que ahora ha hecho realidad su sueño de ser madre.

y que ahora ha hecho realidad su sueño de ser madre. La bebé, que ha venido al mundo teniendo como mamá una fémina que ha luchado por tenerla y que se ha convertido en foco de las críticas.

El origen del caso

Tiempo atrás se encuentra el punto de partida de esta historia. Y es que la mujer de 62 años, de la que no se ha desvelado su nombre por salvaguardar su intimidad, lleva ya años teniendo claro que quería ser madre. Estaba dispuesta a no dejar pasar la oportunidad de disfrutar de la maternidad. Por eso, no consideraba que fueran obstáculos ni su edad ni tampoco el hecho de estar sola, de no tener pareja. Además, cuando sí tuvo compañero sentimental, este se negó siempre a ser padres porque él ya tenía hijos de una relación anterior.

Por todo lo expuesto, recientemente confío en un amigo y le contó su deseo. Este le dio a conocer que sabía de un ginecólogo que había ayudado a féminas de entre 57 y 58 años a quedar embarazadas. No obstante, parece ser que ese doctor no le inspiró demasiada confianza y decidió seguir buscando alternativas. No fue fácil encontrar el camino adecuado, pero al final lo logró. Sí, consiguió someterse a un tratamiento de fecundación in vitro en Albania.

Mujer de 62 años da a luz a su primera hija

Estos días es cuando la enfermera protagonista de esta historia ha dado a luz a su primera hija, una bebé que se encuentra perfectamente sana. En un hospital de Roma es donde se ha producido el alumbramiento de esta pequeña tras un embarazo que su mamá ha mantenido prácticamente en secreto. Así, tal y como ha dado a conocer en distintas entrevistas que le han realizado, solo había dos personas de su entorno que sabían que estaba esperando un bebé: su madre, de 92 años, y un sobrino.

En concreto, ha manifestado que quien más le ha sorprendido ha sido su madre porque, a pesar de su avanzada edad, ha sido la que ha tenido la mente más abierta ante esta situación. Así, ha afirmado que cuando le dijo que estaba embarazada, le respondió que se alegraba porque, de esta manera, cuando ella muriera, se iría tranquilando sabiendo que su hija no se quedaba sola en el mundo.

Críticas

Como es de imaginar el caso de esta italiana de 62 años se ha convertido rápidamente en viral. Y eso ha generado que surjan numerosas opiniones a favor y en contra de ella. Fundamentalmente se ha convertido en objeto de críticas que le achacan desde que es egoísta y solo ha pensado en ella hasta que a su edad no es aconsejable ser madre.

No obstante, la enfermera ha mostrado que está perfectamente convencida de lo que ha hecho. Está feliz porque su hija se encuentra bien y también porque ha podido hacer realidad su sueño de ser madre.

Además, ha venido a indicar que le bastaría con vivir hasta que su pequeña cumpliera los 18 años. Y es que considera que a esa edad los jóvenes ya están deseosos de vivir su vida, de comenzar un nuevo rumbo fuera del hogar familiar.

Ahora un nuevo camino empieza para esta madre. Una progenitora que no es la única de esa edad que ha tenido hijos pues en los últimos años hemos sido testigos de otros casos similares al suyo. El debate vuelve a estar abierto.